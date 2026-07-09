با یک گل عجیب و البته تماشایی، امباپه به مسی رسید
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فرانسه با گلی که در دقیقه ۵۹ بازی با مراکش در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رساند، با هشت گل، در کنار لیونل مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت.
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فرانسه با گلی که در دقیقه ۵۹ بازی با مراکش در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رساند، با هشت گل، در کنار لیونل مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت.
امباپه با این گل، تعداد گلهای خود در جام جهانی را به ۲۰ رساند. این آمار، پنج گل بیشتر از رونالدو، اسطوره برزیل، هشت گل بیشتر از پله، ۹ گل بیشتر از کریستیانو رونالدو و ۱۲ گل بیشتر از دیهگو مارادونا است.
شاید او بتواند پایان دوران حرفهای خود، با اختلاف به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی تبدیل شود، اما در حال حاضر، تنها یک گل با لیونل مسی فاصله دارد.
فوقستاره فرانسوی به خوبی در محوطه جریمه برای خود فضا ایجاد کرد و سپس توپ را به زیبایی از کنار دیوپ با ضربهای کاتدار به گوشه دورتر دروازه فرستاد.
ضربه کاپیتان فرانسه، عجیب و فوقالعاده بود؛ امباپه تقریبا بدون عقب بردن پا شوت زد، آنقدر سریع که عیسی دیوپ فرصت نکرد روی او فشار بیاورد و سپس توپ را با قوسی تماشایی به گوشه دروازه فرستاد.
پس از بازبینی صحنه توسط VAR به دلیل احتمال هند در جریان شکلگیری حمله، گل تایید شد.
یاسین بونو، دروازهبان تیم ملی مراکش که در نیمه اول بازی با فرانسه پنالتی امباپه را مهار کرد، در جامهای جهانی فیفا (شامل ضربات پنالتی پس از تساوی) از ۹ پنالتی که با آنها روبهرو شده، تنها دو پنالتی را دریافت کرده است.
او اکنون با بیشترین تعداد پنالتی مهارشده در تاریخ جام جهانی از سال ۱۹۶۶ (دورهای که آمارهای رسمی و کامل فیفا/اوپتا ثبت شدهاند)، به طور مشترک با سرخیو گویکوچهآ، دروازهبان تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۱۹۹۰، رکورددار این رقابتها است.
البته این نخستین بار نیست که یاسین بونو به قهرمان مراکش در جام جهانی تبدیل میشود. او در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ برابر اسپانیا، سه پنالتی پیاپی را مهار کرد تا مراکش در ضربات پنالتی با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شود.
بونو همچنین در همین جام جهانی، پنالتی پنجم هلند را در ضربات پنالتی مرحله یکشانزدهم نهایی مهار کرد. این مهار به اسماعیل صیباری فرصت داد تا ضربه پیروزیبخش مراکش را به گل تبدیل کند.
کیلیان امباپه، ستاره و کاپیتان تیم ملی فرانسه در دقیقه ۲۸ بازی با مراکش در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، یک پنالتی از دست داد؛ فرصتی برای برابر شدن با لیونل مسی در صدر جدول گلزنان این تورنمنت.
در دقیقه ۲۵، پس از یک ضربه کرنر، مراکش توپ را در زمین خودی پس گرفت و تلاش کرد حملهای را آغاز کند.
اما دوئه توپ را بازپس گرفت و فرانسه از طریق اولیسه و سپس امباپه ضدحمله زد.
نصیر مزراوی روی کاپیتان فرانسه تکل رفت، با او برخورد کرد و فاکوندو تیو، داور مسابقه، نقطه پنالتی را نشان داد.
امباپه مدت بسیار طولانی منتظر ماند؛ سه دقیقه و ۱۰ ثانیه تا پنالتی سرانجام تایید شد و حتی پس از آن نیز درباره ورود زودهنگام بازیکنان به محوطه جریمه بحث و بررسی ادامه داشت.
پس از یک بازبینی طولانی VAR، یاسین بونو پنالتی کیلیان امباپه را مهار کرد و مهاجم فرانسه فرصت برابر شدن با لیونل مسی، ستاره آرژانتین، در جدول گلزنان جام را از دست داد.
امباپه با سرعت بالای خود پنالتی را گرفت، اما ضربهاش همان کیفیت را نداشت؛ توپ بیش از حد به بونو نزدیک بود و دروازهبان مراکش بهراحتی آن را مهار کرد.
اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید، گفت دخالت کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، درباره زمان آغاز دیدار مکزیک و انگلیس، «بهمراتب نگرانکنندهتر» از تلاش دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای اعمال نفوذ بر فیفا در پرونده کارت قرمز فولارین بالوگان بوده است.
