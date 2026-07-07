شارل دکتلاره در دقایق ۹ و ۳۳، هانس فاناکن در دقیقه ۵۷ و روملو لوکاکو در دقیقه ۳+۹۰ برای بلژیک و مالک تیلمان در دقیقه ۳۱ برای آمریکا، گل زدند.

شاگردان مائوریسیو پوچتینو که در ابتدای این تورنمنت با فوتبال هجومی و روان خود تحسین‌ها را برانگیخته بودند، برابر بلژیکی که عملکردش نسبت به مراحل قبل به‌مراتب بهتر شده بود، حرفی برای گفتن نداشتند.

شارل دکتلاره دو گل بلژیک را در نیمه نخست، پیش و پس از گل مالک تیلمان که روی یک ضربه ایستگاهی و پس از برخورد توپ به مدافع تغییر مسیر داد، به ثمر رساند.

در ادامه، مت فریز، دروازه‌بان آمریکا، با تعلل در حفظ توپ مرتکب اشتباهی فاحش شد و هانس فاناکن از این فرصت استفاده کرد و توپ را وارد دروازه خالی کرد. روملو لوکاکو نیز در وقت‌های تلف‌شده گل چهارم بلژیک را به ثمر رساند.

با حذف آمریکا، هر سه میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ در مرحله یک‌هشتم نهایی از رقابت‌ها کنار رفتند. بلژیک نیز با این پیروزی راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد و برای کسب سهمیه نیمه‌نهایی در لس‌آنجلس به مصاف اسپانیا خواهد رفت.

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بلژیک شایسته برد بود

بلژیک با شایستگی کامل به پیروزی رسید و حالا روز جمعه در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف اسپانیا خواهد رفت.

برای آمریکا، این شکست ناامیدکننده بود. تیمی که تا پیش از این مسابقه نمایش‌هایی امیدوارکننده و روحیه‌بخش ارائه کرده بود، این بار حتی به سطح مورد نیاز نیز نزدیک نشد و اشتباهاتش برابر حریفی باکیفیت، به بهای سنگینی تمام شد.

حذف میزبانان همیشه حس تلخی به جام جهانی می‌دهد. در فاصله تنها سه روز، هر سه میزبان این رقابت‌ها، کانادا، مکزیک و آمریکا، در مرحله یک‌هشتم نهایی حذف شدند.

100 % ولارین بالوگون، مهاجم تیم ملی آمریکا در کنار مائوریسیو پوچتینو، سرمربی تیم ملی آمریکا

عملکرد ضعیف آمریکا

تیم ملی آمریکا تا دقیقه ۸۲ مسابقه نتوانست دومین شوت خود را در چارچوب دروازه ثبت کند؛ زمانی که فولارین بالوگون ضربه‌ای روانه دروازه کرد، اما توپ مستقیما به تیبو کورتوا برخورد کرد.

تنها شوت دیگر آمریکا در چارچوب، همان ضربه ایستگاهی مالک تیلمان در دقیقه ۱۷ بود که پس از برخورد به مدافع تغییر مسیر داد و برای لحظاتی این تیم را به بازی برگرداند.

صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی زمانی بسیار دشوار می‌شود که یک تیم ۶۵ دقیقه بدون حتی یک شوت در چارچوب دروازه حریف بازی کند.

برای تیم ملی آمریکا، اهمیت این مسابقه بسیار فراتر از یک بازی مرحله حذفی بود. مائوریسیو پوچتینو احتمالا تلاش خواهد کرد نتیجه را در چارچوب عملکرد کلی تیم در این تورنمنت تحلیل کند، اما واقعیت این است که آمریکا در خانه بازی می‌کرد، در گروهی قرار داشت که انتظار می‌رفت صدرنشین شود و سپس در مرحله یک‌شانزدهم نهایی هم از سد بوسنی و هرزگوین گذشت.