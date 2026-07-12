جود بلینگهام با گلزنی در وقت اضافه، انگلیس را در دیدار پرتنش مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل نروژ به پیروزی رساند.

در اوایل وقت‌های اضافه، درحالی که همه بازیکنان در محوطه جریمه‌ نروژ از فرط خستگی تقریبا از حرکت ایستاده بودند، بلینگهام تنها بازیکنی بود که همچنان در حال حرکت بود و از اشتباه دروازه‌بان نهایت استفاده را برد و گل برتری انگلیس را به ثمر رساند.

این بازی پس از ۹۰ دقیقه با تساوی ۱-۱ به وقت اضافه کشیده شده بود.

ابتدا نروژ در نیمه اول، برخلاف جریان بازی در آن دقایق، با گل آندریاس شیلدروپ پیش افتاد؛ گلی که روی سانتری به ظاهر ناقص به ثمر رسید و جردن پیکفورد، دروازه‌بان انگلیس را غافلگیر کرد.

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بلینگهام در ادامه با یک گل تماشایی بازی را به تساوی کشاند، هرچند نروژی‌ها معتقد بودند این گل باید مردود اعلام می‌شد، زیرا توپ در جریان شکل‌گیری حمله به دوربین معلق بالای زمین (Spidercam) برخورد کرده بود.

انگلیس تا پیش از گل جود بلینگهام به‌شدت تحت فشار بود، اما او روند بازی را تغییر داد.

انگلیس که در این جام جهانی بارها در نیمه دوم عملکرد بهتری داشته، پس از پایان وقت قانونی نشانه‌های خستگی را بروز داد.

با این حال، این تیم می‌توانست پیش از وقت اضافه کار را تمام کند؛ ابتدا روی پاس رو به عقب بوکایو ساکا که با نفوذ خوبش موقعیت خطرناکی ساخت و سپس در صحنه‌ای غیرمنتظره، زمانی که جد اسپنس با پرس کردن اوریان نیلند، دروازه‌بان نروژ، تا آستانه بلوکه کردن ضربه بلند او و تبدیل آن به گل پیش رفت.

انگلیس در مرحله نیمه نهایی با برنده بازی آرژانتین و سوئیس بازی خواهد کرد.

عملکرد خیره‌کننده بلینگهام

جود بلینگهام اکنون شش گل در جام جهانی ۲۰۲۶ و در مجموع هفت گل در ادوار جام جهانی به ثمر رسانده است.

در تاریخ فوتبال انگلیس، تنها دو بازیکن بیش از او در جام جهانی گل زده‌اند: گری لینه‌کر با ۱۰ گل و هری کین با ۱۴ گل.

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از سوی دیگر، جود بلینگهام با ۲۳ سال و ۱۲ روز، دومین بازیکن جوان تاریخ جام‌ جهانی است که در دو بازی متوالی مراحل حذفی، حداقل ۲ گل می‌زند.

پله با ۱۷ سال و ۲۴۹ روز رکورددار است.

با این عملکرد و بریس مقابل نروژ، جود بلینگهام برای چهارمین بار در این دوره، عنوان بهترین بازیکن زمین را کسب کرد.

پایان روند گلزنی هالند

درحالی که تیم ملی فوتبال نروژ در نیمه دوم بازی با انگلیس در یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با گل اوستیگارد هگم در دقیقه ۵۵، دو بر یک پیش افتاد، اما داور پس از بازبیتی صحنه، گل را به دلیل هل دادن الیوت اندرسون توسط ارلینگ هالند در جریان شکل‌گیری حمله که پس از کرنر بوجود آمد، مردود اعلام کرد.⁩⁩

اما تعویض ارلینگ هالند در وقت دوم اضافه به روند گلزنی او در بازی‌های رسمی پایان داد؛ روندی که ۱۴ مسابقه متوالی ادامه داشت.

این آمار واقعا چشمگیر بود. او بهترین گلزن مرحله مقدماتی بود و در نخستین جام جهانی خود نیز درخشان ظاهر شد. با این حال، انگلیس در بیشتر دقایق مسابقه به خوبی راه‌های تغذیه او را بست.

هالند چند فرصت با ضربه سر داشت، اما هیچ‌کدام به اندازه موقعیتی که برابر برزیل گل پیروزی‌بخش را به ثمر رساند، با زمان و فضای کافی همراه نبود.