انتقاد یک شهروند از تجمع حکومتی در اهواز
یک شهروند اهل خوزستان با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال، از ترافیک سنگین ایجادشده بر اثر برگزاری یک تجمع حکومتی انتقاد کرد و آن را عامل ایجاد مزاحمت برای رفتوآمد مردم در شهر اهواز دانست.
یک شهروند اهل خوزستان با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال، از ترافیک سنگین ایجادشده بر اثر برگزاری یک تجمع حکومتی انتقاد کرد و آن را عامل ایجاد مزاحمت برای رفتوآمد مردم در شهر اهواز دانست.
همزمان با آغاز دور جدید حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی، مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، این وضعیت را نشانهای از شکست حکومت در تثبیت موقعیت خود میدانند.
سبا حیدرخانی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از واکنش مخاطبان و احساسات آنها نسبت به وضعیت جنگی در ایران میگوید
سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، پنجشنبه ۱۸ تیر اعلام کرد در پی سقوط ترکشهای ناشی از عملیات رهگیری موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی در چند نقطه از این کشور، یک نفر نیز زخمی شد.
او گفت فرد زخمی تحت درمان قرار دارد و وضعیتش پایدار است.
العطوان گفت که این حملات خسارات مادی به همراه داشته است.
سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، پنجشنبه ۱۸ تیر اعلام کرد در پی سقوط ترکشهای ناشی از عملیات رهگیری موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی در چند نقطه از این کشور، یک نفر نیز زخمی شد.
او گفت فرد زخمی تحت درمان قرار دارد و وضعیتش پایدار است.
العطوان گفت که این حملات خسارات مادی به همراه داشته است.
بررسی رسانههای فرانسوی درباره تحولات ایران و دیدار نتانیاهو و ترامپ که در روزهای آینده برگزار خواهد شد آن هم در شرایطی که ترامپ گفت میزان اعتمادش به جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده است.
ساجده شریفی و اشکان صفایی، خبرنگاران ایراناینترنشنال، گزارش میدهند
سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور بامداد پنجشنبه ۱۸ سه موشک بالستیک، یک موشک کروز و ۱۰ پهپاد جمهوری اسلامی را در حریم هوایی کویت شناسایی و با موفقیت رهگیری و منهدم کردند.
سخنگوی وزارت دفاع کویت افزود گروه بازرسی و خنثیسازی مواد منفجره وابسته به مهندسی نیروی زمینی نیز به چندین گزارش درباره بقایای ناشی از عملیات رهگیری رسیدگی کرده است.
او تاکید کرد نیروهای مسلح کویت با آمادگی کامل و بهطور مستمر به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد تا امنیت کشور و سلامت شهروندان و ساکنان آن حفظ شود.