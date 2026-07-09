تایید تصمیم علیرضا فغانی؛ فیفا مدافع انگلیس را دو جلسه محروم کرد
جردل کوانسا، مدافع تیم ملی انگلیس، به دلیل کارت قرمزی که در دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی مقابل مکزیک دریافت کرد، از سوی فیفا دو جلسه محروم شد. بر اساس مقررات جام جهانی، هر بازیکنی که در این مسابقات اخراج شود، بهطور خودکار از حضور در دیدار بعدی تیمش محروم خواهد شد.
اما فیفا روز پنجشنبه، دو روز پیش از دیدار یکچهارم نهایی انگلیس مقابل نروژ، اعلام کرد این مدافع ۲۳ ساله علاوه بر آن مسابقه، در صورت صعود انگلیس، دیدار نیمهنهایی را نیز از دست خواهد داد.
در بیانیه فیفا آمده است: «این محرومیت در مسابقه یا مسابقههای آینده تیم ملی انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶ و مطابق ماده ۶۹ آییننامه انضباطی فیفا اجرا خواهد شد.»
در مقررات جام جهانی ۲۰۲۶ هیچ سازوکاری برای اعتراض به کارت قرمز وجود ندارد، هرچند اتحادیه فوتبال انگلیس در حال بررسی گزینههای خود درباره این محرومیت بود.
کوانسا، مدافع باشگاه بایر لورکوزن، در دو دیدار جام جهانی بهعنوان مدافع راست برای انگلیس به میدان رفته و جای ریس جیمز، مدافع مصدوم این تیم، را پر کرده بود.
به نوشته اتلتیک، با محرومیت او، جد اسپنس تنها مدافع راست تخصصی آماده در فهرست انگلیس خواهد بود؛ ریس جیمز نیز به دلیل آسیبدیدگی همسترینگ سه مسابقه اخیر را از دست داده است.
کوانسا در ابتدای نیمه دوم پیروزی ۳ بر ۲ انگلیس مقابل مکزیک، در دومین حضور و نخستین بازی فیکس خود در این جام، با کارت قرمز مستقیم علیرضا فغانی، داور بازی، از زمین اخراج شد.
در همین حال، فدراسیون فوتبال فرانسه نیز از فیفا خواسته بود کارت زرد مایکل اولیسه در دیدار مرحله یکهشتم نهایی مقابل پاراگوئه لغو شود، اما این درخواست رد شد. در نتیجه، اگر اولیسه در دیدار یکچهارم نهایی برابر مراکش کارت زرد بگیرد، در صورت صعود فرانسه، بازی نیمهنهایی را از دست خواهد داد.
این اتفاقها پس از تصمیم جنجالی فیفا درباره فولارین بالوگان رخ داده است؛ مهاجم تیم ملی آمریکا که با وجود دریافت کارت قرمز در دیدار مقابل بوسنی و هرزگوین، با تعلیق یکساله محرومیتش اجازه یافت برابر بلژیک به میدان برود.
بالوگان در دیدار مرحله قبل آمریکا اخراج شده بود، اما فیفا به شکلی جنجالی اعلام کرد محرومیت یک جلسهای او به مدت یک سال تعلیق میشود. او برابر بلژیک از ابتدا به میدان رفت و آمریکا با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد.
در همین حال دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، تماس گرفته و خواستار بازنگری در محرومیت بالوگون شده بود.
پس از آن، فدراسیون فوتبال بلژیک صلاحیت حضور او را به چالش کشید. رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، گفت هدف از این اقدام «دفاع از فوتبال، سلامت و اصول اخلاقی آن» بوده است.
انگلیس روز شنبه در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی در میامی به مصاف نروژ خواهد رفت.
محرومیت دو جلسهای جردل کوانسا تصمیمی کاملا قابل انتظار است. او با خطایی خشن روی خسوس گایاردو، بازیکن مکزیک، مرتکب رفتاری خشونتآمیز شد و محرومیت دو جلسهای، علاوه بر اخراج، مجازاتی متناسب به نظر میرسد.
اما جنجال اصلی از تصمیم فیفا در پرونده فولارین بالوگون ناشی میشود. فیفا هفته گذشته به این مهاجم آمریکایی اجازه داد، با وجود اخراج در دیدار مقابل بوسنی و هرزگوین، برابر بلژیک بازی کند.
فیفا نه کارت قرمز بالوگان را لغو کرد و نه محرومیت او را برداشت، بلکه در تصمیمی کمسابقه اجرای محرومیت را برای یک سال به حالت تعلیق درآورد و به او اجازه بازی داد.