به گزارش خبرگزاری PA، گفته میشود نخستوزیر بریتانیا از درخواستهای اتحادیه فوتبال انگلیس برای جلوگیری از تصمیم فیفا جهت تغییر زمان آغاز دیدار مکزیک و انگلیس در مکزیکوسیتی از ساعت ۱۸ به ۱۲ ظهر حمایت کرده بود؛ تغییری که زمان آمادهسازی انگلیس برای دیدار مرحله یکهشتم نهایی در ارتفاع زیاد را کاهش میداد.
اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید، در گفتوگویی با تایمز رادیو گفت که این موضوع مهمتر از تماس دونالد ترامپ با جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، و درخواست او برای بازنگری در اخراج فولارین بالوگان بوده است؛ محرومیتی که بعدا از سوی کمیته انضباطی فیفا به حالت تعلیق درآمد.
جولیانی گفت: «وقتی در نظر بگیرید که دلیل احتمالی جلو انداختن زمان مسابقه این بود که پس از دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی (مقابل اکوادور)، به دلیل دیر برگزار شدن مسابقه و حضور بیش از یک میلیون نفر در مرکز شهر، سه شهروند مکزیکی جان خود را از دست دادند، من این موضوع (دخالت استارمر) را بهمراتب نگرانکنندهتر میدانم.»
او افزود: «دلیل مطرح شدن این بحثها، حفظ جان و امنیت مردم بود. به نظر من، بحث باید بر همین موضوع متمرکز باشد، نه بر اتفاقات داخل زمین. یکی از این دخالتها مربوط به جان و امنیت مردم است و دیگری مربوط به اتفاقات داخل زمین. فکر میکنم تفاوت میان این دو کاملا روشن است.»
فیفا در ارتباط با پرونده بالوگان با اتهام دخالت سیاسی روبهرو شده است؛ موضوعی که بر اساس اساسنامه این نهاد بهصراحت ممنوع است.
جیانی اینفانتینو نیز با انتشار بیانیهای تاکید کرد کمیتههای فیفا کاملا مستقل هستند.
سخنگوی رسمی نخستوزیر بریتانیا، روز سهشنبه و در پاسخ به پرسشی درباره این موضوع، تلاش کرد میان این دو ماجرا تفاوت قائل شود: «نخستوزیر بهروشنی اعلام کرده بود که از درخواستهای اتحادیه فوتبال انگلیس درباره پیامدهای عملی تغییر پیشنهادی زمان مسابقه برای آمادهسازی تیم حمایت میکند.»
او گفت: «تصمیم نهایی درباره زمان برگزاری مسابقه همچنان بر عهده فیفا بود.»
سخنگوی نخستوزیر همچنین گفت: «همانطور که همواره گفتهایم، تصمیمگیری درباره مسائل انضباطی و اجرای قوانین بازی بر عهده فیفا و نهادهای مسئول فوتبال است.»
«ترامپ خواهان بازی منصفانه است»
جولیانی بار دیگر از تصمیم دونالد ترامپ برای دخالت در پرونده بالوگان دفاع کرد و گفت: «واقعیت درباره رییسجمهوری ترامپ این است که او خواهان بازی منصفانه است؛ بازی منصفانه در انتخابات و بازی منصفانه در زمین فوتبال. به نظر من، در نهایت تصمیم درستی (تعلیق محرومیت بالوگان) گرفته شد.»
او در پایان افزود: «به بلژیک تبریک میگویم. رییسجمهوری گفت اگر بلژیک در نهایت پیروز شود و تیم برتر باشد، باید به آن احترام گذاشت. بهترین بازیکنان ما در زمین بودند، بهترین بازیکنان آنها هم در زمین بودند و آنها روز دوشنبه تیم برتر بودند؛ حتی رقابت نزدیکی هم نبود.»
جردل کوانسا، مدافع تیم ملی انگلیس، به دلیل کارت قرمزی که در دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی مقابل مکزیک دریافت کرد، از سوی فیفا دو جلسه محروم شد. بر اساس مقررات جام جهانی، هر بازیکنی که در این مسابقات اخراج شود، بهطور خودکار از حضور در دیدار بعدی تیمش محروم خواهد شد.
اما فیفا روز پنجشنبه، دو روز پیش از دیدار یکچهارم نهایی انگلیس مقابل نروژ، اعلام کرد این مدافع ۲۳ ساله علاوه بر آن مسابقه، در صورت صعود انگلیس، دیدار نیمهنهایی را نیز از دست خواهد داد.
در بیانیه فیفا آمده است: «این محرومیت در مسابقه یا مسابقههای آینده تیم ملی انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶ و مطابق ماده ۶۹ آییننامه انضباطی فیفا اجرا خواهد شد.»
در مقررات جام جهانی ۲۰۲۶ هیچ سازوکاری برای اعتراض به کارت قرمز وجود ندارد، هرچند اتحادیه فوتبال انگلیس در حال بررسی گزینههای خود درباره این محرومیت بود.
کوانسا، مدافع باشگاه بایر لورکوزن، در دو دیدار جام جهانی بهعنوان مدافع راست برای انگلیس به میدان رفته و جای ریس جیمز، مدافع مصدوم این تیم، را پر کرده بود.
