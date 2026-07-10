گلف‌نیوز در یادداشتی تحلیلی نوشت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در جریان آتش‌بس ۶۰ روزه، ممکن است مهم‌ترین اهرم راهبردی تهران در تنگه هرمز را تضعیف کرده و به جای تقویت موقعیت مذاکره‌ای، فشارهای نظامی و دیپلماتیک علیه ایران را افزایش داده باشد.

به نوشته نشریه اماراتی گلف‌نیوز، جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن سه نفتکش غیرنظامی در حالی که آزادی کشتیرانی طبق آتش‌بس ۶۰ روزه تضمین شده بود، از خطی عبور کرده که می‌تواند بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی تهران در سال‌های اخیر باشد.

این یادداشت می‌گوید این حملات به ازسرگیری حملات نظامی آمریکا علیه اهداف و زیرساخت‌های نظامی ایران، اعمال تحریم‌های تازه و تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز منجر شده است.

به نوشته گلف‌نیوز، تنگه هرمز طی دهه‌های گذشته مهم‌ترین ابزار ژئوپولیتیکی جمهوری اسلامی بوده است. تهران همواره این پیام را منتقل کرده که اگر نتواند نفت خود را صادر کند، دیگران نیز نباید چنین امکانی داشته باشند. به اعتقاد نویسنده، همین تهدید در بسیاری از مواقع برای ایجاد تلاطم در بازارهای جهانی انرژی کافی بوده است.

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