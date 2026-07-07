شاگردان توماس توخل پس از پیروزی ۳ بر ۲ مقابل مکزیک در ورزشگاه آزتکا، راهی جمع هشت تیم پایانی شدند و حالا باید برابر نروژی قرار بگیرند که با ارلینگ هالند یکی از خطرناک‌ترین خطوط حمله جام را در اختیار دارد.

بر اساس قوانین فیفا، کارت‌های زرد پس از پایان مرحله گروهی و همچنین پس از مرحله یک‌چهارم نهایی پاک می‌شوند. با این حال، بازیکنی که در مرحله یک‌شانزدهم یا یک‌هشتم نهایی کارت گرفته باشد، در صورت دریافت یک کارت زرد دیگر در مرحله یک‌چهارم نهایی، از حضور در نیمه‌نهایی محروم خواهد شد.

در حال حاضر هری کین، جود بلینگهام، دکلان رایس، نیکو اورایلی و جردن هندرسون در آستانه چنین محرومیتی قرار دارند.

بلینگهام در دیدار مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو کارت زرد دریافت کرده بود، اما برابر مکزیک اخطاری نگرفت. در مقابل، کین، رایس و اورایلی در دیدار با مکزیک کارت زرد گرفتند و هندرسون نیز با وجود حضور نداشتن در زمین، به دلیل اعتراض از روی نیمکت با کارت زرد داور جریمه شد.

این شرایط، توماس توخل را در آستانه دیدار با نروژ با یک چالش مهم روبه‌رو کرده است؛ چرا که هر کارت زرد می‌تواند به قیمت از دست رفتن یکی از مهره‌های کلیدی انگلیس در صورت صعود به نیمه‌نهایی تمام شود.

در همین حال، به نظر می‌رسد جرل کوانسا به دلیل دریافت کارت قرمز مستقیم مقابل مکزیک، دیدار با نروژ را از دست بدهد؛ هرچند فدراسیون فوتبال انگلیس در حال بررسی امکان اعتراض به این محرومیت است. رسانه‌های انگلیسی این موضوع را در شرایطی مطرح کرده‌اند که چند روز پیش محرومیت فولارین بالوگون پس از جنجال‌های فراوان لغو شد.