به نوشته اتلتیک، با محرومیت او، جد اسپنس تنها مدافع راست تخصصی آماده در فهرست انگلیس خواهد بود؛ ریس جیمز نیز به دلیل آسیبدیدگی همسترینگ سه مسابقه اخیر را از دست داده است.
کوانسا در ابتدای نیمه دوم پیروزی ۳ بر ۲ انگلیس مقابل مکزیک، در دومین حضور و نخستین بازی فیکس خود در این جام، با کارت قرمز مستقیم علیرضا فغانی، داور بازی، از زمین اخراج شد.
در همین حال، فدراسیون فوتبال فرانسه نیز از فیفا خواسته بود کارت زرد مایکل اولیسه در دیدار مرحله یکهشتم نهایی مقابل پاراگوئه لغو شود، اما این درخواست رد شد. در نتیجه، اگر اولیسه در دیدار یکچهارم نهایی برابر مراکش کارت زرد بگیرد، در صورت صعود فرانسه، بازی نیمهنهایی را از دست خواهد داد.
این اتفاقها پس از تصمیم جنجالی فیفا درباره فولارین بالوگان رخ داده است؛ مهاجم تیم ملی آمریکا که با وجود دریافت کارت قرمز در دیدار مقابل بوسنی و هرزگوین، با تعلیق یکساله محرومیتش اجازه یافت برابر بلژیک به میدان برود.
بالوگان در دیدار مرحله قبل آمریکا اخراج شده بود، اما فیفا به شکلی جنجالی اعلام کرد محرومیت یک جلسهای او به مدت یک سال تعلیق میشود. او برابر بلژیک از ابتدا به میدان رفت و آمریکا با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد.
در همین حال دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، تماس گرفته و خواستار بازنگری در محرومیت بالوگون شده بود.
پس از آن، فدراسیون فوتبال بلژیک صلاحیت حضور او را به چالش کشید. رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، گفت هدف از این اقدام «دفاع از فوتبال، سلامت و اصول اخلاقی آن» بوده است.
انگلیس روز شنبه در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی در میامی به مصاف نروژ خواهد رفت.
محرومیت دو جلسهای جردل کوانسا تصمیمی کاملا قابل انتظار است. او با خطایی خشن روی خسوس گایاردو، بازیکن مکزیک، مرتکب رفتاری خشونتآمیز شد و محرومیت دو جلسهای، علاوه بر اخراج، مجازاتی متناسب به نظر میرسد.
اما جنجال اصلی از تصمیم فیفا در پرونده فولارین بالوگون ناشی میشود. فیفا هفته گذشته به این مهاجم آمریکایی اجازه داد، با وجود اخراج در دیدار مقابل بوسنی و هرزگوین، برابر بلژیک بازی کند.
فیفا نه کارت قرمز بالوگان را لغو کرد و نه محرومیت او را برداشت، بلکه در تصمیمی کمسابقه اجرای محرومیت را برای یک سال به حالت تعلیق درآورد و به او اجازه بازی داد.
اگر فیفا صرفا کارت قرمز بالوگون را به دلیل اشتباه داوری لغو میکرد، این تصمیم منطقیتر به نظر میرسید و جنجال بسیار کمتری به دنبال داشت.
تنش میان مقامهای فرانسه و پاراگوئه بر سر پرونده توهین «نژادپرستانه» به کیلیان امباپه به اوج خود رسیده است. مارینا فراری، وزیر ورزش فرانسه، در گفتوگو با شبکه «فرانس اینفو»، اظهارات اخیر سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه، را به شدت محکوم کرد و آن را «مشمئزکننده» خواند.
وزیر ورزش فرانسه با اشاره به اینکه این ماجرا شادی مسابقات را تلخ کرده است، اعلام کرد پرونده این توهینها به دادستانی ارجاع شده است. فراری همچنین گفت دولت فرانسه عذرخواهی رسمی دولت پاراگوئه را دریافت کرده است؛ عذرخواهیای که در آن تاکید شده مواضع این سناتور به هیچ وجه منعکسکننده ارزشهای پاراگوئه نیست.
این جنجال پس از شکست یک بر صفر پاراگوئه مقابل فرانسه و حذف این تیم آغاز شد؛ جایی که آماریا با انتشار اظهاراتی «نژادپرستانه»، امباپه را «کامرونی تحت استعمار و متکبر» خواند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، نیز با حمایت قاطع از کاپیتان تیم ملی کشورش، این رفتار را محکوم کرد و نوشت: «امباپه گلی به نژادپرستی زد.»
امباپه نیز در پاسخی تند، آماریا را «نفرتانگیز و نالایق» توصیف کرد و گفت او تصویر کشورش را خراب کرده است. در مقابل، این سناتور ۶۱ ساله با متهم کردن امباپه به «خشونت جنسیتی»، مدعی شد پیامهایش را از روی عصبانیت منتشر کرده و بعدا آنها را حذف کرده است.