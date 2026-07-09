یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر اینکه اسرائیل در چارچوب توافق‌ها از لبنان خارج خواهد شد، گفت: «ما برای ورود به لبنان از هیچ طرفی اجازه نگرفتیم و برای ماندن در لبنان نیز به اجازه کسی نیاز نداریم.»

او افزود: «حق و وظیفه ماست که از ساکنان الجلیل و شهروندان اسرائیل در برابر تهدیدهای حزب‌الله، که به دنبال نابودی اسرائیل است، محافظت کنیم.»

کاتس همچنین گفت، همان‌گونه که او و بنیامین نتانیاهو یش‌تر اعلام کرده‌اند، اسرائیل به حضور خود در منطقه حائل امنیتی در لبنان ادامه خواهد داد و تا زمانی که حزب‌الله در سراسر لبنان خلع سلاح نشود و تهدید علیه ساکنان شمال اسرائیل از میان نرود، از این منطقه عملیات انجام خواهد داد.