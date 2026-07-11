کانال چالش صنفی معلمان ایران گزارش داد که شکرالله احمدی، از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان فارس و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ممسنی به بیش از سه سال و هفت ماه زندان محکوم شده است.

بر اساس این حکم، احمدی بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» به سه سال حبس و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به هفت ماه و ۱۵ روز حبس محکوم شده است.

این حکم، بدوی است و احمدی از زمان ابلاغ رای، ۲۰ روز فرصت دارد تا به آن اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر کند.

کانال چالش صنفی معلمان ایران نوشت: «صدور احکام زندان برای فعالان صنفی معلمان، نه نشانه اقتدار، بلکه بیانگر ناتوانی حاکمیت در تحمل فعالیت‌های مدنی و مطالبات قانونی شهروندان است» و تاکید کرد: «امنیتی‌سازی کنش‌های صنفی، پرونده‌سازی و توسل به مجازات زندان، تنها ضعف ساختاری در مواجهه با خواسته‌های مسالمت‌آمیز معلمان را آشکارتر می‌کند.»

این کانال خواستار لغو فوری این حکم، پایان دادن به پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی و توقف برخوردهای امنیتی و قضایی با معلمان شد.

در همین حال، سازمان حقوق بشری کردپا گزارش داد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به منزل علیرضا همتی، فعال صنفی معلمان و مدنی اهل آبدانان از توابع استان ایلام، حمله کرده و پس از بازرسی و ضبط وسایل شخصی‌اش، به او ابلاغ کرده‌اند که یکشنبه ۲۱ تیر در دادگاه انقلاب اسلامی ایلام حاضر شود.

«یک منبع مطلع» به کردپا گفت که حمله نیروهای امنیتی چهارشنبه ۱۷ تیر و بدون ارائه حکم قضایی انجام شده است.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو هم گزارش داد با گذشت ۱۱ روز از بازداشت خودسرانه جان‌محمد احمدی، رییس انجمن صنفی معلمان شهرستان نورآباد ممسنی، به‌دست نیروهای حکومتی، کماکان اطلاعاتی از محل نگهداری‌اش در دست نیست.

هه‌نگاو اشاره کرد که تداوم بی‌خبری و ابتلا به بیماری حاد قلبی، موجب تشدید نگرانی‌ها در مورد سلامت و امنیت جانی محمدی شده است.