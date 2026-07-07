با تصمیم جسورانه اسکالونی؛ آرژانتین فقط در ۱۳ دقیقه و ۱۵ ثانیه سه گل زد و به جام برگشت
تیم ملی فوتبال آرژانتین درحالی که در آستانه حذفی شگفتانگیز در جام جهانی ۲۰۲۶ بود، در مدت ۱۳ دقیقه و ۱۵ ثانیه سه گل به مصر زد و به جام جهانی برگشت. مصر تا پیش از دقیقه ۷۹ با دو گل و یک گل مردود، پیش بود. اما تصمیم جسورانه لیونل اسکالونی جواب داد.
او با کنار گذاشتن استفاده از یک وینگر تخصصی، مسی را دوباره به کناره زمین منتقل کرده بود. لئو از همان جناح، فضایی پیدا کرد که توانست تفاوت را رقم بزند.
تصمیمی جسورانه. مدافعان مصر هم پس از ۷۹ دقیقه عملکردی نزدیک به بینقص، دیگر توان بازگشت و پوشش فضاها را نداشتند و همین باعث شد همهچیز از هم بپاشد و آرژانتین بالاخره به بازی برگشت.
در نتیجه کریستیان رومرو در دقیقه ۷۹، لیونل مسی در دقیقه ۸۴، انزو فرناندز در دقیقه ۳+۹۰ در فاصله فقط ۱۳ دقیقه ۱۵ ثانیه، سه گل آرژانتین را به ثمر رساندند و شگفتی بزرگ رقم نخورد.
آرژانتین پیش از این برابر کیپ ورد و حالا برابر مصر، تا آخرین لحظه تحت فشار قرار گرفت. دو مسابقه باورنکردنی در جام جهانی.
آرژانتین در مجموع بهتر بود
گل زودهنگام مصر نقش مهمی در روند این مسابقه داشت، اما نگاهی به آمار نشان میدهد که آرژانتین در مجموع، موقعیتهای خطرناکتری نسبت به حریف خلق کرد.
تیم حسام حسن عملکردی فوقالعاده داشت، اما مدافع عنوان قهرمانی همچنان به مسیر خود در این رقابتها ادامه میدهد.
از سوی دیگر، نادیده گرفتن شباهتهای این تیم آرژانتین با تیمی که چهار سال پیش جام جهانی را فتح کرد، دشوار است.
تیم سال ۲۰۲۲ در مسیر قهرمانی در قطر، بر لبه احساسات حرکت میکرد؛ تیمی که هم از اشتیاق برای رساندن لیونل مسی به رویای دیرینهاش نیرو میگرفت و هم تا حدی زیر بار همین خواسته قرار داشت.
بیشتر بازیکنان این تیم، آن مسیر را تجربه کردهاند و همان انرژی را با خود دارند. یک نمونه از این موضوع؟ ۱۵ بازیکن این فهرست، همان شماره پیراهنی را بر تن دارند که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به تن میکردند.
تیم ملی آرژانتین، در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، مصر را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. کریستیان رومرو در دقیقه ۷۹، لیونل مسی در دقیقه ۸۴، انزو فرناندز در دقیقه ۳+۹۰ برای آرژانتین و یاسر ابراهیم در دقیقه ۱۵ و مصطفی زیکو در دقیقه ۵۷ برای مصر گل زدند.
آرژانتین یکی از بزرگترین بازگشتهای تاریخ جام جهانی را رقم زد. آلبیسلسته پس از آنکه دو گل از مصر عقب افتاده بود، در وقتهای تلفشده از حریف پیش افتاد.
انزو فرناندز در وقتهای اضافه بازی با ضربه سر گل برتری آرژانتین را به ثمر رساند. پیش از این لیونل مسی با گل تساوی دیرهنگام، قهرمان جهان را به بازی مقابل مصر بازگرداند.
آرژانتین، تا پیش از گل دقیقه ۸۴ مسی در آستانه حذفی شوکهکننده از جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داشت.
