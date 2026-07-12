سپاه از هدف قرار دادن دومین کشتی در تنگه هرمز و تاسیسات آمریکا در العدید قطر خبر داد
سپاه پاسداران در اطلاعیه دیگری اعلام کرد که در پاسخ به ادامه حملات آمریکا به پایگاههای ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، «علاوه بر اصابت و متوقفسازی دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل هدف موشکهای بالستیک قرار گرفت.»
سپاه پاسداران گفت که «مرکز تعمیرات و نگهداری جنگندههای و مرکز فرماندهی این پادگان» نابود شدند.
تاکنون مقامهای آمریکایی در مورد حمله به پایگاه العدید قطر اظهارنظر نکردهاند.
تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، سوئیس را با نتیجه ۳ بر یک شکست داد و به نیمه نهایی رسید. گلهای بازی را مکآلیستر در دقیقه ۱۰، خولین آلوارس در دقیقه ۱۱۲ و لائوتارو مارتینس در دقیقه ۱+۱۲۰ برای آرژانتین و اندویه در دقیقه ۶۷ برای سوئیس به ثمر رساندند.
تیم ملی فوتبال آرژانتین در این بازی به سختی از سد سوئیس گذشت؛ یاران لیونل مسی با به ثمر رساندن دو گل در دقایق پایانی وقت اضافه، سوئیس ۱۰ نفره را ۳ بر ۱ شکست دادند و به مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند.
سوئیس با وجود ۱۰ نفره شدن، بازی را به وقت اضافه کشاند. بریل امبولو پس از بازبینی VAR به دلیل تمارض، کارت زرد دوم را دریافت و اخراج شد. داور نیز پس از بازبینی، تصمیم اولیه خود مبنی بر اخطار به لئاندرو پاردس را لغو کرد.
تا پیش از اخراج امبولو در دقیقه ۷۲، مسابقه از نظر فنی چندان جذاب نبود و هر دو تیم نمایشی محتاطانه و پراشتباه ارائه میکردند.
اما خولیان آلوارس در نیمه دوم وقت اضافه با شوتی تماشایی از فاصله حدود ۲۵ یارد، گل دوم آرژانتین را به ثمر رساند. سپس لائوتارو مارتینس در وقتهای تلفشده وقت اضافه گل سوم را زد و پیروزی آرژانتین را قطعی کرد.
پیش از آن، دن اندویه با به ثمر رساندن گل تساوی، پاسخ گل نخست آرژانتین را داده بود؛ گلی که الکسیس مکآلیستر با ضربه سر روی کرنر لیونل مسی به ثمر رساند.
آرژانتین در مرحله نیمهنهایی، روز چهارشنبه به مصاف انگلیس خواهد رفت؛ تیمی که پیشتر با پیروزی در وقت اضافه برابر نروژ، جواز حضور در جمع چهار تیم پایانی را به دست آورد.
هر کس نپرد، انگلیسی است!
سایت اتلتیک درباره شعار هواداران آرژانتین در استادیوم کانزاس سیتی پس از پیروزی بر سوئیس و صعود به نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ نوشت: چند دقیقه پس از سوت پایان بازی، ورزشگاه با این شعار طنینانداز شده بود: «El que no salta es un inglés»؛ یعنی «هر کس نپرد، انگلیسی است!»
این شعار از شعارهای قدیمی و شناختهشده هواداران آرژانتین است و لزوما به بازی با انگلیس ارتباطی ندارد. هواداران آرژانتین آن را در هر مسابقه یا گردهمایی عمومی میخوانند و همزمان بالا و پایین میپرند. بازیکنان آرژانتین هم پس از پایان مسابقه در زمین همراه آنها این شعار را تکرار میکردند.
اما صدای هواداران آرژانتین بهخوبی نشان میداد که آنها خود را برای نیمهنهایی برابر انگلیس آماده میکنند.
با این حال کمتر رقابتی در فوتبال وجود دارد که تا این اندازه فراتر از مستطیل سبز معنا داشته باشد.
دیدار یکچهارم نهایی دو تیم در جام جهانی ۱۹۸۶ همچنان بر این تقابل سایه انداخته است؛ تنها چهار سال پس از جنگ دو کشور بر سر جزایر فالکلند که در آرژانتین با نام مالویناس شناخته میشود و هنوز هم در شعارهای تیم ملی این کشور حضور دارد.
