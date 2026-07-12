سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از وقوع یک حادثه در ۹ مایل دریایی شرق عمان دریافت کرده است.
به گزارش سایت این سازمان، مقامات نظامی گزارش دادهاند که یک کشتی باری از ناحیه عقب دچار آسیب شده و باعث آتشسوزی در داخل آن شده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اشاره کرد که توسط مقامات نظامی و افسر ارشد امنیت کشتی مطلع شده است که خدمه، کشتی را ترک کردهاند و در حال حاضر سوار بر یک قایق نجات هستند.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که مقامات همچنان در حال بررسی حادثه هستند، و به کشتیها توصیه کرد با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به این سازمان گزارش دهند.
پیش از این، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده بود که گزارشی از وقوع یک حادثه در حدود ۱۷ کیلومتری شرق عمان دریافت کرده است.