مسی تاکنون هشت گل در جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رسانده است؛ آماری که بهترین عملکرد یک بازیکن در پنج بازی نخست تیمش در یک دوره جام جهانی، از زمان ۱۰ گل گرد مولر برای آلمان غربی در جام جهانی ۱۹۷۰، به شمار می‌رود.

اعجوبه آرژانتینی، با گل دقیقه ۸۳ مقابل مصر، در مرحله یک‌هشتم نهایی ۸ گله شد و به تنهایی در صدر جدول بهترین گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت. پیش از این مسابقه، لیونل مسی، کیلیان امباپه و ارلینگ هالند هر کدام با ۷ گل در صدر جدول گلزنان قرار داشتند.

100 %

مسی در دقیقه ۸۳ با یک شوت پای چپ بی‌نقص از درون محوطه ۱۸ قدم، گل دوم تیمش را به ثمر رساند و بازی را به تساوی کشاند تا در یک شب دراماتیک و با پیروزی ۳ بر ۲ آلبی‌سلسته، به‌تنهایی به صدر جدول گلزنان صعود کند.

در ادامه این جدول، هری کین با ۶ گل در رتبه چهارم قرار دارد و بازیکنانی چون اسماعیل سار، عثمان دمبله، میکل اویارزابال، جود بلینگام، وینیسیوس جونیور و خولیان کوئینونز با ۴ گل در رده‌های بعدی ایستاده‌اند.

هم‌تراز پله

همچنین، با گلی که رومرو با پاس لیونل مسی زد، کاپیتان آرژانتین به اولین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در ۶ دوره جام جهانی پاس گل ارسال کرده است.

به این ترتیب، مسی در کنار پله با ۹ پاس گل به بهترین پاسور تاریخ جام جهانی تبدیل شد.