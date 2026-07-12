سپاه پاسداران: به تاسیسات مهم نظامی آمریکا در اردن حمله کردیم
روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیهای از هدف قرار دادن «زیرساختها و تاسیسات مهم نظامی آمریکا» پایگاه هوایی «شاهزاده حسن» در اردن خبر داد.
در این اطلاعیه، آمریکا متهم شد که شنبه شب «با تحمیل اراده خود به حکومت پادشاهی عمان»، تلاش کرد «با تحریک چند شناور»، آنها از «مسیر غیرقانونی در جنوب تنگه هرمز» عبور کنند، که «با پاسخ قاطع نیروی دریایی متوقف شد.»
سپاه پاسداران افزود که ارتش آمریکا «برای جبران این شکست» دست به حمله هوایی علیه تعدادی از پایگاههای ساحلی و دکلهای مخابراتی در سواحل جنوبی ایران زد.
اطلاعیه اشاره کرد که پاسخ آمریکا داده شد و نیروهای هوافضای سپاه پاسداران پایگاههای نظامی آمریکا را هدف قرار دادند.
به گفته سپاه پاسداران، نیروهای هوافضای این نیرو در مرحله اول «زیرساختها و تاسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی شاهزاده حسن اردن را هدف قرار دادند و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانه های پهپادهای امکیو ۹ را با چند فروند موشک بالستیک» نابود کردند.
سپاه پاسداران تهدید کرد که حمله بعدی آمریکا، «پاسخهای شدیدتر» را به دنبال خواهد داشت.
تاکنون مقامهای آمریکایی در مورد حملات سپاه پاسداران اظهارنظر نکردهاند.