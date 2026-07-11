نوسکووا که در ست دوم فاصلهای تا پیروزی نداشت، پنج امتیاز قهرمانی را از دست داد و برتری ۲-۵ را در نهایت با شکست ۷-۵ عوض کرد تا همه در انتظار بازگشت موخووا به استقبال ست سوم بروند.
در ست سوم اما نوسکووا از همان ابتدا بهتر بود و با بریک کردن سرویس حریف، دست بالا را در اختیار گرفت و در نهایت ست سرنوشتساز مسابقه را ۳-۶ برد.
با قهرمانی در ویمبلدون ۲۰۲۶، لیندا نوسکووا نخستین عنوان گرنداسلم دوران حرفهای خود را به دست آورد و بزرگترین افتخار دوران ورزشیاش را رقم زد. این تنیسور ۲۱ ساله پیش از این هرگز حتی به فینال یک گرنداسلم هم نرسیده بود. موفقیتی که پس از یک فصل درخشان روی چمن و قهرمانی در مسابقات برلین به دست آمد.
نوسکووا در ۲۱ سالگی به جوانترین قهرمان بخش زنان ویمبلدون از سال ۲۰۲۲ تبدیل شد. او همچنین روند درخشش تنیس زنان جمهوری چک در ویمبلدون را ادامه داد و پس از مارکتا وندروسووا در سال ۲۰۲۳ و باربورا کریچیکووا در سال ۲۰۲۴، سومین زن اهل جمهوری چک شد که در چهار سال اخیر عنوان قهرمانی این رقابتها را کسب کرده است.
با این قهرمانی، ویمبلدون برای نهمین دوره متوالی شاهد معرفی یک قهرمان جدید در بخش زنان بود؛ اتفاقی کمسابقه در تاریخ این مسابقات.
از آنجا که فینال ۲۰۲۶ نخستین فینال تمامچکی تاریخ گرنداسلمها در بخش زنان بود، نوسکووا با شکست هموطنش به نخستین بازیکن اهل جمهوری چک تبدیل شد که در فینال یک گرنداسلم برابر یک هموطن به پیروزی رسیده و جام را فتح کرده است.
این قهرمانی همچنین او را به بالاترین رتبه دوران حرفهایاش در ردهبندی جهانی رساند و جایگاهش را در جمع ۱۰ تنیسور برتر جهان تثبیت کرد.