مصر تا پیش از دقیقه ۷۹ با دو گل و یک گل مردود، پیش بود. اما آرژانتین بالاخره به بازی برگشت.
در دقیقه ۸۴، سانتری از سمت راست ارسال شد، گونزالو مونتیل، که بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده، ضربهای به توپ میزند و توپ مقابل پای لیونل مسی قرار میگیرد.
مسی با پای چپ ضربه زد و توپ از میان دستان محمد شوبیر عبور کرد؛ گلی که شاید دروازهبان مصر میتوانست عملکرد بهتری روی آن داشته باشد.
مسی نیز پس از آنکه پیشتر یک پنالتی را از دست داده بود، هشتمین گل خود در این جام جهانی را به ثمر رساند و به تنهایی در صدر جدول گلزنان این رقابتها قرار گرفت.
پیش از این، کریستیان رومرو در دقیقه ۷۹ یکی از گلهای را جبران کرد.
در دقیقه ۱۵، یاسر ابراهیم با ضربه سر دروازه قهرمان جهان را باز کرد و خیلی زود آرژانتین را تحت فشار قرار داد.
سپس در دقیقه ۲۰ آرژانتین پس از خطا روی نیکلاس تاگلیافیکو صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما ضربه مسی مهار شد؛ دومین باری که او در این جام جهانی از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی نشد.
در دقیقه ۵۷، مصطفی زیکو گل دوم مصر را روی یک ضدحمله به ثمر رساند؛ تنها چند لحظه پس از آنکه گل قبلی او به دلیل خطایی در آن سوی زمین، پس از بازبینی VAR مردود اعلام شده بود.
دقایقی پیش از این گل، مصر تصور میکرد اختلاف را دو برابر کرده است، اما گل مصطفی زیکو به دلیل خطا در جریان شکلگیری حمله در آن سوی زمین، در نزدیکی نقطه کرنر فرعونها، مردود اعلام شد.
هیثم حسن پس از این خطا، توپ را گرفته بود و با استارتی تماشایی طول زمین را طی کرد و توپ را به صلاح رساند.
آرژانتین در مرحله بعد باید با برنده بازی کلمبیا و سوئیس بازی کند.
لیونل مسی با گل تساوی دیرهنگام، قهرمان جهان را به بازی مقابل مصر بازگرداند. آرژانتین، تا پیش از گل دقیقه ۸۴ مسی در آستانه حذفی شوکهکننده از جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داشت. مصر تا پیش از دقیقه ۷۹ با دو گل و یک گل مردود، پیش بود. اما آرژانتین بالاخره به بازی برگشت.
در دقیقه ۸۴، سانتری از سمت راست ارسال شد، گونزالو مونتیل، که بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده، ضربهای به توپ میزند و توپ مقابل پای لیونل مسی قرار میگیرد.
مسی با پای چپ ضربه میزند و توپ از میان دستان محمد شوبیر عبور میکند؛ گلی که شاید دروازهبان مصر میتوانست عملکرد بهتری روی آن داشته باشد.
پیش از این، کریستیان رومرو در دقیقه ۷۹ یکی از گلهای را جبران کرد.
در دقیقه ۱۵، یاسر ابراهیم با ضربه سر دروازه قهرمان جهان را باز کرد و خیلی زود آرژانتین را تحت فشار قرار داد.
سپس در دقیقه ۲۰ آرژانتین پس از خطا روی نیکلاس تاگلیافیکو صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما ضربه مسی مهار شد؛ دومین باری که او در این جام جهانی از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی نشد.
در دقیقه ۵۷، مصطفی زیکو گل دوم مصر را روی یک ضدحمله به ثمر رساند؛ تنها چند لحظه پس از آنکه گل قبلی او به دلیل خطایی در آن سوی زمین، پس از بازبینی VAR مردود اعلام شده بود.
دقایقی پیش از این گل، مصر تصور میکرد اختلاف را دو برابر کرده است، اما گل مصطفی زیکو به دلیل خطا در جریان شکلگیری حمله در آن سوی زمین، در نزدیکی نقطه کرنر فرعونها، مردود اعلام شد.
