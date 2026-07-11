یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت سپاه پاسداران یک موشک به سمت یک کشتی باری تجاری که قصد عبور از تنگه هرمز را داشت، شلیک کرد و به آن آسیب رساند.

به گفته این مقام آمریکایی، کشتی باری تجاری در حال عبور از مسیر جنوبی بود که عمان پیشنهاد بازگشایی بدون محدودیت آن را داده است.

شبکه خبر،‌ متعلق به رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی،‌ هم گفت که شلیک اخطار سپاه پاسداران به «کشتی متخلف » اصابت کرده است.

اکسیوس اشاره کرد این حمله یک روز پس از آن رخ داد که دولت دونالد ترامپ از تهران خواست تا عبور ایمن از تنگه را تضمین کند، که شرط اصلی آمریکا برای توقف چرخه جنگ بین دو کشور است.

براساس این گزارش، حمله همچنین ساعاتی پس از آن رخ داد که وزیران خارجه جمهوری اسلامی و عمان و مقامات قطری در مسقط با هدف حل و فصل بن‌بست مذاکره کرده بودند.