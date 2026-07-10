شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بینالملل، گفت: «دامنه نگرانیهای شورای امنیت درباره جمهوری اسلامی در حال گسترش است و موضوع تهدید امنیت آبراههای بینالمللی میتواند در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد بررسی شود.»
او افزود: «تا زمانی که دونالد ترامپ همزمان مسیر فشار نظامی و مذاکرات را دنبال کند، این دو روند در کنار هم ادامه خواهند داشت، هرچند بعید است به توافقی پایدار درباره برنامه هستهای یا موشکی جمهوری اسلامی منجر شوند.»
علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهشهای ایران و عرب، گفت: «اسرائیل در پایان جنگ ۱۲ روزه، به نظر خودش همه زمینهها را برای سرنگونی جمهوری اسلامی فراهم کرده بود. اگر همان زمان علی خامنهای کشته شده بود، دیگر شاهد کشته شدن ۴۰ هزار ایرانی در دیماه نبودیم، یک رهبری برای مرحله گذار وجود داشت و نیازی نبود دونالد ترامپ دوباره وارد روند مذاکره شود.»
او افزود: «به نظر من، ترامپ تا حدی از آن تصمیم پشیمان است. آنچه در آنکارا از او شنیدیم، زبان دیپلماسی نبود؛ زبان خشم و قدرت بود. به نظر میرسد فشارها بر او به نقطهای رسیده که هر لحظه ممکن است تصمیمی بسیار جدی بگیرد.»
شورای امنیت سازمان ملل نشستی درباره تحولات مرتبط با ایران برگزار کرد. نماینده آمریکا گفت جمهوری اسلامی باید به دلیل نقض صلح و امنیت بینالمللی پاسخگو شود.
همزمان، دونالد ترامپ در نشست سران ناتو از کشورهای دیگر خواست برای مقابله با اقدامهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی با آمریکا همراه شوند. برخی کارشناسان این موضع را تلاشی برای ایجاد ائتلافی گستردهتر علیه تهران میدانند.
گفتوگو با مهدی نخلاحمدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی، و محسن مدیرشانهچی، تحلیلگر سیاسی در موسسه صلح جهانی
فرشته پزشک، کارشناس روابط بینالملل، گفت: «اگر جمهوری اسلامی همچنان باقی بماند، میتواند دوباره همان بیثباتیهای منطقهای را ایجاد کند که با منافع کشورهای حاشیه خلیج فارس در تضاد است و این چرخه دوباره تکرار خواهد شد.»
او افزود: «تشکیل ائتلاف نیازمند زمان، صبر و همکاری با دیگران است، در حالی که به نظر میرسد دونالد ترامپ ترجیح میدهد بهعنوان قدرت برتر تصمیم بگیرد و از دیگران بخواهد با سیاستهای او همراه شوند.»
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به آمار رسانههای حکومتی از تعداد میلیونی شرکتکنندگان در مراسم تشییع و تدفین علی خامنهای، تاکید کرد که بزرگنمایی شمار شرکتکنندگان اتفاق تازهای برای جمهوری اسلامی نیست و آنچه اهمیت بیشتری دارد، تلاش حکومت برای «تقدیس» رهبر پیشین از طریق دفن او در مجاورت حرم امام رضا است.
او با مقایسه محل دفن خامنهای با شخصیتهای تاریخی مدفون در حرم، گفت که جایگاه واقعی افراد را نه محل دفن، بلکه قضاوت تاریخ درباره عملکردشان تعیین میکند.
روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد ایالات متحده و اسرائیل در حال بررسی گزینههای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. به نوشته این روزنامه، این ارزیابیها در پی تشدید تنشهای داخلی میان سپاه پاسداران و دولت مسعود پزشکیان آغاز شده است.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد