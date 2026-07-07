اسکان نیوز گزارش داد که ستون دود از سمت پایگاه هوایی بندرعباس مشاهده شده است. پیشتر نیز رسانههای ایران از شنیده شدن صداهای انفجار در قشم و سیریک خبر دادند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد که بامداد چهارشنبه مجموعهای از حملات سنگین علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده تا بابت هدف قرار دادن و حمله به کشتیهای تجاری با خدمه غیرنظامی و بیگناه در یک آبراه بینالمللی، هزینه سنگینی بر حکومت ایران تحمیل کنند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای اقدام وزارت خزانهداری آمریکا در لغو مجوز فروش نفت ایران را «نشانه دیگری از سوء نیت، عدم ثبات و غیر قابل اعتماد بودن هیئت حاکمه آمریکا» دانست.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت اقدام آمریکا در لغو مجوز فروش نفت ایران در حالی صورت میگیرد که طی ۲۰روز گذشته آمریکا، مستقیما یا به واسطه اقدامات اسرائیل علیه لبنان، بارها مرتکب نقضهای کوچک و بزرگ مواد مختلف یادداشت تفاهم شده است.
این بیانیه افزود: «دولت آمريکا بنا به عادت همیشگی همزمان با نقض تعهدات خود، در صدد توجیه آنها به بهانههای گوناگون بوده است.جمهوری اسلامی هر اقدامی که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند را اتخاذ خواهد کرد.»
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، بامداد چهارشنبه ۱۷ تیر به وقت ایران، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که مجموعهای از حملات سنگین علیه ایران را آغاز کرده تا هزینه سنگینی بابت هدف قرار دادن و حمله به کشتیهای تجاری با خدمه غیرنظامی و بیگناه در یک آبراه بینالمللی بر حکومت ایران تحمیل کنند.
سنتکام افزود حملات آمریکا در پاسخ به حملات ایران علیه سه کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند انجام شده است.
به گفته آمریکا، اقدام جمهوری اسلامی نمونهای آشکار از رفتار تهاجمی، غیرقابل توجیه و خطرناک است و نقض صریح آتشبس به شمار میرود.
کمیته بینالمللی المپیک (IOC) بهطور موقت تعلیق کمیته المپیک روسیه را لغو کرد؛ تصمیمی که گامی مهم در مسیر بازگشت روسیه به جنبش المپیک و حضور ورزشکاران این کشور در رقابتهای بینالمللی، از جمله مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس، به شمار میرود.
این درحالی است که ۲۸ فوریه ۲۰۲۲، چهار روز پس از شروع حنگ اوکراین، هیئت اجرایی کمیته بینالمللی المپیک به فدراسیونهای ورزشی توصیه کرد ورزشکاران و مقامهای روسیه و بلاروس را از تمامی مسابقات بینالمللی محروم کنند.
فیفا، یوفا و بسیاری از فدراسیونهای جهانی نیز در پی این تصمیم، تیمهای ملی و باشگاهی روسیه را تا اطلاع ثانوی از رقابتها کنار گذاشتند. همچنین کمیته بینالمللی المپیک، نشان المپیک را از مقامهای ارشد دولت روسیه، از جمله ولادیمیر پوتین، پس گرفت.
به گزارش رویترز، کمیته المپیک روسیه در اکتبر ۲۰۲۳، پس از آنکه شوراهای المپیک مناطق اشغالشده اوکراین شامل لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوریژیا را به رسمیت شناخت، از سوی IOC تعلیق شده بود. کمیته بینالمللی المپیک اعلام کرد این اقدام مغایر منشور المپیک و ناقض تمامیت ارضی کمیته المپیک اوکراین است.
با این حال، IOC اعلام کرد کمیته المپیک روسیه تأیید کرده که دیگر هیچ فعالیتی در این مناطق ندارد و نخواهد داشت؛ موضوعی که زمینه لغو تعلیق را فراهم کرده است. با وجود این، IOC هنوز درباره اجازه استفاده روسیه از پرچم، رنگهای ملی و سرود این کشور در المپیک ۲۰۲۸ تصمیمگیری نکرده است.
کرستی کاونتری، رئیس کمیته بینالمللی المپیک، در نشست خبری گفت: «ما هیچ جنگی، از جمله این جنگ را تأیید نمیکنیم و همچنان از اوکراین حمایت خواهیم کرد؛ اما معتقد نیستیم ورزشکاران باید بهای اقدامات دولتهای خود را بپردازند.»
او افزود: «هدف این تصمیم، فراهم کردن فرصت حضور ورزشکاران روس در رقابتهای ورزشی است و نباید آنان را مسئول تصمیمهای دولتشان دانست.»
وزیر ورزش روسیه، میخائیل دگتیارف، نیز این تصمیم را چراغ سبزی برای بازگشت کامل ورزشکاران روس به عرصه ورزش بینالمللی توصیف کرد.
ورزشکاران روسیه پیشتر در المپیک ۲۰۲۴ پاریس و المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلان تنها با عنوان ورزشکار بیطرف و بدون پرچم و سرود ملی در مسابقات شرکت کرده بودند.
واکنشهای انتقادی
این تصمیم با واکنش منفی اوکراین و برخی نهادهای ورزشی همراه شد. وزارت امور خارجه اوکراین آن را «نگرانکننده» خواند و از کشورهای میزبان مسابقات خواست همچنان استفاده از نمادهای دولتی روسیه را ممنوع نگه دارند.
