خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از معاون امنیتی استانداری خوزستان، اخبار منتشر شده مبنی بر وقوع انفجار در شهرهای اهواز و آبادان را تکذیب کرد.
این مقام جمهوری اسلامی انتشار این اخبار را «شایعهای بیاساس و ناشی از عملیات روانی رسانههای معاند» دانست.
او همچنین گفت: «نیروهای امنیتی و نظامی در آمادهباش کامل هستند و هیچ رخداد خاصی در استان تا این لحظه گزارش نشده است.»
خبرگزاری مهر، نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی، گزارش داد: «دقایقی قبل، صدای انفجار در قشم شنیده شد که با توجه به اظهار نظر فرماندار این جزیره ممکن است، صدای از سوی دریا باشد.»
این رسانه حکومتی همچنین به نقل از «منابع محلی» نوشت بامداد امروز صدای انفجار در بندرعباس، سیریک و جزیره قشم شنیده شد.
مهر اشاره کرد: «تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ یک از نهادهای رسمی از جمله نیروی دریایی سپاه، فرمانداری یا ستاد مدیریت بحران استان، جزئیات این انفجارها را تأیید یا تکذیب نکردهاند و ماهیت آنها همچنان نامشخص است.»
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد در پی حمله نیروهای سپاه پاسداران به یک کشتی کانتینری با پرچم قبرس در تنگه هرمز، آمریکا سومین دور حملات خود به اهداف ایران در هفته جاری را آغاز کرده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهای این فرماندهی ساعت ۷:۱۵ عصر شنبه به وقت شرق آمریکا، سومین دور حملات خود در هفته جاری علیه ایران را آغاز کردند.
سنتکام در بیانیهای اعلام کرد این حملات پس از آن انجام شد که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گفته این فرماندهی، به طور آشکار به کشتی کانتینری با پرچم قبرس که در حال عبور از تنگه هرمز بود، حمله کردند.
بر اساس این بیانیه، در پی این حمله یک عضو غیرنظامی خدمه کشتی مفقود شده و این شناور به دلیل آتشسوزی در داخل کشتی و وارد آمدن خسارت قابل توجه به موتورخانه، دیگر قادر به ادامه مسیر نیست.
سنتکام همچنین تاکید کرد که پس از حملات پیشین به کشتیهای تجاری، بار دیگر به [حکومت] ایران فرصت داده شده بود تا پایبندی خود به «یادداشت تفاهم» میان دو طرف را نشان دهد، اما تهران «بار دیگر در انجام این تعهد ناکام ماند.»
در این بیانیه آمده است که ایالات متحده در پاسخ، با ادامه حملات خود در پی آن است که توانایی ایران برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز را تضعیف کند و «هزینه سنگینی» بر تهران تحمیل کند.
سنتکام تاکید کرد این حملات به دستور فرمانده کل قوای ایالات متحده انجام میشود.
ساعاتی پیش از آن، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده بود تنگه هرمز از این پس تا اطلاع ثانوی و تا پایان آنچه «مداخلات آمریکا» در منطقه خوانده، به روی همه شناورها بسته خواهد بود. سپاه همچنین از توقف یک کشتی با «شلیک اخطار» خبر داد و آمریکا را به حملات بیشتر تهدید کرده بود.
تیم ملی فوتبال انگلیس در مسابقه یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با نتیجه دو بر یک نروژ را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. گلهای بازی را جود بلینگهام در دقایق ۲+۴۵ و ۹۳ برای انگلیس و آندریاس شیلدروپ در دقیقه ۳۳ برای نروژ به ثمر رساندند. این مسابقه در استادیوم شهر میامی برگزار شد.
جود بلینگهام با گلزنی در وقت اضافه، انگلیس را در دیدار پرتنش مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل نروژ به پیروزی رساند.
در اوایل وقتهای اضافه، درحالی که همه بازیکنان در محوطه جریمه نروژ از فرط خستگی تقریبا از حرکت ایستاده بودند، بلینگهام تنها بازیکنی بود که همچنان در حال حرکت بود و از اشتباه دروازهبان نهایت استفاده را برد و گل برتری انگلیس را به ثمر رساند.
این بازی پس از ۹۰ دقیقه با تساوی ۱-۱ به وقت اضافه کشیده شده بود.
ابتدا نروژ در نیمه اول، برخلاف جریان بازی در آن دقایق، با گل آندریاس شیلدروپ پیش افتاد؛ گلی که روی سانتری به ظاهر ناقص به ثمر رسید و جردن پیکفورد، دروازهبان انگلیس را غافلگیر کرد.
بلینگهام در ادامه با یک گل تماشایی بازی را به تساوی کشاند، هرچند نروژیها معتقد بودند این گل باید مردود اعلام میشد، زیرا توپ در جریان شکلگیری حمله به دوربین معلق بالای زمین (Spidercam) برخورد کرده بود.
