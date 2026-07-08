هرجومرج بر سر تابوت علی خامنهای هنگام اقامه نماز میت
در حالی که نماز میت علی خامنهای چهارشنبه در نجف اقامه شد، این مراسم با هرجومرج بر سر تابوت و بینظمی در اطراف محل برگزاری نماز همراه بود. نماز میت بر تابوت علی خامنهای را محمدتقی حکیم، از استادان حوزه علمیه نجف، در محل دفن امام اول شیعیان اقامه کرد. این مراسم در حالی برگزار شد که اطراف تابوت علی خامنهای شاهد ازدحام و بینظمی گسترده بود.
آمیتاب باچان، ستاره سرشناس بالیوود، به دلیل اظهارنظری که «نژادپرستانه» توصیف شده، درباره تیم ملی فرانسه در جام جهانی با موجی از انتقادها روبهرو شد. این هنرپیشه هندی در ایکس درباره تیم فرانسه نوشت: «تیم فوتبال فرانسه در جام جهانی؛ ۱۱ بازیکن، ۱۰ سیاه! یک سفید!؟ قدرت سیاهپوستان.»
این اظهارنظر به دلیل آنچه کاربران اکس بیتوجهی به هویت ملی بازیکنان تیم فرانسه میدانند، با انتقادهای گسترده مواجه شده و «نژادپرستانه» خوانده شده است. آمیتاب باچان در سال ۲۰۱۸ نیز پس از قهرمانی فرانسه نوشته بود: «قاره افریقا قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ شد.»
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فرانسه، اخیرا نیز هدف اظهارات «نژادپرستانه» سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه، قرار گرفته بود. امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در حمایت از امباپه نوشت: «این بار، کیلیان امباپه یک گل دیگر زد؛ گلی به نژادپرستی. وقتی کلمات آلوده به نفرت میشوند، ارزشهای ما پاسخ میدهند.»
این واکنش پس از آن مطرح شد که آماریا، در پی شکست یک بر صفر و حذف پاراگوئه مقابل فرانسه، امباپه را «کامرونی تحت استعمار، کینهتوز و متکبر» خواند. امباپه نیز با «نفرتانگیز» خواندن این اظهارات، تاکید کرد که اجازه گسترش نژادپرستی را نخواهد داد.
آماریا بعدتر با انتشار نامهای سرگشاده ابراز پشیمانی کرد و مدعی شد این مطالب را «با خون جوشان» نوشته است، اما از امباپه خواست به دلیل «خشونت جنسیتی» عذرخواهی کند.
رهبران کشورهای عضو ناتو در بیانیه پایانی نشست این ائتلاف در آنکارا تاکید کردند جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد و از حکومت ایران خواستند به طور کامل به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز احترام بگذارد.
در این بیانیه آمده است ناتو همچنان به رقابتهای راهبردی، بیثباتی فراگیر، تهدیدهای ترکیبی و بحرانهای پیدرپی که محیط امنیتی این ائتلاف را تحت تاثیر قرار میدهند، واکنش نشان میدهد و خود را با این شرایط تطبیق میدهد.
رهبران ناتو همچنین بر «تعهد تزلزلناپذیر» خود به دفاع جمعی بر اساس ماده ۵ پیمان واشینگتن تاکید کردند و بار دیگر اعلام کردند حمله به یک عضو، حمله به همه اعضای این ائتلاف تلقی میشود.
در بیانیه پایانی نشست همچنین آمده است اعضای ناتو در سال ۲۰۲۶، ۷۰ میلیارد یورو کمک نظامی، آموزشی و تجهیزاتی به اوکراین اختصاص خواهند داد و این سطح از حمایت را در سال ۲۰۲۷ نیز حفظ خواهند کرد. رهبران این ائتلاف همچنین از امضای بیش از ۵۰ میلیارد دلار قرارداد جدید برای خرید تجهیزات دفاعی خبر دادند.
در پی تشدید اختلافات میان واشینگتن و مادرید، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سخنانی در حاشیه اجلاس سران ناتو اعلام کرد خواهان توقف روابط تجاری با اسپانیا است.
ترامپ چهارشنبه ۱۷ تیر در گفتوگو با خبرنگاران در آنکارا، اسپانیا را «متحدی افتضاح» در ناتو خواند و گفت امکان حلوفصل اختلافات با این کشور وجود ندارد.
او به اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، دستور داد تمام روابط تجاری با اسپانیا را متوقف کند.
ترامپ افزود: «دیگر نمیخواهیم هیچگونه تبادل تجاری با اسپانیا داشته باشیم. اسپانیا شریکی افتضاح در ناتو است. آنها مشارکت نمیکنند و سهم خود را نمیپردازند. نمیخواهم هیچ کاری با اسپانیا داشته باشم. همه روابط تجاری با اسپانیا، حتی سفرها، باید قطع شود.»
