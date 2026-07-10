اسپانیا ۲-۱ بلژیک؛ لاروخا پس از ۱۶ سال به نیمه نهایی جام جهانی رسید
تیم ملی فوتبال اسپانیا در دومین بازی مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه دو بر یک برابر بلژیک به پیروزی رسید و حریف فرانسه در نیمهنهایی شد.
تیم ملی فوتبال اسپانیا در دومین بازی مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه دو بر یک برابر بلژیک به پیروزی رسید و حریف فرانسه در نیمهنهایی شد.
فابین رویس در دقیقه ۳۰ و میکل مرینو در دقیقه ۸۸ گلهای اسپانیا را در این مسابقه به ثمر رساندند و شارله دکیتلاره در دقیقه ۴۱ برای بلژیک گلزنی کرد.
لاروخا در حالی بار دیگر با گلی دیرهنگام از مرحله حذفی عبور کرد که میکل مرینو، تعویض طلایی دلافوئنته در جام جهانی، تنها دو دقیقه پس از حضور در زمین، گل پیروزیبخش اسپانیا را به ثمر رسانده بود. اتفاقی که در بازی برابر پرتغال پس از ۶ دقیقه رقم خورده بود.
گل دوم اسپانیا در این بازی در حالی روی اشتباه سن لامنس در دفع توپ به ثمر رسید که تیبو کورتوا، دروازهبان اصلی شیاطین سرخ، به دلیل آسیبدیدگی در دقیقه ۷۱ زمین بازی را ترک کرده بود.
به این ترتیب اسپانیا برای اولین بار پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۰ موفق شد به مرحله نیمهنهایی جام جهانی برسد.
شارله دکیتلاره، مهاجم تیم ملی فوتبال بلژیک، در دقیقه ۴۱ بازی برابر اسپانیا در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با ضربه سر گل تساوی شیاطین سرخ را وارد دروازه اسپانیا کرد تا دو تیم در پایان نیمه اول، با نتیجه تساوی یک - یک راهی رختکن شوند.
به این ترتیب دروازه اونای سیمون پس از ۴۹۱ دقیقه بسته ماندن در جام جهانی ۲۰۲۶، فرو ریخت.
پیش از آن، فابین رویس، ستاره تیم ملی فوتبال اسپانیا، در دقیقه ۳۰ بازی، گل اول تیمش را به ثمر رسانده بود.
آخرین باری که اسپانیا پیش از این مسابقه در جام جهانی گل خورده بود، در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بود؛ زمانی که ژاپن در مرحله گروهی دروازه این تیم را باز کرد.
اتفاقی که پس از ۶۵۰ دقیقه رخ داد و یک رکورد جدید در جام جهانی به ثبت رساند.
فابین رویس، ستاره تیم ملی فوتبال اسپانیا، در دقیقه سیام بازی برابر بلژیک گل اول تیمش را به ثمر رساند.
هافبک لاروخا که ریباند شوت دنی اولمو را وارد دروازه کورتوا کرد، پس از گلزنی خوشحالی کرد که بازیکنان فوتبال در زمان بارداری شریک زندگی خود انجام داده و در پیش بودن فرزند خود را نوید میدهند.
به این ترتیب فرزند آینده فابین رویس تا سالیان سال با گلزنی پدرش در یکچهارم نهایی جام جهانی شناخته خواهد شد.
نرخ موفقیت ضربات پنالتی در جام جهانی ۲۰۲۶ به شکل بیسابقهای کاهش یافته است. بر اساس دادههای آماری، در تورنمنت امسال تنها ۶۵ درصد از ضربات پنالتی، شامل پنالتیهای جریان بازی و ضربات پایان مسابقه، به گل تبدیل شدهاند.
این بدترین نرخ گلزنی در ادوار جام جهانی از سال ۱۹۶۶، همزمان با آغاز تحلیلهای آژانس اوپتا، است. از مجموع ۶۰ ضربه پنالتی در این جام، ۲۱ ضربه از دست رفته است. این آمار نشان میدهد که فشار روانی، حتی بازیکنان باتجربه را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
بازیکنانی مانند داوینسون سانچز، کوئینتن تیمبر و جاناتان تاه با از دست دادن پنالتیهای خود، در حذف تیمهایشان نقش داشتند. همچنین لیونل مسی و کیلیان امباپه نیز در این جام پنالتی از دست دادند.