انگلیس تا پیش از گل جود بلینگهام بهشدت تحت فشار بود، اما او روند بازی را تغییر داد.
انگلیس که در این جام جهانی بارها در نیمه دوم عملکرد بهتری داشته، پس از پایان وقت قانونی نشانههای خستگی را بروز داد.
با این حال، این تیم میتوانست پیش از وقت اضافه کار را تمام کند؛ ابتدا روی پاس رو به عقب بوکایو ساکا که با نفوذ خوبش موقعیت خطرناکی ساخت و سپس در صحنهای غیرمنتظره، زمانی که جد اسپنس با پرس کردن اوریان نیلند، دروازهبان نروژ، تا آستانه بلوکه کردن ضربه بلند او و تبدیل آن به گل پیش رفت.
انگلیس در مرحله نیمه نهایی با برنده بازی آرژانتین و سوئیس بازی خواهد کرد.
عملکرد خیرهکننده بلینگهام
جود بلینگهام اکنون شش گل در جام جهانی ۲۰۲۶ و در مجموع هفت گل در ادوار جام جهانی به ثمر رسانده است.
در تاریخ فوتبال انگلیس، تنها دو بازیکن بیش از او در جام جهانی گل زدهاند: گری لینهکر با ۱۰ گل و هری کین با ۱۴ گل.
از سوی دیگر، جود بلینگهام با ۲۳ سال و ۱۲ روز، دومین بازیکن جوان تاریخ جام جهانی است که در دو بازی متوالی مراحل حذفی، حداقل ۲ گل میزند.
پله با ۱۷ سال و ۲۴۹ روز رکورددار است.
با این عملکرد و بریس مقابل نروژ، جود بلینگهام برای چهارمین بار در این دوره، عنوان بهترین بازیکن زمین را کسب کرد.
پایان روند گلزنی هالند
درحالی که تیم ملی فوتبال نروژ در نیمه دوم بازی با انگلیس در یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با گل اوستیگارد هگم در دقیقه ۵۵، دو بر یک پیش افتاد، اما داور پس از بازبیتی صحنه، گل را به دلیل هل دادن الیوت اندرسون توسط ارلینگ هالند در جریان شکلگیری حمله که پس از کرنر بوجود آمد، مردود اعلام کرد.
اما تعویض ارلینگ هالند در وقت دوم اضافه به روند گلزنی او در بازیهای رسمی پایان داد؛ روندی که ۱۴ مسابقه متوالی ادامه داشت.
این آمار واقعا چشمگیر بود. او بهترین گلزن مرحله مقدماتی بود و در نخستین جام جهانی خود نیز درخشان ظاهر شد. با این حال، انگلیس در بیشتر دقایق مسابقه به خوبی راههای تغذیه او را بست.
هالند چند فرصت با ضربه سر داشت، اما هیچکدام به اندازه موقعیتی که برابر برزیل گل پیروزیبخش را به ثمر رساند، با زمان و فضای کافی همراه نبود.
فرماندهی مرکز ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا پس از آنکه نیروهای سپاه پاسداران بهطور آشکار به کشتی کانتینری «اموی جیافاس گالاکسی»با پرچم قبرس در حال عبور از تنگه هرمز حمله کردند، سومین دور حملات این هفته علیه ایران را آغاز کردند.
سنتکام نوشت یکی از اعضای غیرنظامی خدمه مفقود شده و کشتی بهدلیل آتشسوزی در داخل و وارد آمدن خسارت قابلتوجه به موتورخانه، قادر به ادامه سفر نیست.
بر اساس بیانیه سنتکام، پس از آنکه جمهوری اسلامی بهدلیل حملات پیشین خود به کشتیهای تجاری پاسخگو شناخته شد، بار دیگر فرصتی به تهران داده شد تا پایبندی خود به تفاهمنامه را نشان دهد، اما بار دیگر ناکام ماند.
سنتکام نوشت: «در پاسخ، ایالات متحده با ادامه تضعیف توانایی ایران برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتیهای تجاری که آزادانه از تنگه عبور میکنند، هزینه سنگینی به این کشور تحمیل میکند. این حملات به دستور فرمانده کل قوا انجام میشوند.»
روزنامه پیام ما از «شنیده شدن صدای انفجار در دیر، کنگان، عسلویه و بوشهر» خبر داد و نوشت: «منابع غیررسمی از شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای دیر و کنگان خبر میدهند.»
این روزنامه افزود: «همچنین گزارشهایی درباره وقوع انفجار در عسلویه و بوشهر منتشر شده است» و اضافه کرد: «بر پایه برخی ادعاها، احتمال دارد اسکله دیر هدف حمله قرار گرفته باشد.»
پیام ما اشاره کرد: «تاکنون مقامهای رسمی جزئیات یا تایید نهایی درباره علت این حادثه منتشر نکردهاند.»