علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهشهای ایران و عرب، گفت: «اسرائیل در پایان جنگ ۱۲ روزه، به نظر خودش همه زمینهها را برای سرنگونی جمهوری اسلامی فراهم کرده بود. اگر همان زمان علی خامنهای کشته شده بود، دیگر شاهد کشته شدن ۴۰ هزار ایرانی در دیماه نبودیم، یک رهبری برای مرحله گذار وجود داشت و نیازی نبود دونالد ترامپ دوباره وارد روند مذاکره شود.»
او افزود: «به نظر من، ترامپ تا حدی از آن تصمیم پشیمان است. آنچه در آنکارا از او شنیدیم، زبان دیپلماسی نبود؛ زبان خشم و قدرت بود. به نظر میرسد فشارها بر او به نقطهای رسیده که هر لحظه ممکن است تصمیمی بسیار جدی بگیرد.»