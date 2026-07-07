در دقیقه ۱۵ این مسابقه که در استادیوم آتلانتا برگزار می‌شود، یاسر ابراهیم با ضربه سر دروازه مدافع عنوان قهرمانی جهان را باز کرد و آرژانتین را خیلی زود در موقعیت دشواری قرار داد.

سپس در دقیقه ۲۰، آرژانتین پس از خطا روی نیکلاس تاگلیافیکو صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما ضربه مسی مهار شد؛ دومین باری که او در این جام جهانی از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی نمی‌شود.

برنده این مسابقه در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار سوئیس و کلمبیا خواهد رفت و تیم پیروز آن بازی نیز برای رسیدن به فینال با انگلیس یا نروژ روبه‌رو می‌شود.⁩

با این حال، نیمه اول با برتری مصر به پایان رسید.

آرژانتین موقعیت‌های خود را داشت؛ مهم‌ترین آن‌ها پنالتی‌ای بود که لیونل مسی از دست داد، اما این تیم نتوانست فشار مداومی روی دروازه مصر ایجاد کند.

هر زمان هم که آرژانتین موفق شد از سد خط دفاعی مصر عبور کند، محمد شوبیر با عملکردی درخشان مانع گلزنی شد.

دردسری به اسم امیلیانو مارتینس

فراتر از پنالتی از دست‌رفته لیونل مسی و بی‌دقتی کلی آرژانتین در این مسابقه، نگرانی دیگری هم وجود داشت که در تمام طول این جام جهانی کمتر به آن پرداخته شده بود و امروز بهایش را پرداخت.

امیلیانو مارتینس از زمان بازگشت از مصدومیت، در خروج از دروازه برای مهار سانترها مردد به نظر رسیده است. «دیبو»ی همیشگی بدون لحظه‌ای تردید سانتری را که به گل یاسر ابراهیم منجر شد، جمع می‌کرد، اما این بار روی خط دروازه ماند و مصر از این تردید نهایت استفاده را برد.

این هم یکی دیگر از مشکلاتی بود که به فهرست دردسرهای آرژانتین در این مسابقه اضافه شد.