هیثم حسن پس از این خطا، توپ را گرفته بود و با استارتی تماشایی طول زمین را طی کرد و توپ را به صلاح رساند.
لیونل مسی، فوق ستاره و کاپیتان تیم ملی آرژانتین، یک پنالتی دیگر را در جام جهانی ۲۰۲۶ از دست داد، اینبار در بازی با مصر در یکهشتم نهایی؛ همزمان مصر با پیش افتادن مقابل آرژانتین، در آستانه رقم زدن شگفتی قرار گرفت.
در دقیقه ۱۵ این مسابقه که در استادیوم آتلانتا برگزار میشود، یاسر ابراهیم با ضربه سر دروازه مدافع عنوان قهرمانی جهان را باز کرد و آرژانتین را خیلی زود در موقعیت دشواری قرار داد.
سپس در دقیقه ۲۰، آرژانتین پس از خطا روی نیکلاس تاگلیافیکو صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما ضربه مسی مهار شد؛ دومین باری که او در این جام جهانی از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی نمیشود.
برنده این مسابقه در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار سوئیس و کلمبیا خواهد رفت و تیم پیروز آن بازی نیز برای رسیدن به فینال با انگلیس یا نروژ روبهرو میشود.
با این حال، نیمه اول با برتری مصر به پایان رسید.
آرژانتین موقعیتهای خود را داشت؛ مهمترین آنها پنالتیای بود که لیونل مسی از دست داد، اما این تیم نتوانست فشار مداومی روی دروازه مصر ایجاد کند.
هر زمان هم که آرژانتین موفق شد از سد خط دفاعی مصر عبور کند، محمد شوبیر با عملکردی درخشان مانع گلزنی شد.
دردسری به اسم امیلیانو مارتینس
فراتر از پنالتی از دسترفته لیونل مسی و بیدقتی کلی آرژانتین در این مسابقه، نگرانی دیگری هم وجود داشت که در تمام طول این جام جهانی کمتر به آن پرداخته شده بود و امروز بهایش را پرداخت.
امیلیانو مارتینس از زمان بازگشت از مصدومیت، در خروج از دروازه برای مهار سانترها مردد به نظر رسیده است. «دیبو»ی همیشگی بدون لحظهای تردید سانتری را که به گل یاسر ابراهیم منجر شد، جمع میکرد، اما این بار روی خط دروازه ماند و مصر از این تردید نهایت استفاده را برد.
این هم یکی دیگر از مشکلاتی بود که به فهرست دردسرهای آرژانتین در این مسابقه اضافه شد.
تیم ملی انگلیس در حالی خود را برای دیدار حساس مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر نروژ آماده میکند که پنج بازیکن کلیدی این تیم در صورت دریافت کارت زرد، بازی احتمالی نیمهنهایی را از دست خواهند داد.
شاگردان توماس توخل پس از پیروزی ۳ بر ۲ مقابل مکزیک در ورزشگاه آزتکا، راهی جمع هشت تیم پایانی شدند و حالا باید برابر نروژی قرار بگیرند که با ارلینگ هالند یکی از خطرناکترین خطوط حمله جام را در اختیار دارد.
بر اساس قوانین فیفا، کارتهای زرد پس از پایان مرحله گروهی و همچنین پس از مرحله یکچهارم نهایی پاک میشوند. با این حال، بازیکنی که در مرحله یکشانزدهم یا یکهشتم نهایی کارت گرفته باشد، در صورت دریافت یک کارت زرد دیگر در مرحله یکچهارم نهایی، از حضور در نیمهنهایی محروم خواهد شد.
در حال حاضر هری کین، جود بلینگهام، دکلان رایس، نیکو اورایلی و جردن هندرسون در آستانه چنین محرومیتی قرار دارند.
