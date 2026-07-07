مصطفی شوبیر، ستاره مصر درباره کامبک آرژانتین: جنگیدیم، نشد، فوتبال همین است
مصطفی شوبیر، سنگربان تیم ملی مصر، شب تلخی را پشت سر گذاشت. او که در بیشتر دقایق مسابقه با واکنشهای نجاتبخش خود از جمله مهار ضربه پنالتی لیونل مسی و دبلسیو تماشایی در برابر جولیان آلوارز، مصر را در بازی نگه داشته بود، در یکچهارم پایانی مسابقه اسیر طوفان آرژانتین شد.
دروازهبان باشگاه الاهلی با وجود نمایشی قهرمانانه، در ۱۵ دقیقه پایانی بازی چارهای جز تسلیم در برابر کامبک آلبیسلسته نداشت و ۳ بار دروازهاش باز شد.
شوبیر پس از پایان این دیدار گفت: «پای جزئیات کوچک در میان بود؛ فوتبال همین است، همینطور میبری و همینطور میبازی. ما در دقایق پایانی تمرکزمان را از دست دادیم. منظورم کل تیم است، نه شخص خاصی.»
او گفت: «فکر میکنم بازی بسیار خوبی انجام دادیم و تا مرز صعود پیش رفتیم. بله، قطعاً به این عملکرد افتخار میکنیم. حضور در این مرحله از جام جهانی برای ما تاریخی بود. با تمام وجود برای رسیدن به اینجا جنگیدیم، اما در نهایت نشد؛ فوتبال همین است.»
لیونل مسی، فوقستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین، پس از پیروزی شگفتانگیز بر مصر در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، اشک شوق ریخت. لیونل مسی امروز بار دیگر نام خود را در کتابهای تاریخ جام جهانی ثبت کرد.
آرژانتین تا دقیقه ۷۹ این بازی از جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شده بود، اما کامبک دیوانهوار شاگردان لیونل اسکالونی، قهرمان جهان را در جام نگهداشت.
گل تساوی او باعث شد به نخستین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شود که در شش مسابقه پیاپی مرحله حذفی گلزنی کرده است. او همچنین با ۲۱ گل، رکورد خود به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی را بیش از پیش افزایش داد.
دیروز، کریستیانو رونالدو پس از شکست یک بر صفر پرتغال مقابل اسپانیا و حذف این تیم، با چشمانی اشکبار برای آخرین بار با جام جهانی خداحافظی کرد.
اما مسی، اعجوبه آرژانتینی، با گل دقیقه ۸۳ مقابل مصر، در مرحله یکهشتم نهایی ۸ گله شد و به تنهایی در صدر جدول بهترین گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت. پیش از این مسابقه، لیونل مسی، کیلیان امباپه و ارلینگ هالند هر کدام با ۷ گل در صدر جدول گلزنان قرار داشتند.
او هنوز هم حداقل یک بازی فرصت دارد که به گلهای خود این جام اضافه کند.
مسی تاکنون هشت گل در جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رسانده است؛ آماری که بهترین عملکرد یک بازیکن در پنج بازی نخست تیمش در یک دوره جام جهانی، از زمان ۱۰ گل گرد مولر برای آلمان غربی در جام جهانی ۱۹۷۰، به شمار میرود.
تیم ملی فوتبال آرژانتین درحالی که در آستانه حذفی شگفتانگیز در جام جهانی ۲۰۲۶ بود، در مدت ۱۳ دقیقه و ۱۵ ثانیه سه گل به مصر زد و به جام جهانی برگشت. مصر تا پیش از دقیقه ۷۹ با دو گل و یک گل مردود، پیش بود. اما تصمیم جسورانه لیونل اسکالونی جواب داد.
او با کنار گذاشتن استفاده از یک وینگر تخصصی، مسی را دوباره به کناره زمین منتقل کرده بود. لئو از همان جناح، فضایی پیدا کرد که توانست تفاوت را رقم بزند.
تصمیمی جسورانه. مدافعان مصر هم پس از ۷۹ دقیقه عملکردی نزدیک به بینقص، دیگر توان بازگشت و پوشش فضاها را نداشتند و همین باعث شد همهچیز از هم بپاشد و آرژانتین بالاخره به بازی برگشت.
در نتیجه کریستیان رومرو در دقیقه ۷۹، لیونل مسی در دقیقه ۸۴، انزو فرناندز در دقیقه ۳+۹۰ در فاصله فقط ۱۳ دقیقه ۱۵ ثانیه، سه گل آرژانتین را به ثمر رساندند و شگفتی بزرگ رقم نخورد.
