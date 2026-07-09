دفتر علی خامنهای اعلام کرد جسد رهبر پیشین جمهوری اسلامی هنوز دفن نشده است
دفتر علی خامنهای، دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی، اعلام کرد که جسد خامنهای پس از «مراسم تشییع در مشهد و اقامه نماز میت در صحن پیامبر اعظم»، هنوز دفن نشده است.
در اطلاعیهای که دقایقی پس از نیمهشب پنجشنبه (بامداد جمعه) به وقت تهران منتشرشده، آمده است که «هماکنون مراسم وداع» خانواده خامنهای با پیکر او در حال برگزاری است و مراسم تدفین هنوز انجام نشده است.
این اطلاعیه میافزاید که پس از پایان مراسم تدفین، «زمان انجام اعمال و نماز لیلةالدفن» اطلاعرسانی خواهد شد.