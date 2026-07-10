این ستاره بلژیکی اعلام کرد با تکیه بر یاد پدرش که سال گذشته درگذشت، تمام تلاش خود را برای موفقیت تیم به کار خواهد بست.

لوکاکو در پاسخ به سوالی درباره آمادگی بالای خود و مقایسه با دیگر ستاره‌ها، بر کار تیمی تاکید کرد و گفت: «این مسئله فردی نیست، بلکه کار تیمی مهم است.»

لوکاکو ۳۳ ساله که پس از فصلی سخت در ناپولی، نقش خود را به عنوان بازیکن تعویضی پذیرفته، در این جام به طور میانگین هر ۵۰ دقیقه یک گل به ثمر رسانده و آمار خیره‌کننده ۹۳ گل ملی را ثبت کرده است.

او درباره پذیرش این نقش گفت: «من برای خودم بازی نمی‌کنم و با نقشی که مربی به من داده، سازگار شده‌ام.»

این مهاجم باسابقه همچنین به پیشنهاد رئال مادرید در ۱۷ سالگی اشاره کرد و دلیل رد آن را فاش ساخت: «این تصمیم والدینم بود. آن‌ها می‌خواستند مدرک تحصیلی‌ام را بگیرم؛ فرصتی که خودشان هرگز نداشتند.»

لوکاکو در پایان، با لبخندی درباره آینده باشگاهی‌اش گفت: «این یک مسئله شخصی است.»