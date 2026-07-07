او گفت: «به بلژیک تبریک می‌گویم. آن‌ها از ما بهتر بودند. امروز، روز ما نبود. این حرف به معنای بهانه آوردن نیست، چون ما آن چیزی را که این تیم معمولا قادر به ارائه آن است، نشان ندادیم. این واقعیت است.»

پوچتینو گفت: «باید از این مسابقه درس بگیریم. این بخشی از یک فرایند است. باید این بازی را بررسی کنیم و بفهمیم چرا مانند سایر مسابقات جام جهانی به آن نزدیک نشدیم. شاید پاسخ ساده باشد؛ امروز، نه به صورت تیمی و نه به صورت فردی، روز ما نبود. البته کسی که بیشترین مسئولیت را بر عهده دارد، خود من هستم.»

او ادامه داد: «باید عملکردمان را بررسی و ارزیابی کنیم، چون این نه نمایشی بود که معمولا ارائه می‌دهیم و نه شیوه‌ای که به آن بازی می‌کنیم.»

پوچتینو در نشست خبری هیچ اظهارنظری درباره آینده خود روی نیمکت تیم ملی آمریکا مطرح نکرد.

مائوریسیو پوچتینو پس از پایان مسابقه، بازیکنانش را در حلقه‌ای در میانه زمین جمع کرد و برای آن‌ها سخنرانی کرد.

البته این احتمال وجود دارد که این آخرین حضور او روی نیمکت تیم ملی آمریکا باشد. گفته می‌شود پیشنهادی برای تمدید قرارداد چهار ساله روی میز او قرار دارد.

باید دید آیا او به کارش با تیم ملی آمریکا ادامه خواهد داد یا نه.