آرژانتین پیش از این برابر کیپ ورد و حالا برابر مصر، تا آخرین لحظه تحت فشار قرار گرفت. دو مسابقه باورنکردنی در جام جهانی.
آرژانتین در مجموع بهتر بود
گل زودهنگام مصر نقش مهمی در روند این مسابقه داشت، اما نگاهی به آمار نشان میدهد که آرژانتین در مجموع، موقعیتهای خطرناکتری نسبت به حریف خلق کرد.
تیم حسام حسن عملکردی فوقالعاده داشت، اما مدافع عنوان قهرمانی همچنان به مسیر خود در این رقابتها ادامه میدهد.
از سوی دیگر، نادیده گرفتن شباهتهای این تیم آرژانتین با تیمی که چهار سال پیش جام جهانی را فتح کرد، دشوار است.
تیم سال ۲۰۲۲ در مسیر قهرمانی در قطر، بر لبه احساسات حرکت میکرد؛ تیمی که هم از اشتیاق برای رساندن لیونل مسی به رویای دیرینهاش نیرو میگرفت و هم تا حدی زیر بار همین خواسته قرار داشت.
بیشتر بازیکنان این تیم، آن مسیر را تجربه کردهاند و همان انرژی را با خود دارند. یک نمونه از این موضوع؟ ۱۵ بازیکن این فهرست، همان شماره پیراهنی را بر تن دارند که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به تن میکردند.
تیم ملی آرژانتین، در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، مصر را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. کریستیان رومرو در دقیقه ۷۹، لیونل مسی در دقیقه ۸۴، انزو فرناندز در دقیقه ۳+۹۰ برای آرژانتین و یاسر ابراهیم در دقیقه ۱۵ و مصطفی زیکو در دقیقه ۵۷ برای مصر گل زدند.
آرژانتین یکی از بزرگترین بازگشتهای تاریخ جام جهانی را رقم زد. آلبیسلسته پس از آنکه دو گل از مصر عقب افتاده بود، در وقتهای تلفشده از حریف پیش افتاد.
انزو فرناندز در وقتهای اضافه بازی با ضربه سر گل برتری آرژانتین را به ثمر رساند. پیش از این لیونل مسی با گل تساوی دیرهنگام، قهرمان جهان را به بازی مقابل مصر بازگرداند.
آرژانتین، تا پیش از گل دقیقه ۸۴ مسی در آستانه حذفی شوکهکننده از جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داشت.
مصر تا پیش از دقیقه ۷۹ با دو گل و یک گل مردود، پیش بود. اما آرژانتین بالاخره به بازی برگشت.
در دقیقه ۸۴، سانتری از سمت راست ارسال شد، گونزالو مونتیل، که بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده، ضربهای به توپ میزند و توپ مقابل پای لیونل مسی قرار میگیرد.
مسی با پای چپ ضربه زد و توپ از میان دستان محمد شوبیر عبور کرد؛ گلی که شاید دروازهبان مصر میتوانست عملکرد بهتری روی آن داشته باشد.
مسی نیز پس از آنکه پیشتر یک پنالتی را از دست داده بود، هشتمین گل خود در این جام جهانی را به ثمر رساند و به تنهایی در صدر جدول گلزنان این رقابتها قرار گرفت.
پیش از این، کریستیان رومرو در دقیقه ۷۹ یکی از گلهای را جبران کرد.
در دقیقه ۱۵، یاسر ابراهیم با ضربه سر دروازه قهرمان جهان را باز کرد و خیلی زود آرژانتین را تحت فشار قرار داد.
سپس در دقیقه ۲۰ آرژانتین پس از خطا روی نیکلاس تاگلیافیکو صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما ضربه مسی مهار شد؛ دومین باری که او در این جام جهانی از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی نشد.
در دقیقه ۵۷، مصطفی زیکو گل دوم مصر را روی یک ضدحمله به ثمر رساند؛ تنها چند لحظه پس از آنکه گل قبلی او به دلیل خطایی در آن سوی زمین، پس از بازبینی VAR مردود اعلام شده بود.
دقایقی پیش از این گل، مصر تصور میکرد اختلاف را دو برابر کرده است، اما گل مصطفی زیکو به دلیل خطا در جریان شکلگیری حمله در آن سوی زمین، در نزدیکی نقطه کرنر فرعونها، مردود اعلام شد.
هیثم حسن پس از این خطا، توپ را گرفته بود و با استارتی تماشایی طول زمین را طی کرد و توپ را به صلاح رساند.