اگر فیفا صرفا کارت قرمز بالوگون را به دلیل اشتباه داوری لغو میکرد، این تصمیم منطقیتر به نظر میرسید و جنجال بسیار کمتری به دنبال داشت.
تنش میان مقامهای فرانسه و پاراگوئه بر سر پرونده توهین «نژادپرستانه» به کیلیان امباپه به اوج خود رسیده است. مارینا فراری، وزیر ورزش فرانسه، در گفتوگو با شبکه «فرانس اینفو»، اظهارات اخیر سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه، را به شدت محکوم کرد و آن را «مشمئزکننده» خواند.
وزیر ورزش فرانسه با اشاره به اینکه این ماجرا شادی مسابقات را تلخ کرده است، اعلام کرد پرونده این توهینها به دادستانی ارجاع شده است. فراری همچنین گفت دولت فرانسه عذرخواهی رسمی دولت پاراگوئه را دریافت کرده است؛ عذرخواهیای که در آن تاکید شده مواضع این سناتور به هیچ وجه منعکسکننده ارزشهای پاراگوئه نیست.
این جنجال پس از شکست یک بر صفر پاراگوئه مقابل فرانسه و حذف این تیم آغاز شد؛ جایی که آماریا با انتشار اظهاراتی «نژادپرستانه»، امباپه را «کامرونی تحت استعمار و متکبر» خواند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، نیز با حمایت قاطع از کاپیتان تیم ملی کشورش، این رفتار را محکوم کرد و نوشت: «امباپه گلی به نژادپرستی زد.»
امباپه نیز در پاسخی تند، آماریا را «نفرتانگیز و نالایق» توصیف کرد و گفت او تصویر کشورش را خراب کرده است. در مقابل، این سناتور ۶۱ ساله با متهم کردن امباپه به «خشونت جنسیتی»، مدعی شد پیامهایش را از روی عصبانیت منتشر کرده و بعدا آنها را حذف کرده است.
جام جهانی فوتبال بار دیگر شاهد تقابل دو دوست صمیمی و قدیمی است. کیلیان امباپه و اشرف حکیمی که خود را «برادر» مینامند، این بار در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی در بوستون، رفاقت خود را موقتا کنار میگذارند تا در مسابقهای نفسگیر میان فرانسه و مراکش رودرروی هم قرار گیرند.
روزنامه فیگارو با تیتر «آنها برادرند» و نشریه آاس با عبارت «فراتر از دوست» به استقبال این مسابقه رفتهاند؛ دیداری که یادآور نیمهنهایی خاطرهانگیز جام جهانی ۲۰۲۲ است.
امباپه، مهاجم رئال مادرید که در پی کسب سومین ستاره برای فرانسه است، صراحتا اعلام کرده برای شکست دادن دوستش از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
با این حال، روزنامه اکیپ فاش کرده که سایهای تاریک بر این رفاقت افتاده است. حکیمی که چند ماه دیگر باید در دادگاه تجدیدنظر پرونده اتهام تجاوز حاضر شود، با شوک بزرگی روبهرو شده است.
به نوشته اکیپ، شهادت کیلیان امباپه که در ابتدا قرار بود به نفع مدافع مراکشی باشد، تغییر جهت داده و در نهایت به ضرر او تمام شده است؛ موضوعی که این رقابت فوتبالی را وارد ابعادی پیچیدهتر کرده است.
انتخاب فاکوندو تیو، داور آرژانتینی، برای قضاوت دیدار حساس فرانسه و مراکش در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، حاشیههای زیادی به پا کرده است. با توجه به پیشینه رقابت و تنش میان فرانسه و آرژانتین پس از فینال ۲۰۲۲، این تصمیم کمیته داوران شائبههایی را برانگیخته بود.
دیدیه دشان، سرمربی فرانسه، در کنفرانس خبری پیش از بازی، با آرامش کامل به این موضوع واکنش نشان داد.
دشان با رد هرگونه بدبینی گفت: «من به داوران اعتماد دارم و امیدوارم تیو و دستیارانش عملکرد خوبی داشته باشند. حریف ما در این مسابقه مراکش است، نه تیم داوری. داور اینجاست تا قوانین فوتبال را تا جایی که امکان دارد، به شکل عادلانه اجرا کند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تصمیمهای داوری اخیر در جام جهانی، از جمله اعتراض شدید مصریها به داوری دیدارشان مقابل آرژانتین، موجی از سوءظن را در میان تیمها ایجاد کرده است.
