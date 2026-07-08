وزارت کشور بحرین صبح سهشنبه بار دیگر اعلام کرد که آژیر هشدار سراسری در این کشور به صدا درآمده است. به گفته این وزارتخانه، از شهروندان و ساکنان خواسته شده است آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان امن بروند.
این آژیر ساعت حدود ۷:۳۰ به وقت منامه (۸:۰۰ تهران) به صدا در آمد.
ارتش آمریکا اعلام کرد در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، بیش از ۸۰ هدف را در ایران، از جمله سامانههای پدافندی، مراکز فرماندهی و بیش از ۶۰ قایق تندروی سپاه پاسداران، هدف قرار داده است. این حملات در حالی انجام شد که آتشبس شکننده میان دو طرف همچنان برقرار بود.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرد حمله آمریکا به جنوب ایران که همزمان با حضور جنازه علی خامنهای در عراق انجام شد، «تجاوزی آشکار» بوده و به آن «پاسخ کوبنده» خواهد داد. سپاه پاسداران نیز در واکنش، اهدافی را در بحرین و کویت با موشک و پهپاد هدف قرار داد.
محمدباقر قالیباف گفت آمریکا با حملات اخیر، تهدید به ادامه آنها و بازگرداندن تحریمهای نفتی علیه ایران، مرتکب «نقضهای جدی» تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن شده است.
تازهترین تبادل آتش، که آتشبس شکننده میان دو طرف را به چالش کشیده، شدیدترین درگیری طی یک ماه گذشته تاکنون است. این درگیریها همزمان با دیدار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با رهبران ناتو در ترکیه رخ داد.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز مجوز معاملات نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشا ایران را لغو و مجوز جدید X1 را جایگزین آن کرد. بر اساس این مجوز، شرکتها تا ۲۶ تیر برای پایان دادن به معاملات قبلی فرصت دارند، اما از ۱۶ تیر خرید یا بارگیری جدید این محصولات ممنوع است.
جزییات بیشتر درباره تحولات در روز سهشنبه هفدهم تیر را اینجا بخوانید.
سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حملات بامداد آمریکا به ایران، در عملیاتی مشترک با استفاده از موشک و پهپاد، ۸۵ هدف نظامی آمریکا، از جمله بندر سلمان، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم در کویت را هدف قرار داده است.
سپاه پاسداران همچنین مدعی شد یک فروند پهپاد آمریکایی «ام کیو ۹» را که قصد مداخله در این عملیات را داشت سرنگون کرده است.
این ادعاها تاکنون از سوی آمریکا یا منابع مستقل تایید نشده است.
سپاه پاسداران اعلام کرد در پی حملات بامداد چهارشنبه آمریکا، یک فروند پهپاد آمریکایی امکیو-۹ با آتش سامانه پدافند هوایی این نیرو در آسمان خورموج، در استان بوشهر، هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
سخنگوی سپاه پاسداران گفت این پهپاد در جریان «تجاوز هوایی ارتش آمریکا» سرنگون شده است.
این ادعا تاکنون از سوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، یا منابع مستقل تایید نشده است.
مادر احسان خدادادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با انتشار ویدیویی گفت نیروهای امنیتی با وعده آزادی، خانواده را به سکوت واداشته بودند. او با تاکید بر بیگناهی فرزندش گفت احسان چهار ماه در انفرادی، بدون دسترسی به وکیل، برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار داشته است.
مادر احسان خدادادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان تبریز، با انتشار ویدیویی گفت احسان تنها و نانآور او بوده است. او با اشاره به بیگناهی فرزندش و پروندهسازی علیه او، گفت که نیروهای امنیتی با وعده آزادی، خانواده آنها را وادار به سکوت و خودداری از اطلاعرسانی کرده بودند.
شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رضا عبدی، در حکمی احسان خدادادی، شهروند ۳۲ ساله ترک اهل ملکان، را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرده است.
احسان خدادادی ۴ ماه در سلول انفرادی بدون حق دسترسی به وکیل و هیچ گونه تماسی با خانواده، تحت شکنجههای شدید فیزیکی برای اخذ اعترافات اجباری قرار داشته است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد نیروهای این فرماندهی روز ۷ ژوییه در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز، دور تازهای از حملات را انجام دادند و بیش از ۸۰ هدف را با مهمات هدایتشونده دقیق هدف قرار دادند.
سنتکام در بیانیهای اعلام کرد این حملات سامانههای پدافند هوایی، شبکههای فرماندهی و کنترل، رادارهای ساحلی، توانمندیهای موشکی ضدکشتی و بیش از ۶۰ قایق تندروی سپاه پاسداران در تنگه هرمز و اطراف آن را هدف قرار داده است. به گفته این نهاد، هدف از این عملیات کاهش توان جمهوری اسلامی برای ادامه حمله به کشتیرانی بینالمللی بوده است.
سنتکام همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی پیش از این سه کشتی تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار داده بود. این فرماندهی این حملات را «نقض آشکار و خطرناک آتشبس» خواند و افزود نیروهای آمریکایی همچنان در آمادگی کامل قرار دارند و در صورت پایبند نبودن جمهوری اسلامی به توافق، این کشور را پاسخگو خواهند کرد.