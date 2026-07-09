او با گلی که در بازی با مراکش در مرحله‌ یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رساند، به رکورد ۲۰ گل خود در ادوار جام جهانی رسید.

برای درک بهتر رکورد گلزنی کیلیان امباپه، بد نیست نگاهی به تعداد گل‌های تیم‌ها در سه دوره اخیر جام جهانی بیندازیم:

۱- فرانسه: ۴۶ گل (شامل گل‌های امباپه)

۲- انگلیس: ۳۶ گل

۳- آرژانتین: ۳۵ گل

۴- بلژیک: ۳۰ گل

۵- کرواسی: ۲۸ گل

۶- برزیل: ۲۶ گل

۷- پرتغال: ۲۶ گل

۸- اسپانیا: ۲۵ گل

۹- هلند: ۲۱ گل

۱۰- کیلیان امباپه: ۲۰ گل

رکوردهای فعلا دست‌نیافتنی

کیلیان امباپه با یک گل و یک پاس گل در دیدار امروز برابر مراکش، رکورد دیگری را به نام خود ثبت کرد؛ او نخستین بازیکن از زمان آغاز ثبت این آمارها در سال ۱۹۶۶ است که در دو دوره متفاوت جام جهانی، در هر دوره روی دست‌کم ۱۰ گل تاثیر مستقیم داشته است.

امباپه که امروز هم به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد، تاکنون در جام جهانی ۲۰۲۶، هشت گل و سه پاس گل ثبت کرده است؛ آماری که به هشت گل و دو پاس گل او در جام جهانی قطر چهار سال پیش اضافه می‌شود.

کیلیان امباپه همچنین با حضور در ترکیب فرانسه مقابل مراکش در مرحله یک‌چهارم نهایی، رکورد ۲۰ بازی در جام جهانی با پیراهن فرانسه را که پیش‌تر در اختیار هوگو لوریس، دروازه‌بان پیشین این تیم، بود، تکرار کرد.

او همچنین با پشت سر گذاشتن آنتوان گریزمان با ۱۹ بازی، به رکورددار بیشترین حضور یک بازیکن غیر دروازه‌بان فرانسه در جام جهانی تبدیل شد.

امباپه با ثبت این رکورد در ۲۷ سال و ۲۰۱ روزگی، به جوان‌ترین بازیکن تاریخ از هر کشوری تبدیل شد که به ۲۰ بازی در جام جهانی رسیده است و رکورد پیشین ولادیسواف ژمودا، مدافع لهستان، را که در ۲۸ سال و ۳۴ روزگی به این آمار رسیده بود، شکست.

امباپه همچنین برای هفتمین بار گل نخست یک مسابقه جام جهانی را به ثمر رساند. تنها لیونل مسی با ۱۱ بار، بیش از او موفق به انجام این کار شده است.