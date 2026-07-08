جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، گفت مذاکره را برای جلوگیری از ویرانی لبنان انتخاب کرده، زیرا نمی‌توانسته نظاره‌گر باشد که لبنان «در خدمت منافع کشوری دیگر» به سوی نابودی کشیده شود.

دفتر ریاست‌جمهوری لبنان در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از عون نوشت این مذاکرات در چارچوب توافقی انجام می‌شود که ماه گذشته با میانجیگری آمریکا میان لبنان و اسرائیل به دست آمد. مقام‌های آمریکا و اسرائیل پنجم تیر اعلام کردند دو طرف بر سر یک چارچوب کاری برای پیشبرد مذاکرات توافق کرده‌اند؛ توافقی که به گفته مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نخستین گام برای پایان دادن به درگیری‌ها است.

عون همچنین گفت این تصمیم از حمایت اکثریت لبنانی‌ها، از جمله بسیاری از شیعیان، برخوردار است. او با اشاره به سفر پیش‌ روی خود به واشینگتن و دیدار با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ابراز امیدواری کرد این سفر به پیشبرد راه‌حلی پایدار برای پایان دادن به جنگ‌ها و حملات اسرائیل و برقراری ثبات در خاورمیانه کمک کند.