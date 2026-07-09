دیدیه دشان، سرمربی فرانسه، در کنفرانس خبری پیش از بازی، با آرامش کامل به این موضوع واکنش نشان داد.

دشان با رد هرگونه بدبینی گفت: «من به داوران اعتماد دارم و امیدوارم تیو و دستیارانش عملکرد خوبی داشته باشند. حریف ما در این مسابقه مراکش است، نه تیم داوری. داور اینجاست تا قوانین فوتبال را تا جایی که امکان دارد، به شکل عادلانه اجرا کند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تصمیم‌های داوری اخیر در جام جهانی، از جمله اعتراض شدید مصری‌ها به داوری دیدارشان مقابل آرژانتین، موجی از سوءظن را در میان تیم‌ها ایجاد کرده است.

با این حال، رابین ریسیر، دروازه‌بان سوم فرانسه، نیز با تایید موضع دشان گفت که تیم نباید درگیر «پارانویا» شود و تنها باید روی مسائل فنی تمرکز کند. فرانسوی‌ها ترجیح داده‌اند به جای ورود به تئوری‌های توطئه، روی صعود به نیمه‌نهایی تمرکز کنند.