آرژانتین تا دقیقه ۷۹ این بازی از جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شده بود، اما کامبک دیوانه‌وار شاگردان لیونل اسکالونی، قهرمان جهان را در جام نگه‌داشت.

گل تساوی او باعث شد به نخستین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شود که در شش مسابقه پیاپی مرحله حذفی گلزنی کرده است. او همچنین با ۲۱ گل، رکورد خود به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی را بیش از پیش افزایش داد.

دیروز، کریستیانو رونالدو پس از شکست یک بر صفر پرتغال مقابل اسپانیا و حذف این تیم، با چشمانی اشکبار برای آخرین بار با جام جهانی خداحافظی کرد.

اما مسی، اعجوبه آرژانتینی، با گل دقیقه ۸۳ مقابل مصر، در مرحله یک‌هشتم نهایی ۸ گله شد و به تنهایی در صدر جدول بهترین گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت. پیش از این مسابقه، لیونل مسی، کیلیان امباپه و ارلینگ هالند هر کدام با ۷ گل در صدر جدول گلزنان قرار داشتند.

او هنوز هم حداقل یک بازی فرصت دارد که به گل‌های خود این جام اضافه کند.

مسی تاکنون هشت گل در جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رسانده است؛ آماری که بهترین عملکرد یک بازیکن در پنج بازی نخست تیمش در یک دوره جام جهانی، از زمان ۱۰ گل گرد مولر برای آلمان غربی در جام جهانی ۱۹۷۰، به شمار می‌رود.