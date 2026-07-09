علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شده جمهوری اسلامی، بامداد جمعه دفن شد. پیش از دفن، پسر بزرگ او مصطفی خامنه‌ای بر جنازه پدرش نماز خواند.

علی خامنه‌ای پس از ۱۳۱ روز بالاخره به خاک سپرده شد، مراسم تشییع جنازه او علاوه بر تهران و قم در شهرهای نجف و کربلا در عراق و نهایتا مشهد برگزار شد.

در طول برگزاری مراسم تشییع جسد و دفن خامنه‌ای، مجتبی فرزند دوم او که پس از مرگ پدر به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی معرفی شد، در هیچ کدام از مراسم‌ برگزار شده دیده نشد و این غیبت، گمانه‌‌زنی‌ها در مورد زنده‌ بودن یا وضعیت جسمانی او را تقویت کرد.

پیش‌تر برخی رسانه‌ها اعلام کردند که مجتبی خامنه‌ای به توصیه سپاه پاسداران در هیچ یک از مراسم پدرش شرکت نمی‌کند.