مسی در ۳۹ سالگی همچنان میدرخشد
لیونل مسی در ۳۹ سالگی، مقابل تیمی پرتلاش و جنگنده مانند سوئیس، هر ۱۲۰ دقیقه را در زمین حضور داشت و از بسیاری از بازیکنانی که یک دهه از او جوانتر هستند، عملکرد بهتری ارائه کرد.
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد که در پاسخ به ادامه حملات آمریکا به مناطقی از جنوب ایران، «از ساعاتی قبل، با پهپادهای انهدامی خود، سامانۀ پاتریوت، انبار مهمات و سایت رادار» نیروهای ایالات متحده در کویت را هدف حملات پهپادهای قرار داد.
در این اطلاعیه آمده است که در موج دیگری از حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی، «سامانه ارتباطی و سایت راداری» ارتش آمریکا در بحرین هدف قرار گرفت.
ارتش جمهوری اسلامی تهدید کرد که در صورت تکرار حملات آمریکا، «پاسخهای شدیدتری» خواهد داد.
نرخ رسمی بیکاری فقط کسانی را میشمارد که فعالانه دنبال کار میگردند. هر که از پیدا کردن کار ناامید شود، از آمار حذف میشود. اگر چرتکه بیندازیم و بیکارشدگان جنگ و میلیونها ناشمرده را به آمار برگردانیم، کف نرخ بیکاری به ۳۴ درصد میرسد.
روی کاغذ، ایران مشکل بیکاری ندارد. نرخ رسمی بیکاری ۷.۵ درصد اعلام میشود. رقمی که بویژه برای اقتصاد بحرانزده ایران آبرومندانه بنظر میرسد. اما وقتی جزییات همین آمار منتشر شده را بررسی کنیم میبینیم که فقط ۳۷ درصد از ایرانیان در سن کار شاغل هستند. این در حالی است که متوسط جهانی، به برآورد سازمان بینالمللی کار، حدود ۵۸ درصد است. در دنیا از هر ده نفر در سن کار تقریباً شش نفر کار میکنند، در حالیکه این عدد در آمار رسمی ایران کمتر از چهار نفر است.
از ۸۷ میلیون جمعیت ایران، ۶۶ میلیون نفر در سن کارند. ۲۴ میلیون شاغلاند و ۲ میلیون بیکار و جویای کار محسوب میشوند؛ جمعاً ۲۶ میلیون نفر جمعیت فعال. ۴۰ میلیون نفر دیگر نه کار میکنند و نه دنبال کار میگردند و از نظر نرخ بیکاری اصلاً وجود ندارند. این ناپدیدی حاصل دو قاعده ساده است. اول، هر کس در هفته حتی یک ساعت کار کرده باشد «شاغل» به شمار میآید. جوانی که یک روز صبح دو مسافر را با موتور جابهجا کرده، در همان ستونی مینشیند که کارمند تماموقت بیمهدار. دوم، فقط کسی «بیکار» شمرده میشود که فعالانه در جستوجوی کار باشد. کسی که سالها دنبال کار گشته، به در بسته خورده و عاقبت قیدش را زده، از آمار بیکاری حذف میشود. لذا هر چه ناامیدی در ایران فراگیرتر شود، نرخ بیکاری بهبود مییابد. تجربه زندگی در جمهوری اسلامی برای همه ما کم و بیش همین بوده است: هر که از نظر فکری، سیاسی، دینی یا سایر ترجیحات با میل حکومت نخواند، هستی او انکار میشود، گویی اصلا وجود ندارد. این آمار، همان رویه را این بار علیه بزرگترین جمعیت بیکاران تاریخ معاصر ایران به اجرا گذاشته است.
البته همه آن ۴۰ میلیون نفر بیکار نیستند. بخشی در حال تحصیل هستند، بخشی خانهدار و بخشی بازنشسته به شمار میآیند. آخرین بار که ترکیب این جمعیت منتشر شد، سرشماری ۱۳۹۵ بود. از آن پس دیگر ترکیب جمعیت خاموش منتشر نشده است. آخرین آمار حدود ۱۲ میلیون محصل نشان میداد. اما شمار دانشجویان از ۴.۸ میلیون در یک دهه پیش به حدود ۳.۱ میلیون رسیده است؛ دانشگاهی که سالها اتاق انتظار ورود جوانان به بازار بیشغل بود، حالا خودش هم در حال خالی شدن است.
