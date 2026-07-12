تنش لفظی مسی با داور بازی با سوئیس: من به تو بیاحترامی نکردم، با من درست حرف بزن!
لیونل مسی در جریان پیروزی آرژانتین مقابل سوئیس در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، وارد تنشی لفظی با ژوائو پدرو پینیرو، داور پرتغالی مسابقه، شد و مقابل دوربینها از داور خواست با احترام با او رفتار کند؛ اتفاقی که پس از اختلافنظر آنها بر سر چیدمان دیوار دفاعی رخ داد.
این مسابقه که پر از فراز و نشیب بود، در نهایت با پیروزی ۳ بر ۱ آرژانتین در وقتهای اضافه به پایان رسید. هرچند گلهای خولیان آلوارس و لائوتارو مارتینس صعود شاگردان لیونل اسکالونی را قطعی کرد، اما تصاویر گفتوگوی تند مسی با داور پس از پایان بازی بیش از هر چیز دیگری در شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
تنش زمانی به اوج رسید که سوئیس قصد داشت یک ضربه آزاد را به اجرا بگذارد. مسی که در دیوار دفاعی ایستاده بود، احساس میکرد پینیرو هنگام هدایت بازیکنان بیش از حد تند برخورد میکند.
سایت گل نوشته که بر اساس آنچه کارشناسان لبخوانی از تصاویر تلویزیونی برداشت کردهاند، برنده هشت توپ طلا با لحنی جدی به داور گفت: «درست با من حرف بزن. به من بیاحترامی نکن. درست با من حرف بزن؛ من با احترام با تو صحبت کردم.»
صعود انگلیس به مرحله نیمهنهایی جام جهانی، بیشترین مخاطب تلویزیونی این تیم در بریتانیا از آغاز مسابقات تا اینجای تورنمنت را به ثبت رساند. این مسابقه در اوج خود ۱۶.۸ میلیون بیننده از شبکه آیتیوی ۱ داشت.
بر اساس آمار اولیه موسسه بارب که توسط وبسایت اورنایتس دات تیوی منتشر شده، میانگین مخاطبان پوشش این مسابقه از شبکه آیتیوی به ۱۲.۷ میلیون نفر رسید.
این مسابقه که ساعت ۱۰ شب به وقت لندن در ورزشگاه میامی آغاز شد، رکورد قبلی ۱۵ میلیون بیننده برای نخستین دیدار انگلیس مقابل کرواسی در ماه گذشته را پشت سر گذاشت.
با وجود ثبت آماری قابل توجه، تعداد بینندگان این بازی فاصله زیادی با دیدارهای انگلیس در مرحله یکچهارم نهایی جامهای جهانی گذشته داشت.
دیدار مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ که با شکست انگلیس برابر فرانسه در قطر همراه شد، در اوج خود ۲۱.۳ میلیون بیننده داشت. همچنین بازی مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ در روسیه که انگلیس با نتیجه ۲ بر صفر سوئد را شکست داد، در بیشترین حالت ۲۰ میلیون بیننده را پای تلویزیون نشاند.
پیروزی پرهیجان ۳ بر ۲ انگلیس مقابل مکزیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز در ساعات بامداد توسط ۹ میلیون نفر در بریتانیا تماشا شد؛ آماری که رکورد بیشترین مخاطب تاریخ برای یک پخش زنده تلویزیونی در بریتانیا بین ساعت ۲ تا ۴ بامداد را به نام خود ثبت کرد.
پیروزی دراماتیک انگلیس مقابل نروژ در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی، تحت تاثیر یک جنجال عجیب داوری قرار گرفت؛ جنجالی که به سیمهای دوربین هوایی موسوم به «اسپایدرکم» مربوط میشد و نروژیها معتقد بودند گل تساویبخش و حساس جود بلینگام نباید پذیرفته میشد.
اعتراض نروژ به جنجال «اسپایدرکم»
نروژیها پس از حذف از جام جهانی با عصبانیت اعلام کردند گل تساوی بلینگام باید به دلیلی غیرمعمول مردود اعلام میشد. آنها مدعی بودند توپ در جریان شکلگیری این گل در ورزشگاه میامی به یکی از سیمهای دوربین هوایی اسپایدرکم برخورد کرده است. اگر چنین برخوردی تایید میشد، گل مردود اعلام و بازی با توپ رهاشده از سر گرفته میشد.
ساندر برگه، هافبک نروژ و فولام، پس از بازی گفت: «این ماجرای برخورد توپ با سیم واقعا مضحک است. نتیجه ۲ بر ۱ خودش همه چیز را نشان میدهد. اختلافها بسیار اندک بود و همه میدانیم این بار به سود چه تیمی رقم خورد.»
مارتین اودگارد، کاپیتان نروژ، نیز تصمیمهای داوری در این دیدار را زیر سوال برد و گفت: «خودم آن صحنه را ندیدم، اما در چند تصمیم، اختلافهای کوچک به سود ما نبود. شاید در چنین بازیهایی به همین شانسها نیاز داشته باشید.»
