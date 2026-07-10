این بدترین نرخ گلزنی در ادوار جام جهانی از سال ۱۹۶۶، همزمان با آغاز تحلیل‌های آژانس اوپتا، است. از مجموع ۶۰ ضربه پنالتی در این جام، ۲۱ ضربه از دست رفته است. این آمار نشان می‌دهد که فشار روانی، حتی بازیکنان باتجربه را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

بازیکنانی مانند داوینسون سانچز، کوئینتن تیمبر و جاناتان تاه با از دست دادن پنالتی‌های خود، در حذف تیم‌هایشان نقش داشتند. همچنین لیونل مسی و کیلیان امباپه نیز در این جام پنالتی از دست دادند.

این افت محسوس، ادامه روندی نزولی است که از جام جهانی ۲۰۱۴ آغاز شد. کارشناسان، افزایش استرس و فشار بر بازیکنان، تغییر در تکنیک دورخیز، قوانین جدید دروازه‌بانی و مهم‌تر از همه، پیشرفت چشمگیر تحلیل داده‌ها از سوی کادرهای فنی تیم‌ها را از دلایل اصلی برتری دروازه‌بان‌ها بر پنالتی‌زنان می‌دانند. باید دید این روند تا فینال ادامه خواهد داشت یا خیر.