بازنشستگی نیز قادر به توضیح آن ۴۰ میلیون نفر نیست. ایران کشور جوانی با میانگین ۳۲ سال سن است و فقط ۷ درصد جمعیت آن به ۶۵ سالگی رسیدهاند. بزرگترین گروه جمعیت خاموش، ۲۰ میلیون «خانهدار» است، جمعیتی که دستکم بخشی از آن پسلرزه جنگ جمهوری اسلامی علیه زنان را نشان میدهد. بیش از یک دهه است که شمار زنان در دانشگاههای ایران از مردان بیشتر است، اما از هر صد زن در سن کار فقط دوازده نفر شاغل هستند در حالیکه متوسط جهانی حدود پنجاه نفر است. جمهوری اسلامی زن مدرن را در محیط کار نمیخواهد، و وقتی زنی از بازار کار بیرون رانده میشود، بیکاریاش زیر عنوان «خانهداری» بایگانی میشود. سرشماری ۳.۷ میلیون نفر دیگر را هم یافت که در هیچ طبقهای نمیگنجیدند: نه شاغل، نه محصل، نه بازنشسته، و نه جویای کار. بسیاری از ما جوانانی را با این ویژگی در میان آشنایان خود سراغ داریم.
سه سال گذشته نشان میدهد دستگاه آمار دولت درست همانطور که طراحی شده کار میکند. در سال ۱۴۰۳، سه درصد رشد روی کاغذ فقط ۲۹۸ هزار شغل خالص ساخت. در سال ۱۴۰۴ خلق شغل به ۳۴ هزار سقوط کرد که برای کشوری ۸۷ میلیونی رقمی ناچیز است. در همان سال ۸۰۰ هزار نفر شغلشان را از دست دادند ولی نرخ بیکاری پایین آمد و به ۷.۵ درصد رسید. رسانههای داخل ایران این بهبود را به ناامیدی، راندهشدن به مشاغل غیررسمی و مهاجرت نسبت دادند.
جنگ دوم با اسرائیل و آمریکا در چنین شرایطی آغاز شد. معاون وزیر کار، غلامحسین محمدی، گفته است که جنگ بیش از یک میلیون شغل را نابود و حدود دو میلیون نفر را بیکار کرده است اما حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، این ریزش را سه تا چهار و نیم میلیون نفر در عرض چند ماه اخیر برآورد میکند. همه اینها در حالی است که صندوق بینالمللی پول برای امسال ۶ درصد کوچکشدن اقتصاد ایران را پیشبینی کرده است.
با در نظر گرفتن این مفروضات، میشود چرتکه انداخت و به نرخ واقعبینانهتری برای بیکاری تا پایان ۱۴۰۵ رسید: ۲۶ میلیون جمعیت فعال، ۲ میلیون بیکار؛ ۷.۶ درصد. حالا فقط همان چیزی را اضافه کنیم که خود دولت میپذیرد، یعنی دو میلیون بیکار جدید به روایت معاون وزیر: چهار میلیون بیکار از ۲۶ میلیون یعنی حدود ۱۵ درصد یا دو برابر نرخ رسمی.
برآورد کارشناسی را جای آن بگذاریم: ۶.۵ میلیون از ۲۶ میلیون آمار بیکاری را به ۲۵ درصد میرساند. یعنی از هر چهار نفر یک بیکار. و برای بیشتر این آدمها هیچ تور ایمنیای وجود ندارد: حدود ۶۰ درصد شاغلان ایران غیررسمی کار میکنند و از قرارداد و بیمه محروم هستند. برای همین از بین دو تا چهار و نیم میلیون نفری که در جنگ کارشان را از دست دادند، فقط ۲۹۰ هزار نفر توانستند بیمه بیکاری بگیرند. دست آخر، آن ۳.۷ میلیون نفری را که سرشماری حکومت هم نتوانست جایی طبقهبندیشان کند و مصداق نه شغل، نه تحصیل، نه مستمری هستند، به شمارش برگردانیم. با اینحساب، طبق برآورد خود دولت، تعداد بیکاران به ۷.۷ میلیون نفر از میان ۲۹.۷ میلیون نفر جمعیت فعال رسیده و نرخ بیکاری را به عدد بحرانی ۲۶ درصد میرساند.