بلینگهام در دیدار مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو کارت زرد دریافت کرده بود، اما برابر مکزیک اخطاری نگرفت. در مقابل، کین، رایس و اورایلی در دیدار با مکزیک کارت زرد گرفتند و هندرسون نیز با وجود حضور نداشتن در زمین، به دلیل اعتراض از روی نیمکت با کارت زرد داور جریمه شد.
این شرایط، توماس توخل را در آستانه دیدار با نروژ با یک چالش مهم روبهرو کرده است؛ چرا که هر کارت زرد میتواند به قیمت از دست رفتن یکی از مهرههای کلیدی انگلیس در صورت صعود به نیمهنهایی تمام شود.
در همین حال، به نظر میرسد جرل کوانسا به دلیل دریافت کارت قرمز مستقیم مقابل مکزیک، دیدار با نروژ را از دست بدهد؛ هرچند فدراسیون فوتبال انگلیس در حال بررسی امکان اعتراض به این محرومیت است. رسانههای انگلیسی این موضوع را در شرایطی مطرح کردهاند که چند روز پیش محرومیت فولارین بالوگون پس از جنجالهای فراوان لغو شد.
دیدار تیمهای ملی آرژانتین و مصر در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از جذابترین تقابلهای این مرحله خواهد بود. مسابقهای که علاوه بر رویارویی دو ستاره بزرگ فوتبال جهان، لیونل مسی و محمد صلاح میتواند یک رکورد تاریخی دیگر را نیز برای کاپیتان آلبیسلسته به همراه داشته باشد.
آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، پس از عبور دشوار از کیپورد با پیروزی ۳ بر ۲ در وقتهای اضافه، حالا باید مقابل تیمی قرار بگیرد که با حذف استرالیا در ضربات پنالتی، برای نخستین بار پس از دههها به این مرحله رسیده و انگیزه زیادی برای خلق شگفتی دارد.
همه نگاهها بار دیگر به لیونل مسی خواهد بود. فوقستاره ۳۹ ساله آرژانتین با ۷ گل، بهترین گلزن جام جهانی ۲۰۲۶ است و در هشت مسابقه پیاپی جام جهانی موفق به گلزنی شده است.
اگر مسی در دیدار برابر مصر نیز گلزنی کند، تعداد گلهای او در این دوره از مسابقات به ۸ خواهد رسید؛ آماری که او را به دومین بازیکن تاریخ آرژانتین تبدیل میکند که در یک دوره جام جهانی به این تعداد گل میرسد. تنها بازیکنی که پیش از او به این رکورد رسیده، گییرمو استابیله است که در نخستین دوره جام جهانی در سال ۱۹۳۰، هشت گل به ثمر رساند.
لیونل اسکالونی در نشست خبری پیش از مسابقه با تمجید از مصر، تاکید کرد که در این جام جهانی هیچ حریفی را نمیتوان دستکم گرفت.
سرمربی آرژانتین گفت: «این جام جهانی نشان داده که برای همه تیمها دشوار است و هیچ تیمی برتری مطلق ندارد. مصر تیم بسیار خوبی است، بازیکنان باکیفیتی دارد، مدتهاست با همین کادر فنی کار میکند و همیشه کار را برای حریفان سخت میکند.»
در سوی مقابل، حسام حسن با وجود احترام به قدرت قهرمان جهان، تاکید کرد که تیمش بدون ترس وارد زمین خواهد شد.
سرمربی مصر ضمن ابراز افتخار از حضور در مرحله حذفی، گفت شاگردانش با تمام توان برای صعود خواهند جنگید و معتقد است فوتبال همیشه فرصت شگفتیسازی را در اختیار تیمهایی قرار میدهد که با اعتمادبهنفس بازی کنند. او همچنین تاکید کرد که تمرکز بازیکنانش کاملا روی مسابقه با آرژانتین است.
تقابل مسی و صلاح، تجربه آرژانتین مقابل جاهطلبی مصر و احتمال ثبت یک رکورد تاریخی دیگر توسط کاپیتان آلبیسلسته، این مسابقه را به یکی از مهمترین دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل کرده است.