شبکه خبری ایبیسی گزارش داد که مذاکرات وزیران خارجه جمهوری اسلامی و عمان در مسقط، نشانهای از پیشرفت فوری نداشته است، اما یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه دیگر گفتند که هنوز این احتمال وجود دارد که در ساعات آینده اوضاع تغییر کند.
به نوشته ایبیسی، سخنان عباس عراقچی و بدر بن حمد البوسعیدینشان میدهد که آنها تنها در مورد عبور کشتیها از تنگه هرمز گفتوگو کردهاند که با درخواست دولت دونالد ترامپ برای صدور بیانیه از سوی تهران در این مورد که تنگه هرمز کاملاً باز است و کشتیهایی که از آن عبور میکنند از حملات در امان خواهند بود، فاصله بسیاری دارد.
منابع این شبکه خبری گفتند که عراقچی با پیشنهادی از سوی عمان برای مدیریت تنگه هرمز به تهران بازمیگردد که طبق آن، مسیر جنوبی این آبراه بدون مانع فعالیت خواهد کرد، اما کشتیهایی که در مسیر شمالی که از آبهای سرزمینی ایران عبور میکند، تردد میکنند، ملزم به دریافت تایید از تهران، اما بدون پرداخت عوارض، خواهند بود.
این منابع همچنین افزودند که پیشنهادهای دیگری برای تقسیم آبراه بررسی شده است.
ایبیسی اشاره کرد در حال حاضر، مشخص نیست که آیا طرح عمان از حمایت کامل دولت ترامپ برخوردار است یا خیر و در عین حال میتواند تأیید رهبری ایران را به دست آورد یا خیر.