«توپ انگار مستقیم از آسمان پایین آمد»
تصاویر آهسته نشان داد ضربه دروازه اوریان نیلند، دروازهبان نروژ، از نزدیکی کابل اسپایدرکم که بالای زمین نصب شده بود عبور کرد. توپ سپس مقابل الیوت اندرسون فرود آمد و او نیز آن را به آنتونی گوردون رساند تا این بازیکن با یک پاس، جود بلینگام را در موقعیت گل قرار دهد و او نیز با ضربهای دقیق دروازه را باز کند.
چند بازیکن نروژ بلافاصله به سمت کلمن تورپن، داور مسابقه، رفتند و معتقد بودند این گل نباید پذیرفته میشد. استوله سولباکن، سرمربی نروژ، نیز بین دو نیمه با داور صحبت کرد.
او درباره این صحنه گفت: «داور به من گفت خودش برخوردی ندیده و هیچ پیامی هم دریافت نکرده که چنین اتفاقی رخ داده باشد. این توضیح منطقی است و وقتی فیفا میگوید برخوردی ثبت نشده و حسگر توپ هم هیچ سیگنالی نداده، او کاری از دستش برنمیآید. توپ درست جلوی نیمکت ما ناگهان پایین افتاد، بنابراین به نظرم به سیم برخورد کرده بود. خیلیها روی نیمکت همان لحظه واکنش نشان دادند. من یکی از آنها نبودم، اما خیلیها این صحنه را دیده بودند.»
سولباکن افزود: «دیگر چیزی نمیتوانم بگویم، چون اگر حسگر توپ هیچ صدایی ثبت نکرده باشد، حرف دیگری نمیماند. همه میگویند توپ انگار مستقیم از آسمان پایین افتاد؛ حتی دروازهبان و حتی بازیکنی که قرار بود توپ را دریافت کند. به نظر من کاملا مشخص بود که توپ برخورد کرده بود. اتفاق بسیار عجیبی بود.»
فیفا: هیچ برخوردی با سیم وجود نداشت
فیفا بعدا اعلام کرد «هیچ مدرکی» مبنی بر برخورد توپ با سیم وجود ندارد.
رسانه فیفا در شبکه ایکس نوشت: «پیش از گل انگلیس در دقیقه ۲+۴۵ مقابل نروژ، حسگر تعبیهشده در توپ هیچ تغییر ناگهانی در دادههای ثبتشده هنگام حضور توپ در هوا نشان نداد؛ بنابراین هیچ مدرکی وجود ندارد که توپ با سیم بالای زمین برخورد کرده و مسیر حرکتش تغییر کرده باشد.»
توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس، پس از پیروزی برابر نروژ گفت که تیمش پس از نمایشی شلخته خوششانس بود که برد. جود بلینگام، فوقستاره سهشیرها در این باره گفت: «شاید او نداند بازی کردن در چنین شرایطی مقابل ارلینگ هالند، مارتین اودگارد، آنتونیو نوسا و الکساندر سورلوث چه حسی دارد.»
بلینگام گفت: «این تیم، تیم آسانی برای بازی کردن نیست.»
زننده هر دو گل انگلیس در ادامه گفت: «ما تلاش کردهایم فضایی مثبت ایجاد کنیم و باید این روند را تا جمع چهار تیم پایانی ادامه دهیم. هر چه از بچهها تعریف کنم کم گفتهام. قرار نیست همه بازیها را فقط با پاسکاری و هزار پاس برد. بعضی وقتها باید بازی را به هر شکلی که شده ببری.»
توخل پس از بازی با وجود تمجید از روحیه شاگردانش، گفته بود: «من یک مربی فوتبال هم هستم و انتظاراتی دارم. طبیعی است که بخواهیم بهترین نسخه خود و بهترین عملکردمان را ارائه دهیم، چون عملکرد عالی به بردن بازیها کمک میکند. بنابراین از نظر فنی کاملا راضی نیستم و صددرصد از نحوه بازیمان خوشحال نیستم و همچنان بر این نظر پایبندم. فکر میکنم میتوانیم سریعتر و بیرحمانهتر بازی کنیم. اشتباهات فنی و خطاهای بدون فشار زیادی داشتیم که اعتماد به نفسمان را کاهش داد.»
تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، سوئیس را با نتیجه ۳ بر یک شکست داد و به نیمه نهایی رسید. گلهای بازی را مکآلیستر در دقیقه ۱۰، خولین آلوارس در دقیقه ۱۱۲ و لائوتارو مارتینس در دقیقه ۱+۱۲۰ برای آرژانتین و اندویه در دقیقه ۶۷ برای سوئیس به ثمر رساندند.
