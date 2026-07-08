جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، قرار است ۳۰ تیر به واشینگتن سفر کند و برای نخستین بار در کاخ سفید با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دیدار کند. سفارت لبنان در واشینگتن اعلام کرد دو طرف در این دیدار درباره روابط دوجانبه، امنیت منطقه و ادامه حمایت آمریکا از حاکمیت، ثبات و تمامیت ارضی لبنان گفت‌وگو خواهند کرد.

این سفر پس از توافق چارچوب میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام می‌شود. این توافق ماه گذشته با هدف پایان دادن به جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله به دست آمد.

بر اساس گزارش‌ها، ترامپ و عون در این دیدار درباره اجرای این توافق، از جمله خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان و گسترش حاکمیت دولت لبنان در جنوب این کشور، گفت‌وگو خواهند کرد.