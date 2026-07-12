خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داد صدای انفجار در دوحه، پایتخت قطر، شنیده شده است.

هم‌زمان دولت قطر از طریق تلفن‌های همراه هشدار امنیتی برای شهروندان و ساکنان این کشور ارسال کرد.

در همین حال، امارات متحده عربی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با آنچه «تهدید موشکی» خواند، است.

وزارت کشور بحرین نیز از به صدا درآمدن آژیر خطر خبر داد و از شهروندان و ساکنان این کشور خواست آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیک‌ترین مکان امن بروند.

هم‌زمان، وب‌سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی، گزارش داد جمهوری اسلامی شلیک موشک‌های کروز و پهپادهای انتحاری به سوی ناوگان دریایی آمریکا در دریای عمان را آغاز کرده است.