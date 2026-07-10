در نامه رییس مدیریت ارتباطات با مشتریان خارجی انجمن اروپایی پزشکی هسته‌ای، موسوم به «EANM»، که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، آمده است که به دلیل «تحریم‌های بین‌المللی و الزامات قانونی»، امکان پذیرش شرکت‌کنندگان دارای تابعیت ایرانی وجود ندارد.

این انجمن اعلام کرده است اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از اقدامات محدودکننده علیه ایران اعمال کرده که شامل فهرست‌های تحریمی افراد و نهادهای مشمول تحریم نیز می‌شود.

بر اساس این نامه، پذیرش افرادی که ممکن است مشمول این مقررات باشند، می‌تواند این سازمان را در معرض خطر نقض قوانین، مقررات و تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دهد.

این نهاد تصریح کرده است که به‌منظور رعایت کامل قوانین اتحادیه اروپا، ثبت‌نام و مشارکت تمام افراد دارای تابعیت ایرانی، بدون توجه به محل اقامت فعلی آنان، پذیرفته نخواهد شد.

انجمن اروپایی پزشکی هسته‌ای همچنین تاکید کرده است این تصمیم «مبتنی بر ملاحظات شخصی نیست، بلکه برای پایبندی به چارچوب‌های قانونی الزام‌آور اتحادیه اروپا اتخاذ شده است».

این تصمیم در حالی اعلام شده که متن نامه، هیچ تفاوتی میان شهروندان ایرانی مقیم ایران و ایرانیان دارای اقامت یا تابعیت کشورهای دیگر قائل نشده و صرف داشتن تابعیت ایرانی را مبنای عدم پذیرش در کنگره این انجمن در وین دانسته است.

در سال‌های گذشته، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و شماری دیگر از کشورها و نهادهای بین‌المللی، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی، مقام‌ها و نهادهای وابسته به آن اعمال کرده‌اند.

اتحادیه اروپا در یکی از بسته‌های تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی، در واکنش به سرکوب و کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، بهمن‌ماه سال گذشته ۱۵ مقام حکومتی و امنیتی و شش نهاد را به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» تحریم کرد .

این تصمیم در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا نهایی شد.

در تازه‌ترین تحریم‌های این اتحادیه، ۱۸ خرداد فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هرمزگان و دو فرد مرتبط با سیاست‌های جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، تحریم شدند .

بروکسل این افراد را به مشارکت در اقداماتی متهم کرد که به گفته این اتحادیه، آزادی ناوبری و عبور کشتی‌ها را از این آبراه راهبردی، مختل کرده است.

شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد با اعمال این تحریم‌های تازه، شمار افراد مشمول این تحریم به ۲۶ نفر و شمار نهادهای تحریم‌شده به ۲۷ مورد رسیده است.

اتحادیه اروپا اسفند ۱۴۰۴ شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر به فهرست تحریم‌های خود افزود و یک ماه پیش از آن، در بهمن‌ماه، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد .