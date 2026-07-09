علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در گفتوگو با شبکه العربیه گفت: «همواره برای ایجاد نزدیکی میان آمریکا و جمهوری اسلامی تلاش میکنیم.»
او همچنین گفت عراق وارد هیچ محوری نخواهد شد و ممکن است با واشینگتن تبادل اطلاعات امنیتی داشته باشد.
نخستوزیر عراق افزود پس از سفر به واشینگتن، به چند کشور عربی سفر خواهد کرد و تاکید کرد که مهم است عراق بخشی از جهان عرب باشد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد پنجشنبه ۱۸ خرداد آمریکا به اهدافی در ایران را محکوم کرد و آن را نقض یادداشت تفاهم خواند.
در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمده است که اعلام آمریکا برای حمله تلافیجویانه به ایران به دلیل حمله جمهوری اسلامی به نفتکشها، «بهانه واهی» است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات ارتش آمریکا به چندین نقطه در استانهای ساحلی جنوب و دو پل در استانهای شرقی در مسیر ریلی مشهد را «جنایت جنگی فاحش» خواند و آن را بهشدت محکوم کرد.
این وزارتخانه همچنین نوشت که این حملات را «گواه روشن دیگری بر پیمانشکنی، رذالت، جنگطلبی و شرارت» دولت آمریکا میداند.
در آستانه آغاز مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، پیرلوئیجی کولینا، رییس کمیته داوران فیفا، به جنجالهای اخیر پیرامون داوریها، بهویژه مسابقه جنجالی آرژانتین و مصر، واکنش نشان داد.
در روزهای گذشته، فیفا به دلیل تصمیمهای فرانسوا لتکسیه، داور فرانسوی آن مسابقه، به جانبداری از آرژانتین و لیونل مسی متهم شده است.
کولینا با دفاع از عملکرد کلی داوران گفت: «به طور کلی از داوریها رضایت داریم. بحثهای سازنده همیشه بخشی از فوتبال است، اما اتهامات بیاساس جایی در ورزش ما ندارد. هیچکس نمیتواند سلامت داوران فیفا یا استقلال رای آنها را زیر سوال ببرد؛ حتی رییس فیفا نیز دخالتی در کار ما ندارد.»
این داور سرشناس سابق، درباره گل مردودشده مصر توضیح داد: «سیستم VAR موظف است فاز تهاجمی منجر به گل را بررسی کند. در آن صحنه، مروان عطیه، بازیکن مصر، به وضوح پای لیساندرو مارتینز را لگد کرد و این یک خطای قطعی بود.»
او همچنین برخورد دقایق پایانی میان محمد صلاح و خولیان آلوارز در محوطه جریمه را یک «برخورد طبیعی در جریان بازی» دانست و تایید کرد که لتکسیه در این مسابقه هیچ اشتباهی مرتکب نشده است.
همزمان با تشدید دوباره تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل برنامههای خود را لغو کردند تا در نشست امنیتی ویژهای درباره تحولات ایران و هماهنگی با واشینگتن شرکت کنند
گزارش بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال
وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سفیر بریتانیا در تهران را پنجشنبه ۱۸ تیر احضار کرده است تا به آنچه «اتهامهای مضحک و ساختگی» درباره دخالت تهران در فعالیتهای ضدامنیتی در بریتانیا خواند، اعتراض کند.
در این بیانیه آمده است که بریتانیا باید «میزبانی و حمایت» از شبکهها در خاک این کشور را متوقف کند و در رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی تجدیدنظر کند.
این اقدام پس از آن انجام شد که بریتانیا سهشنبه کاردار جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. این احضار در پی محکومیت دو شهروند رومانی به زندان به دلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی، خبرنگار ایراناینترنشنال، صورت گرفت.
بریتانیا اعلام کرده است این حمله به نمایندگی از جمهوری اسلامی انجام شده است.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در دیدار با میشل عیسی، سفیر آمریکا در بیروت، بر ضرورت تثبیت آتشبس در جنوب لبنان و فشار بر اسرائیل برای توقف اقدامات نظامی تاکید کرد.
او همچنین خواستار توقف بمباران، انفجارها و عملیات تخریب و خاکبرداری نیروهای اسرائیلی در شهرها و روستاها شد.
میشل عیسی پس از این دیدار گفت سفر رییسجمهوری لبنان به واشینگتن در این مقطع اهمیت ویژهای دارد و نشاندهنده توجه دونالد ترامپ به لبنان و تلاش او برای تحقق امنیت و ثبات در این کشور است.
او افزود یک هیات نظامی آمریکایی طی روزهای آینده برای هماهنگی درباره اجرای توافقهای مربوط به مناطق آزمایشی به بیروت میرود.