تیم ملی فوتبال آرژانتین در این بازی به سختی از سد سوئیس گذشت؛ یاران لیونل مسی با به ثمر رساندن دو گل در دقایق پایانی وقت اضافه، سوئیس ۱۰ نفره را ۳ بر ۱ شکست دادند و به مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند.
سوئیس با وجود ۱۰ نفره شدن، بازی را به وقت اضافه کشاند. بریل امبولو پس از بازبینی VAR به دلیل تمارض، کارت زرد دوم را دریافت و اخراج شد. داور نیز پس از بازبینی، تصمیم اولیه خود مبنی بر اخطار به لئاندرو پاردس را لغو کرد.
تا پیش از اخراج امبولو در دقیقه ۷۲، مسابقه از نظر فنی چندان جذاب نبود و هر دو تیم نمایشی محتاطانه و پراشتباه ارائه میکردند.
اما خولیان آلوارس در نیمه دوم وقت اضافه با شوتی تماشایی از فاصله حدود ۲۵ یارد، گل دوم آرژانتین را به ثمر رساند. سپس لائوتارو مارتینس در وقتهای تلفشده وقت اضافه گل سوم را زد و پیروزی آرژانتین را قطعی کرد.
پیش از آن، دن اندویه با به ثمر رساندن گل تساوی، پاسخ گل نخست آرژانتین را داده بود؛ گلی که الکسیس مکآلیستر با ضربه سر روی کرنر لیونل مسی به ثمر رساند.
آرژانتین در مرحله نیمهنهایی، روز چهارشنبه به مصاف انگلیس خواهد رفت؛ تیمی که پیشتر با پیروزی در وقت اضافه برابر نروژ، جواز حضور در جمع چهار تیم پایانی را به دست آورد.
هر کس نپرد، انگلیسی است!
سایت اتلتیک درباره شعار هواداران آرژانتین در استادیوم کانزاس سیتی پس از پیروزی بر سوئیس و صعود به نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ نوشت: چند دقیقه پس از سوت پایان بازی، ورزشگاه با این شعار طنینانداز شده بود: «El que no salta es un inglés»؛ یعنی «هر کس نپرد، انگلیسی است!»
این شعار از شعارهای قدیمی و شناختهشده هواداران آرژانتین است و لزوما به بازی با انگلیس ارتباطی ندارد. هواداران آرژانتین آن را در هر مسابقه یا گردهمایی عمومی میخوانند و همزمان بالا و پایین میپرند. بازیکنان آرژانتین هم پس از پایان مسابقه در زمین همراه آنها این شعار را تکرار میکردند.
اما صدای هواداران آرژانتین بهخوبی نشان میداد که آنها خود را برای نیمهنهایی برابر انگلیس آماده میکنند.
با این حال کمتر رقابتی در فوتبال وجود دارد که تا این اندازه فراتر از مستطیل سبز معنا داشته باشد.
دیدار یکچهارم نهایی دو تیم در جام جهانی ۱۹۸۶ همچنان بر این تقابل سایه انداخته است؛ تنها چهار سال پس از جنگ دو کشور بر سر جزایر فالکلند که در آرژانتین با نام مالویناس شناخته میشود و هنوز هم در شعارهای تیم ملی این کشور حضور دارد.
مسی در ۳۹ سالگی همچنان میدرخشد
لیونل مسی در ۳۹ سالگی، مقابل تیمی پرتلاش و جنگنده مانند سوئیس، هر ۱۲۰ دقیقه را در زمین حضور داشت و از بسیاری از بازیکنانی که یک دهه از او جوانتر هستند، عملکرد بهتری ارائه کرد.
لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی با پاس گلی که در بازی با سوئیس در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ داد، بالاتر پله، اسطوره فوتبال برزیل، به رکورد ۱۰ پاس گل در تاریخ جام جهانی رسید.
در دقیقه ۱۰ این بازی که در کانزاس سیتی برگزار میشود، لیونل مسی کرنر را از سمت چپ به تیر نزدیک ارسال کرد و الکسیس مکآلیستر بالاتر از همه پرید و با ضربه سر، توپ را به گوشه دورتر دروازه فرستاد و گل برتری مدافع عنوان قهرمانی را به ثمر رساند.
ردهبندی برترین پاسورهای تاریخ جام جهانی:
۱. لیونل مسی (آرژانتین)؛ ۱۰ پاس گل ۲. پله (برزیل)؛ ۹ پاس گل ۳. فریتس والتر (آلمان غربی)؛ ۹ پاس گل ۴. دیگو مارادونا (آرژانتین)؛ ۸ پاس گل ۵. گریژگوش لاتو (لهستان)؛ ۷ پاس گل ۷. دیوید بکام (انگلیس)؛ ۷ پاس گل
نکته جالب اینکه هر ۱۰ پاس گل مسی به ۱۰ همتیمی متفاوت رسیده است؛ از هرنان کرسپو در سال ۲۰۰۶ تا الکسیس مکآلیستر در سال ۲۰۲۶.