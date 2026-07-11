نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد یکشنبه ۲۱ تیر با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تنگه هرمز از این پس تا اطلاع ثانوی و تا پایان «مداخلات آمریکا» در منطقه بسته خواهد بود و هیچ شناوری اجازه تردد از این آبراه را نخواهد داشت.

در این اطلاعیه نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرد یک فروند «کشتی متخلف» پس از بی‌توجهی به اخطارها و تلاش برای عبور از «مسیر غیرمصوب»، هدف «شلیک اخطار» قرار گرفته و متوقف شده است.

سپاه مدعی شد پیش‌تر درباره «مداخلات بیگانگان» و «تعیین غیرقانونی مسیر حرکت کشتی‌ها» در تنگه هرمز هشدار داده بود و اعلام کرده بود که ادامه این روند با «برخورد قاطع» روبه‌رو خواهد شد.

در این بیانیه آمده است که ساعاتی پیش، «با تحریک بیگانگان»، چند کشتی تلاش کردند از مسیرهای «غیرمصوب» عبور کنند و به اخطارها برای اصلاح مسیر توجهی نکردند.

به گفته نیروی دریایی سپاه، یکی از این کشتی‌ها که به ادعای این نیرو سامانه‌های شناسایی خود را خاموش کرده و «امنیت دریایی را به مخاطره انداخته بود»، با شلیک اخطار متوقف شد.

سپاه این حادثه را دلیلی برای بستن تنگه هرمز اعلام کرد و مدعی شد که ناامنی ایجادشده ناشی از «مداخله غیرقانونی بیگانگان» بوده است.

نیروی دریایی سپاه همچنین هشدار داد که اگر به گفته این نیرو، «دشمن متجاوز» از این حادثه به‌عنوان بهانه‌ای برای حمله جدید به ایران استفاده کند، با «پاسخی شدید» روبه‌رو خواهد شد و «پایگاه‌های جدید دشمن در منطقه» هدف حمله قرار خواهند گرفت.

در پایان این بیانیه، سپاه مسئولیت هرگونه پیامد ناشی از این تحولات را متوجه «دشمن آمریکایی-صهیونی» و کشورهایی دانست که به گفته این نیرو، خاک خود را در اختیار پایگاه‌های آمریکا قرار داده‌اند.

این اقدام سپاه در حالی صورت گرفته است که پیش از این اعلام شده بود دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا شنبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی ، باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام و متعهد شود حملات به کشتی‌ها را متوقف می‌کند. مقام‌های آمریکایی هشدار داده‌اند که در صورت خودداری تهران از این اقدام، با «پیامدهای سخت» روبه‌رو خواهد شد.

