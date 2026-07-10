راهبرد جمهوری اسلامی در قبال فشارهای آمریکا و مذاکرات
سیانان با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش داد نشانههایی از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تاسیسات هستهای دیده میشود.
شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، گفت: «این موضوع نشان میدهد جمهوری اسلامی فقط به دنبال خریدن زمان برای بقای خود است و هیچ مسئله دیگری برای حکومت اهمیت ندارد.»
او افزود: «از یک سو عباس عراقچی با نمایندگان آمریکا گفتوگو میکند و از آمادگی جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات سخن میگوید، اما از سوی دیگر، سپاه پاسداران به اصطلاح آتشبهاختیار عمل میکند. در واقع، جمهوری اسلامی همان بازی “پلیس خوب، پلیس بد” را دنبال میکند تا امتیازات بیشتری بگیرد.»