اگر برآوردهای واقعبینانهتر مستقل را مبنا بگیریم، آمار بیکاران به ۱۰.۲ میلیون نفر یا ۳۴ درصد جمعیت فعال خواهد رسید. به عبارت دیگر از هر سه ایرانی در سن کار، یک نفر بیکار است. و این خوشبینانهترین خوانش ممکن از شرایط تلخ فعلی است: در این محاسبه طبقهبندی حکومت در مورد کثرت زنان خانهدار و جوانان محصل را پذیرفتهایم و فرض میگیریم که هیچ بازنشستهای از سر نیاز، کماکان مشغول کار نیست. همچنین افرادی را که یک ساعت در هفته کار میکنند، شاغل فرض گرفتهایم. اگر هر کدام از این فرضها را به واقعیت جاری در ایران نزدیکتر در نظر بگیریم، نرخ بیکاری از ۳۴ درصد بالاتر خواهد رفت.
آیا چیزی از این واقعیتها در نرخ رسمی دیده خواهد شد؟ به احتمال قریب به یقین خیر. بیکارشدگان جدید همان کاری را خواهند کرد که ۸۰۰ هزار نفر پارسال کردند: دست از جستوجو میکشند و در شمارش رسمی ناپدید خواهند شد.
روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیهای از هدف قرار دادن «زیرساختها و تاسیسات مهم نظامی آمریکا» پایگاه هوایی «شاهزاده حسن» در اردن خبر داد.
در این اطلاعیه، آمریکا متهم شد که شنبه شب «با تحمیل اراده خود به حکومت پادشاهی عمان»، تلاش کرد «با تحریک چند شناور»، آنها از «مسیر غیرقانونی در جنوب تنگه هرمز» عبور کنند، که «با پاسخ قاطع نیروی دریایی متوقف شد.»
سپاه پاسداران افزود که ارتش آمریکا «برای جبران این شکست» دست به حمله هوایی علیه تعدادی از پایگاههای ساحلی و دکلهای مخابراتی در سواحل جنوبی ایران زد.
اطلاعیه اشاره کرد که پاسخ آمریکا داده شد و نیروهای هوافضای سپاه پاسداران پایگاههای نظامی آمریکا را هدف قرار دادند.
به گفته سپاه پاسداران، نیروهای هوافضای این نیرو در مرحله اول «زیرساختها و تاسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی شاهزاده حسن اردن را هدف قرار دادند و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانه های پهپادهای امکیو ۹ را با چند فروند موشک بالستیک» نابود کردند.
سپاه پاسداران تهدید کرد که حمله بعدی آمریکا، «پاسخهای شدیدتر» را به دنبال خواهد داشت.
تاکنون مقامهای آمریکایی در مورد حملات سپاه پاسداران اظهارنظر نکردهاند.
رویترز از شنیده شدن صدای انفجار در دوحه خبر داد و اعلام کرد قطر هشدار امنیتی صادر کرده است. امارات از مقابله پدافند هوایی با «تهدید موشکی» و بحرین از به صدا درآمدن آژیر خطر خبر داد. تابناک نیز مدعی آغاز حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به ناوگان آمریکا در دریای عمان شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داد صدای انفجار در دوحه، پایتخت قطر، شنیده شده است.
همزمان دولت قطر از طریق تلفنهای همراه هشدار امنیتی برای شهروندان و ساکنان این کشور ارسال کرد.
در همین حال، امارات متحده عربی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با آنچه «تهدید موشکی» خواند، است.
وزارت کشور بحرین نیز از به صدا درآمدن آژیر خطر خبر داد و از شهروندان و ساکنان این کشور خواست آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیکترین مکان امن بروند.
همزمان، وبسایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی، گزارش داد جمهوری اسلامی شلیک موشکهای کروز و پهپادهای انتحاری به سوی ناوگان دریایی آمریکا در دریای عمان را آغاز کرده است.