امباپه با این گل، تعداد گل‌های خود در جام جهانی را به ۲۰ رساند. این آمار، پنج گل بیشتر از رونالدو، اسطوره برزیل، هشت گل بیشتر از پله، ۹ گل بیشتر از کریستیانو رونالدو و ۱۲ گل بیشتر از دیه‌گو مارادونا است.

شاید او بتواند پایان دوران حرفه‌ای خود، با اختلاف به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی تبدیل شود، اما در حال حاضر، تنها یک گل با لیونل مسی فاصله دارد.

فوق‌ستاره فرانسوی به خوبی در محوطه جریمه برای خود فضا ایجاد کرد و سپس توپ را به زیبایی از کنار دیوپ با ضربه‌ای کات‌دار به گوشه دورتر دروازه فرستاد.

ضربه کاپیتان فرانسه، عجیب و فوق‌العاده بود؛ امباپه تقریبا بدون عقب بردن پا شوت زد، آن‌قدر سریع که عیسی دیوپ فرصت نکرد روی او فشار بیاورد و سپس توپ را با قوسی تماشایی به گوشه دروازه فرستاد.

پس از بازبینی صحنه توسط VAR به دلیل احتمال هند در جریان شکل‌گیری حمله، گل تایید شد.