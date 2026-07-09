اما فیفا روز پنجشنبه، دو روز پیش از دیدار یک‌چهارم نهایی انگلیس مقابل نروژ، اعلام کرد این مدافع ۲۳ ساله علاوه بر آن مسابقه، در صورت صعود انگلیس، دیدار نیمه‌نهایی را نیز از دست خواهد داد.

در بیانیه فیفا آمده است: «این محرومیت در مسابقه یا مسابقه‌های آینده تیم ملی انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶ و مطابق ماده ۶۹ آیین‌نامه انضباطی فیفا اجرا خواهد شد.»

در مقررات جام جهانی ۲۰۲۶ هیچ سازوکاری برای اعتراض به کارت قرمز وجود ندارد، هرچند اتحادیه فوتبال انگلیس در حال بررسی گزینه‌های خود درباره این محرومیت بود.

کوانسا، مدافع باشگاه بایر لورکوزن، در دو دیدار جام جهانی به‌عنوان مدافع راست برای انگلیس به میدان رفته و جای ریس جیمز، مدافع مصدوم این تیم، را پر کرده بود.

به نوشته اتلتیک، با محرومیت او، جد اسپنس تنها مدافع راست تخصصی آماده در فهرست انگلیس خواهد بود؛ ریس جیمز نیز به دلیل آسیب‌دیدگی همسترینگ سه مسابقه اخیر را از دست داده است.

کوانسا در ابتدای نیمه دوم پیروزی ۳ بر ۲ انگلیس مقابل مکزیک، در دومین حضور و نخستین بازی فیکس خود در این جام، با کارت قرمز مستقیم علیرضا فغانی،‌ داور بازی، از زمین اخراج شد.

در همین حال، فدراسیون فوتبال فرانسه نیز از فیفا خواسته بود کارت زرد مایکل اولیسه در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل پاراگوئه لغو شود، اما این درخواست رد شد. در نتیجه، اگر اولیسه در دیدار یک‌چهارم نهایی برابر مراکش کارت زرد بگیرد، در صورت صعود فرانسه، بازی نیمه‌نهایی را از دست خواهد داد.

این اتفاق‌ها پس از تصمیم جنجالی فیفا درباره فولارین بالوگان رخ داده است؛ مهاجم تیم ملی آمریکا که با وجود دریافت کارت قرمز در دیدار مقابل بوسنی و هرزگوین، با تعلیق یک‌ساله محرومیتش اجازه یافت برابر بلژیک به میدان برود.

بالوگان در دیدار مرحله قبل آمریکا اخراج شده بود، اما فیفا به شکلی جنجالی اعلام کرد محرومیت یک جلسه‌ای او به مدت یک سال تعلیق می‌شود. او برابر بلژیک از ابتدا به میدان رفت و آمریکا با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد.

در همین حال دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، تماس گرفته و خواستار بازنگری در محرومیت بالوگون شده بود.

پس از آن، فدراسیون فوتبال بلژیک صلاحیت حضور او را به چالش کشید. رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، گفت هدف از این اقدام «دفاع از فوتبال، سلامت و اصول اخلاقی آن» بوده است.

انگلیس روز شنبه در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی در میامی به مصاف نروژ خواهد رفت.

100 % لحظه کارت قرمز علیرضا فغانی، داور مکزیک - انگلیس، به جردل کوانساه، مدافع تیم ملی انگلیس

محرومیت دو جلسه‌ای جردل کوانسا تصمیمی کاملا قابل انتظار است. او با خطایی خشن روی خسوس گایاردو، بازیکن مکزیک، مرتکب رفتاری خشونت‌آمیز شد و محرومیت دو جلسه‌ای، علاوه بر اخراج، مجازاتی متناسب به نظر می‌رسد.

اما جنجال اصلی از تصمیم فیفا در پرونده فولارین بالوگون ناشی می‌شود. فیفا هفته گذشته به این مهاجم آمریکایی اجازه داد، با وجود اخراج در دیدار مقابل بوسنی و هرزگوین، برابر بلژیک بازی کند.

فیفا نه کارت قرمز بالوگان را لغو کرد و نه محرومیت او را برداشت، بلکه در تصمیمی کم‌سابقه اجرای محرومیت را برای یک سال به حالت تعلیق درآورد و به او اجازه بازی داد.

اگر فیفا صرفا کارت قرمز بالوگون را به دلیل اشتباه داوری لغو می‌کرد، این تصمیم منطقی‌تر به نظر می‌رسید و جنجال بسیار کمتری به دنبال داشت.