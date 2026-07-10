به گزارش دفتر ریاست‌جمهوری لبنان، جوزف عون، رییس‌جمهوری این کشور در دیدار با هیات فراکسیون «جمهوری قدرتمند» به ریاست سمیر جعجع گفت: «انتقادها درباره مذاکره مستقیم لبنان با اسرائیل، شایسته پاسخ نیستند، زیرا لبنان بیش از یک‌بار وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل شده و این مذاکرات از سال ۱۹۴۹ آغاز شد.»

او افزود: «تاکید می‌کنم که از تصمیم مذاکره‌ که اتخاذ کرده‌ام عقب‌نشینی نخواهم کرد.»

عون ادامه داد: «با توجه به موازنه قوا، محاسبات اسرائیل، روابط تهران و واشینگتن و دیگر پیچیدگی‌ها، مسیر هموار نیست؛ با این حال، این انتخاب حق لبنان برای مذاکره از جانب خود و حاکمیت این کشور را تثبیت می‌کند و ما را از پیامدهای جنگ تحمیلی دور نگه می‌دارد.»

رییس‌جمهوری لبنان گفت: «مردم لبنان نباید هزینه جنگ‌هایی را بپردازند که به دستور و در راستای منافع طرف‌های خارجی آغاز شده‌اند.»