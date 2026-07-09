برخی منابع محلی از شنیده شدن صدای تیراندازی در مشهد، از جمله در اطراف حرم امام رضا، خبر داده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، تیراندازی در بلوار فکوری رخ داده و دو فرد ناشناس با لباس نظامی و با استفاده از اسلحه کمری به شماری از نیروهای بسیج تیراندازی کرده‌اند. بنا به همین گزارشها در جریان این حمله، دو بسیجی کشته شده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است مهاجمان پس از تیراندازی متواری شده‌اند و نیروهای امنیتی در حال تلاش برای شناسایی و بازداشت آنها هستند.

این گزارش‌ها تاکنون به طور رسمی تایید نشده‌اند.