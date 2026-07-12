سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از وقوع یک حادثه در ۹ مایل دریایی شرق عمان دریافت کرده است.
به گزارش سایت این سازمان، مقامات نظامی گزارش دادهاند که یک کشتی باری از ناحیه عقب دچار آسیب شده و باعث آتشسوزی در داخل آن شده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اشاره کرد که توسط مقامات نظامی و افسر ارشد امنیت کشتی مطلع شده است که خدمه، کشتی را ترک کردهاند و در حال حاضر سوار بر یک قایق نجات هستند.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که مقامات همچنان در حال بررسی حادثه هستند، و به کشتیها توصیه کرد با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به این سازمان گزارش دهند.
پیش از این، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده بود که گزارشی از وقوع یک حادثه در حدود ۱۷ کیلومتری شرق عمان دریافت کرده است.
خبرگزاری مهر،نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از ولیالله حیاتی، معاون امنیتی استانداری خوزستان، نوشت: «شهرستانهای هندیجان، ماهشهر و آبادان مورد اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت.»
او توضیح بیشتری در مورد جزییات این حملات نداد.
پیشتر خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از او اخبار منتشر شده مبنی بر وقوع انفجار در شهرهای اهواز و آبادان را تکذیب کرده بود.
صدا و سیما، متعلق به رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی، به نقل از «منابع محلی» از شنیده شدن صدای انفجارهای جدید در بوشهر و جاسک خبر داد.
این رسانه حکومتی اشاره کرد که ۱۰ انفجار در جاسک شنیده شده است.
صدا و سیما نوشت: «در یک ساعت گذشته، صدای ۱۲ انفجار در نقاط مختلف استان بوشهر شنیده شد؛ ۵ انفجار در بندر دیر، ۴ انفجار در عسلویه و ۳ انفجار در بوشهر.»
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که گزارشی از وقوع یک حادثه در حدود ۱۷ کیلومتری شرق عمان دریافت کرده است.
این سازمان اشاره کرد یک کشتی باری از ناحیه عقب آسیب دیده که باعث آتشسوزی در داخل کشتی شده است.
پیشتر نیروی دریایی سپاه پاسداران از توقف یک کشتی با «شلیک اخطار» خبر داده بود.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از معاون امنیتی استانداری خوزستان، اخبار منتشر شده مبنی بر وقوع انفجار در شهرهای اهواز و آبادان را تکذیب کرد.
این مقام جمهوری اسلامی انتشار این اخبار را «شایعهای بیاساس و ناشی از عملیات روانی رسانههای معاند» دانست.
او همچنین گفت: «نیروهای امنیتی و نظامی در آمادهباش کامل هستند و هیچ رخداد خاصی در استان تا این لحظه گزارش نشده است.»