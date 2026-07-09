معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی تیراندازی در مشهد و کشته شدن دو نفر را تایید کرد
امیرالله شمقدری، معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی، وقوع تیراندازی در منطقه بلوار سرافرازان مشهد و کشته شدن دو نفر را تایید کرد.
شمقدری در گفتوگو با ایرنا از ارائه جزییات بیشتر خودداری کرد و گفت هنوز علت حادثه و هویت کشته شدگان مشخص نشده است. این در حالی است که تصاویر منتسب به اجساد این دو فرد در برخی کانالهای خبری تلگرامی منتشر شده است.
بلوار سرافرازان در غرب مشهد و در فاصله حدود ۱۷ کیلومتری حرم امام رضا قرار دارد.