وزارت کشور کویت اعلام کرد نشست هماهنگی با حضور فرماندهان نهادهای نظامی و امنیتی این کشور برگزار شد. به گفته این وزارتخانه، هدف از این نشست افزایش سطح آمادگی و آمادهباش متناسب با نیازهای مرحله کنونی بود.
بر اساس اعلام وزارت کشور کویت، حاضران در این نشست زمینههای همکاری و هماهنگی مشترک میان چهار نهاد را بررسی کردند.
وزارت کشور کویت همچنین اعلام کرد که در این نشست بر یکپارچهسازی تلاشها و تقویت هماهنگی نقشها میان نهادهای نظامی و امنیتی تاکید شد.
تصاویری از مراسم حکومتی دفن علی خامنهای در مشهد منتشر شده است که نشان میدهد شماری از حاضران بنرهایی با خود حمل میکنند که در آنها خواستار کشتن دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و تولید بمب اتم شدهاند.
در یکی از بنرهای دیدهشده در این مراسم نوشته شده است: «در مقابل تهدید به ترور رهبری، باید بمب اتم تولید کرد.»
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد همه کشتیها باید از مسیر تعیینشده از سوی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، در جنوب جزیره لارک، عبور کنند.
بر اساس این گزارش، نیروی دریایی سپاه اعلام کرد تعهدی نسبت به تامین امنیت کشتیهایی که از مسیری غیر از مسیر تعیینشده جمهوری اسلامی در تنگه هرمز عبور کنند، ندارد.
این نیرو همچنین افزود «اراده جمهوری اسلامی تغییرناپذیر است.»
امارات متحده عربی حملات دوباره جمهوری اسلامی به بحرین و کویت با موشکها و پهپادها را بهشدت محکوم کرد.
وزارت خارجه امارات در بیانیهای اعلام کرد این حملات نقض آشکار حاکمیت بحرین و کویت و تهدیدی علیه امنیت و ثبات آنهاست.
این وزارتخانه بار دیگر بر همبستگی کامل امارات با بحرین و کویت و حمایت از هر اقدامی برای حفظ امنیت و ثبات این دو کشور تاکید کرد.
تنش میان مقامهای فرانسه و پاراگوئه بر سر پرونده توهین «نژادپرستانه» به کیلیان امباپه به اوج خود رسیده است. مارینا فراری، وزیر ورزش فرانسه، در گفتوگو با شبکه «فرانس اینفو»، اظهارات اخیر سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه، را به شدت محکوم کرد و آن را «مشمئزکننده» خواند.
وزیر ورزش فرانسه با اشاره به اینکه این ماجرا شادی مسابقات را تلخ کرده است، اعلام کرد پرونده این توهینها به دادستانی ارجاع شده است. فراری همچنین گفت دولت فرانسه عذرخواهی رسمی دولت پاراگوئه را دریافت کرده است؛ عذرخواهیای که در آن تاکید شده مواضع این سناتور به هیچ وجه منعکسکننده ارزشهای پاراگوئه نیست.
این جنجال پس از شکست یک بر صفر پاراگوئه مقابل فرانسه و حذف این تیم آغاز شد؛ جایی که آماریا با انتشار اظهاراتی «نژادپرستانه»، امباپه را «کامرونی تحت استعمار و متکبر» خواند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، نیز با حمایت قاطع از کاپیتان تیم ملی کشورش، این رفتار را محکوم کرد و نوشت: «امباپه گلی به نژادپرستی زد.»
امباپه نیز در پاسخی تند، آماریا را «نفرتانگیز و نالایق» توصیف کرد و گفت او تصویر کشورش را خراب کرده است. در مقابل، این سناتور ۶۱ ساله با متهم کردن امباپه به «خشونت جنسیتی»، مدعی شد پیامهایش را از روی عصبانیت منتشر کرده و بعدا آنها را حذف کرده است.
روابط عمومی نیروهای مسلح اردن اعلام کرد هشت موشک شلیکشده از ایران به سمت خاک این کشور رهگیری و منهدم شده است.
به گفته این نهاد، در پی عملیات رهگیری، ترکشهایی سقوط کرد اما هیچگونه تلفات انسانی یا خسارت مادی گزارش نشده است.
در این بیانیه تاکید شده است که با بالاترین سطح آمادگی از حریم هوایی، حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور دفاع میکنند.