روابط واشینگتن و مادرید در ماههای اخیر دچار تنش شده است. اسپانیا بهصراحت درخواست ترامپ برای افزایش چشمگیر هزینههای دفاعی کشورهای اروپایی را رد کرده است.
دولت سوسیالیست اسپانیا همچنین اجازه استفاده آمریکا از حریم هوایی و پایگاههای نظامی این کشور برای کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی را نداده است.
واکنش اسپانیا
دفتر پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، در واکنش به اظهارات ترامپ اعلام کرد این سخنان را در چارچوب رویکرد همیشگی او ارزیابی میکند.
این نهاد افزود روابط دوجانبه به سود هر دو کشور است.
مونیکا گارسیا، وزیر بهداشت اسپانیا، اما با لحنی تندتر به سخنان ترامپ واکنش نشان داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما کشوری مستقل و دموکراتیک هستیم که از چندجانبهگرایی و صلح دفاع میکند. آنچه واقعا نگرانکننده است، اشتباه گرفتن دیپلماسی با زورگویی است.»
کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان واشینگتن و متحدان اروپاییاش در ناتو تبدیل شده است.
ترامپ در ماههای اخیر بارها اعضای ناتو را به حمایت ناکافی از ایالات متحده در جنگ با حکومت ایران متهم کرده است.
ادامه اختلافات در ناتو
خبرگزاری رویترز گزارش داد رهبران اروپایی امیدوار بودند اجلاس سران ناتو در آنکارا با نمایش وحدت، تاکید بر حمایت از اوکراین و کاهش اختلافات داخلی، تصویری منسجم از این ائتلاف ارائه دهد.
این رسانه افزود با این حال، اظهارات ترامپ درباره پایان آتشبس با جمهوری اسلامی، لزوم کنترل گرینلند و قطع روابط تجاری با اسپانیا، این تلاشها را تحتالشعاع قرار داد.
ترامپ ۱۷ تیر گفت: «گرینلند برای ایالات متحده اهمیت بسیار زیادی دارد، اما برای دانمارک اهمیتی ندارد. زمانی که دانمارک در کمتر از یک روز به اشغال نازیها درآمد، هیتلر ظرف یک روز آن را تصرف کرد، از ما خواستند از گرینلند محافظت کنیم. ما هم کنترل گرینلند را در دست گرفتیم، اما بعد در اقدامی احمقانه، آن را پس دادیم.»
در سوی دیگر، مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، بار دیگر تاکید کرد گرینلند قابل واگذاری نیست.
او ادامه داد: «ما آمادهایم از هر وجب از خاک ناتو، از جمله سرزمین خودمان، دفاع کنیم.»
به گزارش رویترز، تنشهای اخیر همچنین تصمیم اعضای ناتو برای افزایش هزینههای دفاعی را تا حدی به حاشیه راند.
این ائتلاف ۱۶ تیر از مجموعهای از ابتکارهای نظامی به ارزش دستکم ۵۰ میلیارد دلار رونمایی کرده بود.
گرینلند که پیشتر مستعمره دانمارک بود، از سال ۱۹۵۳ بهعنوان یک قلمرو تحت حاکمیت این کشور شناخته میشود.
این سرزمین سال ۱۹۷۹ با تشکیل نخستین پارلمان به خودمختاری نسبی رسید، اما کپنهاگ همچنان کنترل سیاستهای خارجی، دفاعی و پولی آن را در اختیار دارد.
پس از برگزاری یک همهپرسی در سال ۲۰۰۹، گرینلند حق اعلام استقلال کامل از دانمارک را به دست آورد، اما بهدلیل نگرانی از کاهش سطح رفاه در صورت قطع حمایت اقتصادی کپنهاگ، تاکنون از عملی کردن آن خودداری کرده است.
بهای جهانی نفت روز چهارشنبه پس از آن بیش از ۶ درصد افزایش یافت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد آتشبس با جمهوری اسلامی «پایان یافته است».
در پی این تحولات، بهای نفت خام برنت با ۶.۳ درصد افزایش به ۷۸ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز با رشد ۶.۴ درصدی، ۷۵ دلار در هر بشکه معامله شد.
قیمت نفت در هفتههای اخیر، پس از کاهش از سطوح بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه، به محدوده پیش از آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی بازگشته بود، اما تحولات تازه بار دیگر نگرانیها درباره عرضه نفت و امنیت تردد در تنگه هرمز را افزایش داده است.