دو نهاد مدافع حقوق ورزشکاران، Global Athlete و FairSport، نیز در بیانیهای مشترک اعلام کردند که این تصمیم با اصول المپیک سازگار نیست و با وجود جنگ اوکراین و سابقه دوپینگ سازمانیافته روسیه، استانداردهای پاسخگویی IOC را کاهش میدهد.
همه فدراسیونها از تصمیم IOC پیروی نمیکنند
با وجود لغو تعلیق کمیته المپیک روسیه، بازگشت کامل ورزشکاران این کشور به همه رشتهها قطعی نیست؛ زیرا بسیاری از فدراسیونهای بینالمللی همچنان محرومیتهای مستقلی علیه ورزشکاران روس اعمال میکنند.
برای نمونه، شورای جهانی اتلتیک هفته گذشته بار دیگر بر ادامه محرومیت ورزشکاران روسیه و بلاروس از رقابتهای بینالمللی تأکید کرد و چندین فدراسیون دیگر نیز همچنان محدودیتهای مشابهی را حفظ کردهاند.
از سوی دیگر، IOC اعلام کرده است تمامی ورزشکاران روسیه که به رقابتهای بینالمللی بازمیگردند، باید تمامی الزامات و آزمایشهای ضد دوپینگ را رعایت کنند؛ موضوعی که با توجه به سابقه پروندههای گسترده دوپینگ دولتی روسیه، همچنان تحت نظارت دقیق این نهاد خواهد بود.
رسانههای حکومتی در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در سیریک در جنوب ایران خبر دادند.
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت در اولین ساعات بامداد چهارشنبه ۱۷ تیر صدای انفجارهایی در سیریک شنیده شده است.
بهنوشته این خبرگزاری، تا این لحظه هیچ مقام رسمی یا نهادهای نظامی و انتظامی منطقه ماهیت این صداها را تایید یا تکذیب نکرده است.
خبرنگار صدا و سیما نیز از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم خبر داده است.
هنوز جزییات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است.
پیشتر نیز در پی حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری، آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق جنوبی ایران در ساحل خلیج فارس حمله کرده و هشدار داده بود که در صورت تکرار حملات به کشتیها در تنگه هرمز، دست به اقدام نظامی خواهد زد.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز ساعاتی پیش مجوز عمومی فروش نفت و محصولات پتروشیمی را که درچارچوب یادداشت تفاهم امضاشده به مدت ۶۰ روز صادر کرده بود، لغو کرد.
لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی آرژانتین، گفت پس از پیروزی ۳ بر ۲ تیمش مقابل مصر در روز سهشنبه، احساساتی شد و همراه با لیونل مسی اشک ریخت. آرزانتین، مدافع عنوان قهرمانی پس از جبران عقبافتادگی دو گله، به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
آرژانتین که تا ۱۱ دقیقه مانده به پایان مسابقه با نتیجه ۲ بر صفر عقب بود، با گلهای کریستیان رومرو، لیونل مسی و گل پیروزیبخش انزو فرناندز در وقتهای تلفشده، از شکست غیرمنتظره مقابل نماینده شمال آفریقا گریخت.
به گزارش رویترز، اسکالونی به خبرنگاران گفت: «من همیشه احساساتی میشوم. گاهی اشکهایم سرازیر میشود. در رختکن هم گریه کردم. بچهها حتی به من میگویند "بچهگریه"، اما برایم اهمیتی ندارد.»
او افزود: «برای همه ما که ۲۰ سال فوتبال بازی کردهایم، اینکه دوباره چنین احساسی را تجربه کنیم، فوقالعاده است. فکر میکنم بیشتر مربیانی که سابقه بازی دارند، به خاطر همین روزها و همین احساسات و آدرنالین، مربی شدهاند.»
اسکالونی گفت با وجود دو گل عقب بودن، هرگز احساس نکرد که بازی از دست آرژانتین خارج شده است.
او گفت: «همیشه احساس میکردم بازی در اختیار ماست. فارغ از نتیجه، فکر نمیکنم تیم بد بازی میکرد. ما موقعیتهای گلزنی داشتیم.»
اسکالونی تاکید کرد که عملکرد تیمش مقابل مصر، پیشرفت قابل توجهی نسبت به مرحله قبل داشت؛ جایی که آرژانتین برای شکست دادن کیپ ورد با نتیجه ۳ بر ۲ به ۱۲۰ دقیقه زمان نیاز داشت و در یک دیدار بسیار فیزیکی، نشانههایی از آسیبپذیری نشان داده بود.
او گفت: «مقابل کیپ ورد وضعیت بدتر بود و واقعا به دردسر افتاده بودیم. امروز حتی وقتی ۲ بر صفر عقب بودیم، این حس وجود داشت که بالاخره فرصتی به دست میآوریم و میتوانیم بازی را برگردانیم. امروز کاملا متفاوت فوتبال بازی کردیم.»
اسکالونی همچنین از کاپیتان ۳۹ ساله تیمش، لیونل مسی، که در نیمه نخست یک پنالتی را از دست داد و پس از نقشآفرینی در بازگشت آرژانتین با یک گل و یک پاس گل، اشک ریخت، تمجید کرد.
او گفت: «مطمئنم که او برای چنین لحظههایی فوتبال بازی میکند. اینکه در این مقطع از دوران حرفهایاش هنوز بتواند چنین احساساتی را تجربه کند، واقعا قابل توضیح نیست.»
سرمربی آرژانتین در پایان افزود: «این لحظهای فراموشنشدنی بود؛ یکی از بهترین لحظات. از اینجا به بعد هر اتفاقی هم بیفتد، این تیم به من این احساس را میدهد که حتی وقتی همهچیز برخلاف میلش پیش میرود، هرگز دست از باور کردن برنمیدارد.»