آرژانتین در مرحله بعد باید با برنده بازی کلمبیا و سوئیس بازی کند.
لیونل مسی با گل تساوی دیرهنگام، قهرمان جهان را به بازی مقابل مصر بازگرداند. آرژانتین، تا پیش از گل دقیقه ۸۴ مسی در آستانه حذفی شوکهکننده از جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داشت. مصر تا پیش از دقیقه ۷۹ با دو گل و یک گل مردود، پیش بود. اما آرژانتین بالاخره به بازی برگشت.
در دقیقه ۸۴، سانتری از سمت راست ارسال شد، گونزالو مونتیل، که بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده، ضربهای به توپ میزند و توپ مقابل پای لیونل مسی قرار میگیرد.
مسی با پای چپ ضربه میزند و توپ از میان دستان محمد شوبیر عبور میکند؛ گلی که شاید دروازهبان مصر میتوانست عملکرد بهتری روی آن داشته باشد.
پیش از این، کریستیان رومرو در دقیقه ۷۹ یکی از گلهای را جبران کرد.
در دقیقه ۱۵، یاسر ابراهیم با ضربه سر دروازه قهرمان جهان را باز کرد و خیلی زود آرژانتین را تحت فشار قرار داد.
سپس در دقیقه ۲۰ آرژانتین پس از خطا روی نیکلاس تاگلیافیکو صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما ضربه مسی مهار شد؛ دومین باری که او در این جام جهانی از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی نشد.
در دقیقه ۵۷، مصطفی زیکو گل دوم مصر را روی یک ضدحمله به ثمر رساند؛ تنها چند لحظه پس از آنکه گل قبلی او به دلیل خطایی در آن سوی زمین، پس از بازبینی VAR مردود اعلام شده بود.
دقایقی پیش از این گل، مصر تصور میکرد اختلاف را دو برابر کرده است، اما گل مصطفی زیکو به دلیل خطا در جریان شکلگیری حمله در آن سوی زمین، در نزدیکی نقطه کرنر فرعونها، مردود اعلام شد.
هیثم حسن پس از این خطا، توپ را گرفته بود و با استارتی تماشایی طول زمین را طی کرد و توپ را به صلاح رساند.
لیونل مسی، فوق ستاره و کاپیتان تیم ملی آرژانتین، یک پنالتی دیگر را در جام جهانی ۲۰۲۶ از دست داد، اینبار در بازی با مصر در یکهشتم نهایی؛ همزمان مصر با پیش افتادن مقابل آرژانتین، در آستانه رقم زدن شگفتی قرار گرفت.
در دقیقه ۱۵ این مسابقه که در استادیوم آتلانتا برگزار میشود، یاسر ابراهیم با ضربه سر دروازه مدافع عنوان قهرمانی جهان را باز کرد و آرژانتین را خیلی زود در موقعیت دشواری قرار داد.
سپس در دقیقه ۲۰، آرژانتین پس از خطا روی نیکلاس تاگلیافیکو صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما ضربه مسی مهار شد؛ دومین باری که او در این جام جهانی از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی نمیشود.
برنده این مسابقه در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار سوئیس و کلمبیا خواهد رفت و تیم پیروز آن بازی نیز برای رسیدن به فینال با انگلیس یا نروژ روبهرو میشود.
با این حال، نیمه اول با برتری مصر به پایان رسید.
آرژانتین موقعیتهای خود را داشت؛ مهمترین آنها پنالتیای بود که لیونل مسی از دست داد، اما این تیم نتوانست فشار مداومی روی دروازه مصر ایجاد کند.
هر زمان هم که آرژانتین موفق شد از سد خط دفاعی مصر عبور کند، محمد شوبیر با عملکردی درخشان مانع گلزنی شد.
دردسری به اسم امیلیانو مارتینس
فراتر از پنالتی از دسترفته لیونل مسی و بیدقتی کلی آرژانتین در این مسابقه، نگرانی دیگری هم وجود داشت که در تمام طول این جام جهانی کمتر به آن پرداخته شده بود و امروز بهایش را پرداخت.
امیلیانو مارتینس از زمان بازگشت از مصدومیت، در خروج از دروازه برای مهار سانترها مردد به نظر رسیده است. «دیبو»ی همیشگی بدون لحظهای تردید سانتری را که به گل یاسر ابراهیم منجر شد، جمع میکرد، اما این بار روی خط دروازه ماند و مصر از این تردید نهایت استفاده را برد.
این هم یکی دیگر از مشکلاتی بود که به فهرست دردسرهای آرژانتین در این مسابقه اضافه شد.