این افت محسوس، ادامه روندی نزولی است که از جام جهانی ۲۰۱۴ آغاز شد. کارشناسان، افزایش استرس و فشار بر بازیکنان، تغییر در تکنیک دورخیز، قوانین جدید دروازهبانی و مهمتر از همه، پیشرفت چشمگیر تحلیل دادهها از سوی کادرهای فنی تیمها را از دلایل اصلی برتری دروازهبانها بر پنالتیزنان میدانند. باید دید این روند تا فینال ادامه خواهد داشت یا خیر.
روملو لوکاکو، مهاجم تیم ملی بلژیک، در نشست خبری پیش از دیدار حساس مقابل اسپانیا، با یادآوری خاطره پدر مرحومش، احساسات حاضران را برانگیخت. او با اشاره به درخشش خود در جام جهانی گفت: «اون بالا کسی هست که به من کمک میکند.
این ستاره بلژیکی اعلام کرد با تکیه بر یاد پدرش که سال گذشته درگذشت، تمام تلاش خود را برای موفقیت تیم به کار خواهد بست.
لوکاکو در پاسخ به سوالی درباره آمادگی بالای خود و مقایسه با دیگر ستارهها، بر کار تیمی تاکید کرد و گفت: «این مسئله فردی نیست، بلکه کار تیمی مهم است.»
لوکاکو ۳۳ ساله که پس از فصلی سخت در ناپولی، نقش خود را به عنوان بازیکن تعویضی پذیرفته، در این جام به طور میانگین هر ۵۰ دقیقه یک گل به ثمر رسانده و آمار خیرهکننده ۹۳ گل ملی را ثبت کرده است.
او درباره پذیرش این نقش گفت: «من برای خودم بازی نمیکنم و با نقشی که مربی به من داده، سازگار شدهام.»
این مهاجم باسابقه همچنین به پیشنهاد رئال مادرید در ۱۷ سالگی اشاره کرد و دلیل رد آن را فاش ساخت: «این تصمیم والدینم بود. آنها میخواستند مدرک تحصیلیام را بگیرم؛ فرصتی که خودشان هرگز نداشتند.»
لوکاکو در پایان، با لبخندی درباره آینده باشگاهیاش گفت: «این یک مسئله شخصی است.»
اسپانیا و بلژیک امشب در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برای رسیدن به نیمهنهایی و تقابل با فرانسه به میدان میروند؛ دیداری که تقابل بهترین خط دفاع جام با یکی از خطرناکترین خطوط حمله مسابقات است.
اسپانیا با هدایت لوئیس دلافوئنته پس از پیروزی ۳ بر صفر مقابل اتریش و برتری یک بر صفر برابر پرتغال به این مرحله رسیده و هنوز در این جام گلی دریافت نکرده است. در مقابل، بلژیک با شکست ۳ بر ۲ سنگال و پیروزی پرگل ۴ بر یک برابر آمریکا، با ۱۳ گل زده یکی از آمادهترین تیمهای جام بوده است.
این مسابقه تقابل دو سبک متفاوت است؛ اسپانیا با مالکیت توپ، پاسهای کوتاه و پرس شدید پس از از دست دادن توپ شناخته میشود، در حالی که بلژیک روی انتقال سریع، قدرت فیزیکی و استفاده از فضاهای پشت خط دفاع حریف حساب ویژهای باز کرده است. تیبو کورتوا نیز پیش از این دیدار گفته بود که اسپانیا یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است، اما بلژیک تلاش خواهد کرد از فضای پشت مدافعان این تیم استفاده کند.
از نظر تاریخ تقابلها نیز این مسابقه یادآور جام جهانی ۱۹۸۶ است؛ جایی که بلژیک در مرحله یکچهارم نهایی اسپانیا را پس از تساوی ۱-۱ در ضربات پنالتی حذف کرد. حالا ماتادورها پس از چهار دهه فرصت دارند آن شکست تلخ را جبران کنند.
دلافوئنته در نشست خبری پیش از بازی گفت: «از این مرحله به بعد هر مسابقه یک فینال است و برای صعود باید بهترین نمایشمان را ارائه دهیم.»
رودی گارسیا، سرمربی بلژیک نیز با وجود شانس بیشتر اسپانیا تاکید کرد: «چیزی برای از دست دادن نداریم و آمدهایم تا شگفتی خلق کنیم.»
تقابل لامین یامال و نیکو ویلیامز با کوین دیبروینه و روملو لوکاکو، مهمترین جذابیت این نبرد اروپایی خواهد بود؛ مسابقهای که برنده آن راهی نیمهنهایی جام جهانی میشود.