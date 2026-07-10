واکنش کاربران رسانههای اجتماعی به اختلال در زندگی روزمره شهروندان در بندرعباس
حملات پیدرپی به بندرعباس، زندگی روزمره بسیاری از ساکنان این شهر را مختل کرده است؛ از تعطیلی کسبوکارها تا شبهایی که با صدای انفجار و عبور موشکها سپری میشود. همزمان، کاربران شبکههای اجتماعی با انتشار مطالبی طنزآمیز و انتقادی، به تکرار این حملات و پیامدهای آن برای شهروندان واکنش نشان دادهاند.
آیه دریس، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از این واکنشها میگوید
نرخ موفقیت ضربات پنالتی در جام جهانی ۲۰۲۶ به شکل بیسابقهای کاهش یافته است. بر اساس دادههای آماری، در تورنمنت امسال تنها ۶۵ درصد از ضربات پنالتی، شامل پنالتیهای جریان بازی و ضربات پایان مسابقه، به گل تبدیل شدهاند.
این بدترین نرخ گلزنی در ادوار جام جهانی از سال ۱۹۶۶، همزمان با آغاز تحلیلهای آژانس اوپتا، است. از مجموع ۶۰ ضربه پنالتی در این جام، ۲۱ ضربه از دست رفته است. این آمار نشان میدهد که فشار روانی، حتی بازیکنان باتجربه را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
بازیکنانی مانند داوینسون سانچز، کوئینتن تیمبر و جاناتان تاه با از دست دادن پنالتیهای خود، در حذف تیمهایشان نقش داشتند. همچنین لیونل مسی و کیلیان امباپه نیز در این جام پنالتی از دست دادند.
این افت محسوس، ادامه روندی نزولی است که از جام جهانی ۲۰۱۴ آغاز شد. کارشناسان، افزایش استرس و فشار بر بازیکنان، تغییر در تکنیک دورخیز، قوانین جدید دروازهبانی و مهمتر از همه، پیشرفت چشمگیر تحلیل دادهها از سوی کادرهای فنی تیمها را از دلایل اصلی برتری دروازهبانها بر پنالتیزنان میدانند. باید دید این روند تا فینال ادامه خواهد داشت یا خیر.
همزمان با انتشار آمارهای متفاوت درباره شمار شرکتکنندگان در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنهای، تصاویر منتشرشده از این مراسم همچنان محل بحث است.
امیرهادی انواری، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با استناد به تصاویر هوایی گفت که برآوردها نشان میدهد شمار حاضران در مراسم حدود ۱۴۰ هزار نفر بوده و حتی با در نظر گرفتن برآوردی خوشبینانه، این رقم از ۴۰۰ هزار نفر فراتر نمیرود. به گفته او، این ارقام فاصله چشمگیری با آمارهای میلیونی اعلامشده از سوی رسانههای حکومتی دارد و حتی با مراسم تشییع روحالله خمینی، که نیویورکتایمز جمعیت آن را حدود سه میلیون نفر برآورد کرده بود، قابل مقایسه نیست.
به گزارش دفتر ریاستجمهوری لبنان، جوزف عون، رییسجمهوری این کشور در دیدار با هیات فراکسیون «جمهوری قدرتمند» به ریاست سمیر جعجع گفت: «انتقادها درباره مذاکره مستقیم لبنان با اسرائیل، شایسته پاسخ نیستند، زیرا لبنان بیش از یکبار وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل شده و این مذاکرات از سال ۱۹۴۹ آغاز شد.»
او افزود: «تاکید میکنم که از تصمیم مذاکره که اتخاذ کردهام عقبنشینی نخواهم کرد.»
عون ادامه داد: «با توجه به موازنه قوا، محاسبات اسرائیل، روابط تهران و واشینگتن و دیگر پیچیدگیها، مسیر هموار نیست؛ با این حال، این انتخاب حق لبنان برای مذاکره از جانب خود و حاکمیت این کشور را تثبیت میکند و ما را از پیامدهای جنگ تحمیلی دور نگه میدارد.»
