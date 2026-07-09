مراکش و مصر نیز در مرحله یک‌شانزدهم نهایی با پیروزی در ضربات پنالتی صعود کردند.

در مجموع، نمایندگان آفریقا این مسابقات را با یک پیروزی، دو صعود از طریق ضربات پنالتی و ۹ شکست در مراحل حذفی به پایان رساندند.

البته باید توجه داشت که بسیاری از این شکست‌ها با اختلافی بسیار اندک رقم خورد؛ از جمله فروپاشی سنگال برابر بلژیک، نزدیک شدن کیپ‌ورد و مصر به حذف آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، و همچنین گل دیرهنگام هری کین، کاپیتان انگلیس برای شکست جمهوری دموکراتیک کنگو در مرحله یک‌شانزدهم نهایی.

اکنون تنها تیم غیراروپایی باقی‌مانده در مسابقات، آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، است.

همچنین تنها قهرمانان جام جهانی در قرن بیست‌ویکم که هنوز در این رقابت‌ها حضور دارند و ممکن است در ادامه با یکدیگر روبه‌رو شوند، آرژانتین، فرانسه و اسپانیا هستند.

100 % بازیکنان مراکش پس از شکست برابر فرانسه و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶

پایان شکست‌ناپذیری مراکش

از سوی دیگر، امروز روند فوق‌العاده ۳۴ بازی بدون شکست مراکش به پایان رسید.

البته یک استثنای بزرگ وجود دارد؛ فینال جام ملت‌های آفریقا مقابل سنگال در سال جاری که عنوان قهرمانی بعدا به مراکش داده شد.

اما اگر آخرین شکست ثبت‌شده این تیم را در نظر بگیریم، باید به تابستان ۲۰۲۵ برگردیم؛ زمانی که مراکش در مسابقات قهرمانی ملت‌های آفریقا با نتیجه یک بر صفر برابر کنیا شکست خورد.

نکته دیگر اینکه مراکش در این مسابقه بیش از حد محافظه‌کارانه بازی کرد.

آیا فرانسه آنها را وادار به چنین سبکی کرد؟ شاید.

اما همین که مراکش تا دقیقه ۸۴ نتوانست حتی یک شوت در چارچوب ثبت کند ــ ضربه آزاد عزالدین اوناحی که مایک منیان به‌خوبی مهار کرد ــ به‌تنهایی همه‌چیز را درباره عملکرد هجومی این تیم نشان می‌دهد.