به گزارش هرانا، یوسف کلونکزاده، مترجم و مدرس زبان کردی اهل ارومیه، با وجود گذشت بیش از دو ماه از زمان بازداشت، کماکان بهصورت بلاتکلیف در زندان این شهرستان نگهداری میشود.
بر اساس این گزارش، این زندانی سیاسی از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم است.
کلونکزاده از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و از اتهامات علیه او گزارشی منتشر نشده است.
دادههای شرکت ردیابی کشتیرانی «کپلر» نشان میدهد از میان ۲۲ عبور تاییدشده از تنگه هرمز در روز پنجشنبه، تنها یک کشتی از مسیر عمان عبور کرده است.
بر اساس این گزارش، تنگه هرمز همچنان مملو از مینهای دریایی است، هرچند روند پاکسازی آنها ادامه دارد. کشتیها برای عبور از این آبراه عملا دو گزینه دارند: حرکت در امتداد سواحل شمالی عمان یا استفاده از مسیر کشتیرانی تعیینشده از سوی جمهوری اسلامی.
این گزارش میگوید جمهوری اسلامی برای وادار کردن کشتیها به استفاده از مسیر تعیینشده از سوی خود، کشتیهای عبوری از مسیر عمان را با پهپاد هدف قرار داده است؛ اقدامی که به گفته این گزارش، آغازگر دور تازه حملات متقابل در هفته جاری بوده است.
بر اساس دادههای کپلر، شمار عبورهای تاییدشده از تنگه هرمز از بیش از ۱۰۰ مورد در روز پیش از آغاز جنگ، به حدود ۴۰ تا ۵۰ مورد در هفتههای اخیر و اکنون به ۲۲ مورد کاهش یافته است. این گزارش همچنین میافزاید برخی کشتیها فرستندههای موقعیتیاب خود را خاموش میکنند و به همین دلیل شمار واقعی کشتیهای عبوری به طور دقیق مشخص نیست.
روملو لوکاکو، مهاجم تیم ملی بلژیک، در نشست خبری پیش از دیدار حساس مقابل اسپانیا، با یادآوری خاطره پدر مرحومش، احساسات حاضران را برانگیخت. او با اشاره به درخشش خود در جام جهانی گفت: «اون بالا کسی هست که به من کمک میکند.
این ستاره بلژیکی اعلام کرد با تکیه بر یاد پدرش که سال گذشته درگذشت، تمام تلاش خود را برای موفقیت تیم به کار خواهد بست.
لوکاکو در پاسخ به سوالی درباره آمادگی بالای خود و مقایسه با دیگر ستارهها، بر کار تیمی تاکید کرد و گفت: «این مسئله فردی نیست، بلکه کار تیمی مهم است.»
لوکاکو ۳۳ ساله که پس از فصلی سخت در ناپولی، نقش خود را به عنوان بازیکن تعویضی پذیرفته، در این جام به طور میانگین هر ۵۰ دقیقه یک گل به ثمر رسانده و آمار خیرهکننده ۹۳ گل ملی را ثبت کرده است.
او درباره پذیرش این نقش گفت: «من برای خودم بازی نمیکنم و با نقشی که مربی به من داده، سازگار شدهام.»
این مهاجم باسابقه همچنین به پیشنهاد رئال مادرید در ۱۷ سالگی اشاره کرد و دلیل رد آن را فاش ساخت: «این تصمیم والدینم بود. آنها میخواستند مدرک تحصیلیام را بگیرم؛ فرصتی که خودشان هرگز نداشتند.»
لوکاکو در پایان، با لبخندی درباره آینده باشگاهیاش گفت: «این یک مسئله شخصی است.»
محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در بیانیهای در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، نوشت حمله به زیرساختها با «مقابلهبهمثل» پاسخ داده خواهد شد.
ذوالقدر همچنین گفت اسرائیل تبهکار که پشت این شرارتها قرار دارد و از پاسخ رزمندگان در امان نخواهد بود.
او در بخش دیگری از بیانیه خود، دونالد ترامپ را «منفورترین چهره جهان» خواند.
یوسف جمالی، امامجمعه موقت بوشهر، گفت جمهوری اسلامی در کنار مسئولان و نیروهای نظامی، «کاخ سفید را بر سر ساکنانش ویران خواهد کرد.»
جمالی در خطبههای نماز جمعه بوشهر گفت مردم خواهان انتقام هستند و تا تحقق این مطالبه، فریاد انتقام ادامه خواهد داشت. او افزود حفظ جان رهبر جدید جمهوری اسلامی و مسئولان نظام تنها با «مجازات عاملان جنایتکار آمریکایی و اسرائیلی» محقق میشود.
امامجمعه موقت بوشهر همچنین گفت نابودی اسرائیل و اخراج آمریکا از منطقه قطعی است و شمشیر انتقام بر سر ظالمان فرود خواهد آمد.
همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری علی خامنهای در مشهد، وقوع تیراندازی در محله سرافرازان این شهر به کشته شدن دو نفر انجامید. معاون امنیتی و انتظامی خراسان رضوی اعلام کرد که این تیراندازی یک حادثه تروریستی نبوده و در پی یک درگیری شخصی رخ داده است.
به گفته این مقام مسئول، سه نفر در این حادثه نقش داشتند که دو نفر از آنها با سلاح گرم کشته شدند.
جزییات بیشتر در گفتوگو با فرناز داوری، عضو تحریریه ایراناینترنشنال