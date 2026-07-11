سیانان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که عمان پیشنویس پیشنهادی را برای مدیریت تردد در تنگه هرمز از طریق دو مسیر که بهطور جداگانه کنترل میشوند، تهیه کرده است.
بر اساس این توافق، که هنوز نهایی نشده است، هر دو مسیر برای عبور و مرور باز خواهند ماند. کریدور جنوبی که از آبهای سرزمینی عمان عبور میکند، امکان کشتیرانی آزاد را مطابق با شرایط پیش از جنگ فراهم خواهد کرد.
بر اساس گزارش سیانان، کشتیهایی که از کریدور شمالی و از طریق آبهای سرزمینی ایران عبور میکنند، برای عبور نیازمند تایید قبلی ایران خواهند بود، هرچند بر اساس این توافق هیچگونه عوارضی از آنها دریافت نخواهد شد.
این گزارش همزمان با سفر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در روز شنبه به مسقط و دیدار با همتای عمانیاش، بدر البوسعیدی، منتشر شده است.
بر اساس اعلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این دو مقام در این دیدار درباره «سازوکارهای تضمین عبور ایمن کشتیها» در این آبراه گفتوگو کردند.
وزارت خارجه عمان نیز اعلام کرد مذاکرات میان وزرای خارجه دو کشور «درباره کشتیرانی در تنگه هرمز و تضمین ایمنی و آزادی آن، در پرتو شرایط و پیامدهای ناشی از تحولات اخیر، برگزار شد.»
این وزارتخانه افزود: «دو طرف توافق کردند این مذاکرات را در سطوح فنی و سیاسی ادامه دهند تا مطابق با حقوق بینالملل به توافقهای لازم دست یابند.»