با این حال، رابین ریسیر، دروازهبان سوم فرانسه، نیز با تایید موضع دشان گفت که تیم نباید درگیر «پارانویا» شود و تنها باید روی مسائل فنی تمرکز کند. فرانسویها ترجیح دادهاند به جای ورود به تئوریهای توطئه، روی صعود به نیمهنهایی تمرکز کنند.
در آستانه آغاز مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، پیرلوئیجی کولینا، رییس کمیته داوران فیفا، به جنجالهای اخیر پیرامون داوریها، بهویژه مسابقه جنجالی آرژانتین و مصر، واکنش نشان داد.
در روزهای گذشته، فیفا به دلیل تصمیمهای فرانسوا لتکسیه، داور فرانسوی آن مسابقه، به جانبداری از آرژانتین و لیونل مسی متهم شده است.
کولینا با دفاع از عملکرد کلی داوران گفت: «به طور کلی از داوریها رضایت داریم. بحثهای سازنده همیشه بخشی از فوتبال است، اما اتهامات بیاساس جایی در ورزش ما ندارد. هیچکس نمیتواند سلامت داوران فیفا یا استقلال رای آنها را زیر سوال ببرد؛ حتی رییس فیفا نیز دخالتی در کار ما ندارد.»
این داور سرشناس سابق، درباره گل مردودشده مصر توضیح داد: «سیستم VAR موظف است فاز تهاجمی منجر به گل را بررسی کند. در آن صحنه، مروان عطیه، بازیکن مصر، به وضوح پای لیساندرو مارتینز را لگد کرد و این یک خطای قطعی بود.»
او همچنین برخورد دقایق پایانی میان محمد صلاح و خولیان آلوارز در محوطه جریمه را یک «برخورد طبیعی در جریان بازی» دانست و تایید کرد که لتکسیه در این مسابقه هیچ اشتباهی مرتکب نشده است.
سه سال و نیم پس از نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۲ که با پیروزی ۲ بر صفر فرانسه به پایان رسید، تیم ملی مراکش خود را برای رویارویی دوباره با خروسها، این بار در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند؛ دیداری حساس که شیرهای اطلس نمیخواهند با حس انتقامجویی وارد آن شوند.
مراکش پس از صعود راحت از مرحله گروهی، هلند را در ضربات پنالتی شکست داد و سپس با پیروزی ۳ بر صفر مقابل کانادا به این مرحله رسید. محمد وهبی، سرمربی مراکش، درباره بازی با کانادا گفت: «این یک بازی با بلوغ بالا، انعطافپذیری فراوان و آرامش زیاد بود. وقتی مسابقهای سخت را ۳ بر صفر میبرید، یک موفقیت بزرگ است.»
وهبی که پس از جام ملتهای آفریقا هدایت مراکش را بر عهده گرفت، خاطره حسرتبار نیمهنهایی ۲۰۲۲ را به یاد دارد: «من با افسوس از آن بازی خارج شدم؛ با خودم گفتم حیف شد، میتوانستیم کارهای بیشتری انجام دهیم. فرصتهایی داشتیم و یک پنالتی هم برای ما گرفته نشد. مهمترین چیز این است که روز جمعه هیچ حسرتی نداشته باشیم.»
با این حال، او بحث انتقام را رد میکند: «من این ایده را دوست ندارم. بحث انتقام مطرح نیست. ما میخواهیم برنده شویم، چون میخواهیم در نیمهنهایی باشیم؛ همین و بس. این همان ذهنیتی است که باید داشته باشیم؛ نباید به حضور در یکچهارم نهایی قانع شویم.»
او با تمجید از قدرت فرانسه افزود: «فرانسه تیمی کامل با خط دفاعی مستحکم و بازیکنانی با سرعت بالا در خط حمله است. اما بارها گفتهام و باز هم میگویم: هیچتیمی شکستناپذیر نیست؛ نه آنها، نه ما و نه هیچ تیم دیگری.»
عزالدین اوناهی، هافبک ۲۶ ساله مراکش که در دیدار سال ۲۰۲۲ نیز حاضر بود، با سرمربی خود همعقیده است: «ما به جزئیات کوچک باختیم. آن شکست درسهای زیادی به ما آموخت، اما به معنای آن نیست که با روحیه انتقامجویی وارد زمین شویم؛ این ذهنیت ما نیست.»
بازیکن باشگاه خیرونا در نهایت تاکید کرد: «وقتی میدانید قرار است در یکچهارم نهایی جام جهانی مقابل فرانسه، یکی از بهترین تیمهای جهان، بازی کنید، انگیزه خودبهخود وجود دارد. مقابل فرانسه، کوچکترین اشتباهات فورا مجازات میشوند و ما باید در بالاترین سطح خود باشیم.»