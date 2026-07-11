هیات نظامی آمریکا با فرماندهان ارتش لبنان درباره «مناطق آزمایشی» دیدار کرد
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام نظامی لبنان گزارش داد هیاتی نظامی از آمریکا در بیروت با فرماندهان ارتش لبنان دیدار کرده تا درباره اجرای طرح خروج اسرائیل از یکی از «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان گفتوگو کند.
بر اساس توافقی که در ۲۶ ژوئن حاصل شد، اسرائیل به تدریج از مناطقی در جنوب لبنان که امسال در جریان عملیات نظامی خود علیه حزبالله تصرف کرده بود، خارج خواهد شد. حزبالله پس از پیوستن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران وارد این درگیری شده بود.
به عنوان بخشی از این توافق، ارتش لبنان که سالها از اختیارات محدودی برخوردار بوده، کنترل کامل دو منطقه کوچک موسوم به «مناطق آزمایشی» را در دست خواهد گرفت.
این مقام که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده، گفت: «هیات نظامی آمریکا وارد شده و نشستهایی را با فرماندهی ارتش لبنان آغاز کرده است تا سازوکار اجرای نخستین منطقه آزمایشی که اسرائیلیها از آن خارج خواهند شد و ارتش لبنان در آن مستقر میشود، بررسی شود.»
او افزود: «این هدف اصلی سفر هیات نظامی آمریکا به لبنان است؛ یعنی تبدیل توافق اصولی به مرحله اجرا و عملیاتی کردن آن.»