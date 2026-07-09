ستاره خط حمله خروس‌ها با این ضربه دیدنی، دوازدهمین گل خود را در شصت و پنجمین بازی ملی به ثمر رساند و شمار گل‌هایش در جام جهانی ۲۰۲۶ را به عدد ۵ رساند.

این گل حاصل یک کار ترکیبی عالی بود؛ جایی که پاس تک‌ضرب و هوشمندانه کیلیان امباپه، دمبله را صاحب موقعیت کرد.

وینگر تیزهوش فرانسه با استفاده از فضاسازی و فرار هم‌تیمی‌اش، توپ را روی پای راست خود مهیا کرد و با ضربه‌ای کات‌دار و بی‌نقص، گوشه چپ دروازه را هدف گرفت.

یاسین بونو، سنگربان مراکش، با واکنشی سریع و شیرجه‌ای بلند حتی موفق شد توپ را با دست لمس کند، اما شدت و دقت ضربه دمبله توپ را به تور چسباند.