رییسجمهوری لبنان گفت: «مردم لبنان نباید هزینه جنگهایی را بپردازند که به دستور و در راستای منافع طرفهای خارجی آغاز شدهاند.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، انجمن اروپایی پزشکی هستهای با استناد به تحریمهای بینالمللی و الزامات قانونی اتحادیه اروپا، ثبتنام و شرکت همه افراد دارای تابعیت ایرانی در کنگره این انجمن در وین را فارغ از محل اقامت آنان، ممنوع کرده است.
در نامه رییس مدیریت ارتباطات با مشتریان خارجی انجمن اروپایی پزشکی هستهای، موسوم به «EANM»، که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، آمده است که به دلیل «تحریمهای بینالمللی و الزامات قانونی»، امکان پذیرش شرکتکنندگان دارای تابعیت ایرانی وجود ندارد.
این انجمن اعلام کرده است اتحادیه اروپا مجموعهای از اقدامات محدودکننده علیه ایران اعمال کرده که شامل فهرستهای تحریمی افراد و نهادهای مشمول تحریم نیز میشود.
بر اساس این نامه، پذیرش افرادی که ممکن است مشمول این مقررات باشند، میتواند این سازمان را در معرض خطر نقض قوانین، مقررات و تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دهد.
این نهاد تصریح کرده است که بهمنظور رعایت کامل قوانین اتحادیه اروپا، ثبتنام و مشارکت تمام افراد دارای تابعیت ایرانی، بدون توجه به محل اقامت فعلی آنان، پذیرفته نخواهد شد.
انجمن اروپایی پزشکی هستهای همچنین تاکید کرده است این تصمیم «مبتنی بر ملاحظات شخصی نیست، بلکه برای پایبندی به چارچوبهای قانونی الزامآور اتحادیه اروپا اتخاذ شده است».
این تصمیم در حالی اعلام شده که متن نامه، هیچ تفاوتی میان شهروندان ایرانی مقیم ایران و ایرانیان دارای اقامت یا تابعیت کشورهای دیگر قائل نشده و صرف داشتن تابعیت ایرانی را مبنای عدم پذیرش در کنگره این انجمن در وین دانسته است.
در سالهای گذشته، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و شماری دیگر از کشورها و نهادهای بینالمللی، تحریمهای گستردهای را علیه جمهوری اسلامی، مقامها و نهادهای وابسته به آن اعمال کردهاند.
اتحادیه اروپا در یکی از بستههای تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی، در واکنش به سرکوب و کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، بهمنماه سال گذشته ۱۵ مقام حکومتی و امنیتی و شش نهاد را به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» تحریم کرد.
این تصمیم در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا نهایی شد.
در تازهترین تحریمهای این اتحادیه، ۱۸ خرداد فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هرمزگان و دو فرد مرتبط با سیاستهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، تحریم شدند.
بروکسل این افراد را به مشارکت در اقداماتی متهم کرد که به گفته این اتحادیه، آزادی ناوبری و عبور کشتیها را از این آبراه راهبردی، مختل کرده است.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد با اعمال این تحریمهای تازه، شمار افراد مشمول این تحریم به ۲۶ نفر و شمار نهادهای تحریمشده به ۲۷ مورد رسیده است.
اتحادیه اروپا اسفند ۱۴۰۴ شماری از مقامهای جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر به فهرست تحریمهای خود افزود و یک ماه پیش از آن، در بهمنماه، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
سیانان به نقل از دو منبع اسرائیلی نوشت که پس از تشدید تنشها میان واشینگتن و تهران که توافق آتشبس را تهدید کرد، دولت ترامپ تمایلی ندارد اسرائیل در درگیریها مشارکت کند؛ زیرا نگران از دست دادن کنترل روند جنگ است.
یکی از این منابع گفت: «نتانیاهو واقعا میخواهد به حملات آمریکا بپیوندد، اما آمریکا در حال حاضر نمیخواهد اسرائیل وارد این درگیری شود.»
یکی دیگر از منابع نیز گفت ارزیابی غالب در اسرائیل این است که ترامپ خواهان بازگشت به یک جنگ تمامعیار نیست و ممکن است نهایتا تنها به بازگرداندن محاصره دریایی علیه بنادر ایران رضایت دهد.