در حالی که بسیاری تصور میکردند آرژانتین بهراحتی از سد کیپ ورد و مصر در مراحل حذفی عبور خواهد کرد، شاگردان لیونل اسکالونی در هر دو مسابقه با نتیجه ۳ بر ۲ و پس از نبردی دشوار به پیروزی رسیدند.
تصمیم داور برای نپذیرفتن اعتراض مصر به گل پیروزیبخش انزو فرناندز در دیدار مرحله یکهشتم نهایی در آتلانتا و همچنین مردود اعلام کردن گل پیشین مصطفی زیکو، باعث شد برخی از جمله بازیکنان و اعضای تیم مصر، مسابقات را «مهندسیشده» توصیف کنند.
مصریها مدعی هستند داوری به سود آرژانتین و لیونل مسی بوده است.
حسام حسن، سرمربی مصر، پس از مسابقه گفت تیمش «ناعادلانه با آن برخورد شده» و «مورد ظلم قرار گرفته است.»
او همچنین مدعی شد: «شاید میخواستند قهرمان جهان در مسابقات بماند. شاید میخواستند مسی همچنان در کورس رقابت باقی بماند.»
هیچ مدرکی برای اثبات این ادعاها وجود ندارد، اما این موضوع مانع گسترش تئوریهای توطئه درباره مسیر آرژانتین برای دفاع از عنوان قهرمانی نشده است.
جام جهانی پیش از این نیز پس از ادعای دونالد ترامپ مبنی بر نقش داشتن در لغو محرومیت فولارین بالوگون، با بحثهایی درباره سلامت تصمیمگیریها روبهرو شده بود.
اکنون روزنامه تلگراف برخی از مهمترین ادعاهای مطرحشده درباره حمایت از آرژانتین را بررسی کرده است.
فرار مسی از کارت قرمز
در نخستین دیدار آرژانتین مقابل الجزایر، بسیاری معتقد بودند لیونل مسی به دلیل خطای شدید روی عیسی ماندی باید از زمین اخراج میشد.
شیمون مارسینیاک، داور لهستانی مسابقه، حتی خطا اعلام نکرد و VAR نیز تشخیص داد که صحنه مستحق کارت قرمز نیست.
ندوم اونوها، مدافع پیشین منچسترسیتی، در ESPN گفت: «به نظر من این صحنه صددرصد کارت قرمز داشت. مسی خودش هم میدانست ممکن است به دردسر بیفتد.»
آلخاندرو مورنو، مهاجم پیشین ونزوئلا، نیز گفت: «این صحنه صددرصد کارت قرمز برای مسی بود.»
این موضوع زمانی جنجالیتر شد که فولارین بالوگون در دیدار آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین، در صحنهای که برخی آن را مشابه میدانستند، با کارت قرمز اخراج شد.
آرژانتین کارت زرد کمتری گرفته است
آرژانتین در دیدار مقابل الجزایر با وجود ۱۳ خطا، هیچ کارت زردی دریافت نکرد.
در دیدار برابر اردن نیز همین اتفاق تکرار شد؛ در حالی که اردن با وجود خطاهای کمتر، سه کارت زرد گرفت.
تا پایان مرحله یکهشتم نهایی، آرژانتین تنها سه کارت دریافت کرده؛ دومین آمار پایین میان تیمهای حاضر در یکچهارم نهایی، در حالی که چهارمین تیم از نظر تعداد خطاها بوده است.
بهطور میانگین، آرژانتین به ازای هر ۱۹.۷ خطا یک کارت دریافت کرده، در حالی که انگلیس به ازای هر ۶.۸ خطا یک کارت گرفته است.
اظهارات اینفانتینو
پس از پیروزی دشوار آرژانتین مقابل کیپ ورد، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، در گفتوگو با تلویزیون آرژانتین گفت که هنگام مسابقه «همراه آرژانتین رنج کشیده است.»
او بلافاصله توضیح داد که منظورش این بوده که «ما، بهعنوان افراد بیطرف، برای هر دو تیم آرزوی موفقیت داشتیم.»
تیم داوری کاملا آرژانتینی برای بازی فرانسه
فیفا برای دیدار یکچهارم نهایی فرانسه و مراکش، یک تیم کامل داوری از آرژانتین انتخاب کرد.
با توجه به اینکه بسیاری فرانسه را جدیترین رقیب آرژانتین برای قهرمانی میدانند، این تصمیم واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی به دنبال داشت.
مسیر آسانتر آرژانتین
پیش از آغاز جام جهانی نیز برخی معتقد بودند فیفا با قرار دادن آرژانتین، فرانسه، اسپانیا و انگلیس در چهار بخش جداگانه جدول، مسیر آسانتری برای این تیمها ایجاد کرده است.
آرژانتین پس از صدرنشینی در گروه خود، با کیپ ورد، مصر و حالا سوئیس روبهرو شده است.
این نخستین بار نیست
پس از قهرمانی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز برخی چنین ادعاهایی را مطرح کرده بودند.
لوئیس فن خال، سرمربی وقت هلند، سال ۲۰۲۳ گفت: «فکر میکنم از قبل برنامهریزی شده بود که مسی قهرمان جهان شود.»
او هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نکرد.
جام جهانی ۱۹۷۸
تلگراف همچنین به جام جهانی ۱۹۷۸ اشاره میکند؛ رقابتهایی که آرژانتین در دوران حکومت نظامی خورخه رافائل ویدلا میزبان آن بود.
پیروزی ۶ بر صفر مقابل پرو، که آرژانتین را راهی فینال کرد، از همان زمان با اتهامهایی درباره تبانی همراه شد؛ هرچند این ادعاها هرگز اثبات نشدند.
جام جهانی ۱۹۹۰
در جام جهانی ۱۹۹۰ نیز برزیل مدعی شد برانکو، مدافع این تیم، پس از نوشیدن آب از بطری کادر پزشکی آرژانتین دچار سرگیجه شد.
سالها بعد، کارلوس بیلاردو، سرمربی وقت آرژانتین، درباره این ماجرا گفت: «نمیگویم چنین اتفاقی نیفتاده است.»
فدراسیون فوتبال برزیل خواستار بررسی این موضوع شد، اما هیچ اقدام انضباطی از سوی فیفا ثبت نشد.
تلگراف در پایان تاکید میکند که با وجود مطرح شدن این ادعاها، تاکنون هیچ مدرک معتبری که نشان دهد فیفا نتایج جام جهانی را به سود آرژانتین مهندسی کرده، ارائه نشده است.