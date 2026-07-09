سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، پنجشنبه ۱۸ تیر اعلام کرد در پی سقوط ترکشهای ناشی از عملیات رهگیری موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی در چند نقطه از این کشور، یک نفر نیز زخمی شد.
او گفت فرد زخمی تحت درمان قرار دارد و وضعیتش پایدار است.
العطوان گفت که این حملات خسارات مادی به همراه داشته است.
بررسی رسانههای فرانسوی درباره تحولات ایران و دیدار نتانیاهو و ترامپ که در روزهای آینده برگزار خواهد شد آن هم در شرایطی که ترامپ گفت میزان اعتمادش به جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده است.
ساجده شریفی و اشکان صفایی، خبرنگاران ایراناینترنشنال، گزارش میدهند
سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور بامداد پنجشنبه ۱۸ سه موشک بالستیک، یک موشک کروز و ۱۰ پهپاد جمهوری اسلامی را در حریم هوایی کویت شناسایی و با موفقیت رهگیری و منهدم کردند.
سخنگوی وزارت دفاع کویت افزود گروه بازرسی و خنثیسازی مواد منفجره وابسته به مهندسی نیروی زمینی نیز به چندین گزارش درباره بقایای ناشی از عملیات رهگیری رسیدگی کرده است.
او تاکید کرد نیروهای مسلح کویت با آمادگی کامل و بهطور مستمر به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد تا امنیت کشور و سلامت شهروندان و ساکنان آن حفظ شود.
وزارت خارجه کویت در بیانیهای ادامه حملات جمهوری اسلامی به خاک این کشور را محکوم کرد و گفت این حملات میتواند به افزایش تنش در منطقه، تهدید صلح و امنیت منطقهای و تضعیف تلاشهای دیپلماتیک منجر شود.
در این بیانیه آمده است که این اقدامات بازتابدهنده رویکردی خصمانه و تکرارشونده و نقض آشکار حاکمیت کویت است.
وزارت خارجه کویت همچنین این حملات را تهدیدی مستقیم علیه امنیت، ثبات و سلامت شهروندان و ساکنان این کشور و نقض فاحش حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت خواند.
این وزارتخانه تاکید کرد امنیت و حاکمیت کویت خط قرمز است و کویت حق اتخاذ اقدامات لازم برای حفاظت از امنیت و صیانت از حاکمیت خود را محفوظ میداند.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، با انتشار بیانیهای اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مبنی بر خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان را رد کرد و گفت اسرائیل در این زمینه از کسی «اجازه نخواهد گرفت».
در این بیانیه که پنجشنبه ۱۸ تیر منتشر شد، آمده است: «ما برای ورود به لبنان از کسی اجازه نگرفتیم و برای ماندن در آنجا نیز به هیچگونه مجوزی نیاز نداریم.»
کاتز حزبالله را «گروه تروریستی جهادی» خواند و افزود این گروه نیابتی جمهوری اسلامی بهدنبال نابودی اسرائیل است.
او تاکید کرد دفاع از شهروندان اسرائیلی، بهویژه ساکنان مناطق شمالی، در برابر تهدیدات حزبالله «حق و وظیفه» اسرائیل است.
۱۷ تیر، ترامپ در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه دیدارش با احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه، در آنکارا اعلام کرد با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، درباره خروج نیروهای این کشور از لبنان گفتوگو کرده و به باور او، اسرائیل دست به این اقدام خواهد زد.
ترامپ اضافه کرد: «فکر میکنم آنها [از لبنان] خارج خواهند شد. فکر میکنم خودشان هم میخواهند این کار را انجام دهند. روابطشان با لبنان در حال بهبود است و در حال امضای توافقهایی با لبنان هستند.»
خروج ارتش اسرائیل منوط به خلع سلاح حزبالله در سراسر لبنان است
وزیر دفاع اسرائیل در ادامه بیانیه خود تاکید کرد نیروهای این کشور تا زمان خلع سلاح حزبالله «در سراسر لبنان» و رفع تهدیدات علیه ساکنان شمال اسرائیل، در منطقه حائل امنیتی در لبنان باقی خواهند ماند.
کاتز افزود ارتش اسرائیل «هر زمان که لازم باشد»، از منطقه حائل برای مقابله با تهدیدات حزبالله اقدام خواهد کرد.
روزنامه اورشلیمپست ۱۸ تیر گزارش داد جمهوری اسلامی همچنان خواهان آن است که حزبالله نیز در توافق آتشبس تهران و واشینگتن گنجانده شود، اما این درخواست در شرایط فعلی با مخالفت اسرائیل و آمریکا روبهرو شده است.
یک منبع ارشد امنیتی گفت: «با وجود فشارهایی که حزبالله بر ساختار سیاسی [لبنان] وارد میآورد، رییسجمهوری لبنان عقبنشینی نکرده و همچنان با قاطعیت بر پیشبرد تفاهمنامه با اسرائیل پافشاری میکند.»
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ششم تیر با انتشار بیانیهای، این توافق را «باطل و بیاعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
عفو بینالملل اسرائیل را به نقض قوانین بشردوستانه بینالمللی در لبنان متهم کرد
سازمان عفو بینالملل ۱۸ تیر در گزارشی اسرائیل را متهم کرد در جریان کارزار نظامی خود علیه حزبالله، تمام اعضای چندین خانواده را هدف قرار داده و کشته است.
این سازمان در گزارش خود، سه حمله به خانههای مسکونی غیرنظامیان بین ۱۵ تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد در این حملات، ۲۴ غیرنظامی، از جمله ۱۲ کودک، کشته شدند.
در این گزارش آمده است شواهد نشان میدهند «نیروهای اسرائیلی در هر یک از این حملات هوایی، قوانین بشردوستانه بینالمللی را نقض کردهاند؛ از جمله با تفکیک قائل نشدن میان غیرنظامیان و اهداف نظامی، انجام حملات علیه غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی، یا کوتاهی در اتخاذ همه تدابیر عملی برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان».
عفو بینالملل خواستار تحقیق درباره این حملات بهعنوان «جنایت جنگی» شد.
حزبالله دو روز پس از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند، در حمایت از جمهوری اسلامی حملات خود را به اسرائیل آغاز کرد و اسرائیل نیز در پاسخ، مواضع این گروه را هدف حملات گسترده قرار داد.
مقامهای لبنانی میگویند در این حملات بیش از ۴۳۰۰ نفر، از جمله بیش از ۲۵۰ کودک، جان باختهاند.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرده تا اوایل تیرماه، بیش از ۲۵۰۰ نیروی حزبالله، از جمله صدها عضو «یگان ویژه رضوان»، را از پا درآورده است.
هواپیمای حامل تابوتهای علی خامنهای و اعضای کشتهشده خانواده او، روز پنجشنبه ۱۸ تیر پس از ترک نجف، برای دفن در مشهد وارد فرودگاه این شهر شد.
قرار است مراسم دفن خامنهای تا حدود دو ساعت دیگر برگزار شود.
ابراهیم زکزاکی، رهبر نهضت اسلامی نیجریه، از مسافران این هواپیما بود که به مشهد رفت.